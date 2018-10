Zámorský o proměně! Rok po odstřihnutí ze Sparty je za hvězdu

Stal se hlavní tváří reklamní kampaně, která láká na první zápas reprezentační sezony se Švédskem. Petr Zámorský v novém dresu? Už jste na něj museli někde narazit, je všude. Jasně, není to automatika, že ve výběru Miloše Říhy bude, ale dost věcí tomu nahrává. S Lukášem Krajíčkem se dělí o pozici nejproduktivnějšího obránce extraligy, působí, jako kdyby v sobě našel zase svoje tradiční sebevědomí, a je i v kurzu mezi kluby KHL. Zůstane? Odejde z extraligy? Záleží na Hradci.

Nemáte už strach otevírat noviny, kde na vás zase vykoukne vaše fotka?

„To zase ne. Ale dobře si pamatuju, kde tahle fotka vznikla, na reprezentačním kempu v Přerově. Byl jsem tam jako jeden z nejstarších, pár zápasů jsem v reprezentaci odehrál. Nebylo asi koho vzít, tak řekli mně. Nepřeceňoval bych, že jsem na těch fotkách zrovna já. Ale překvapilo mě, kde to všude je. Říkal jsem si, že bude někde malá fotečka, a je toho dost.“

A to buďte rád, že nechodíte po Praze. Narazil byste i na pár billboardů.

„Fakt? Tak tam jsem teda v tom případě dlouho nebyl.“ (usměje se)

Musí se ale nechat, že měli u reprezentace dobrý odhad, když takhle dopředu nafotili nejproduktivnějšího obránce extraligy.

„Cítím se teď dobře, ale v srpnu to byla spíš střelba. Mám vždycky přípravu takovou všelijakou. Neříkám, že by mě nebavila, ale není to liga, pořád se něco zkouší... Teď to nějak vyšlo, tým hraje dobře a snad to bude takhle pokračovat.“

Někdy touhle dobou vás před rokem přitom odstřihla Sparta z týmu. Teď jste jednou z hvězd extraligy. Změnil jste se v něčem?

„Neřekl bych, že by se něco extra změnilo, dělám pořád ty samé věci. Pět let zpátky jsem v létě začal trénovat s kondičním trenérem Kubou Fryčem, něco jsme najeli. Tři roky to fungovalo, minulá sezona mi na začátku nevyšla, ale nebláznil jsem. Nechtěl jsem všechno měnit, takže jsme na to zase navázali. Spíš je to o tom, že teď v Hraci si všechno sedlo, před rokem moc ne. Přizpůsoboval jsem se i na českou ligu, když jsem se vrátil ze Švédska, a hledal se. Už jsem ale zpátky v módu, kdy vím, co je potřeba. Hokej je pro mě jednodušší.“

Přišel jste do Sparty jako velká posila ze Švédska, hvězda. Ale po patnácti zápasech si vyslechnete větu, že týmu bude lépe bez vás a máte se sbalit. Velká facka?

„Byla to hodně nepříjemná situace. Ale postupem času jsem se na celou věc začal dívat jinak, pozitivně.“

To jde?

„Už jenom proto, že jsem se dostal do Hradce, tak ano. Vím, jak se chovají k hráčům, jak se tady hokej dělá, a jsem vděčný, že tady mohu být. V Mountfieldu se nedějí některé věci, které byly na Spartě. Beru to pozitivně. Jsem rád, že jsem si tím na Spartě prošel, i negativní zkušenost je zkušenost.“

Jaké věci se děly na Spartě?

„To je už minulost, kterou nezměním. Nemá cenu, abych se zpátky vracel. Není potřeba něco vyhovovat.