Kometa opět ztratila rychlé vedení. Vypadli jsme z tempa, mrzelo Čermáka

"Po získání dvoubrankového náskoku jsme úplně zbytečně začali hrát jinak. Mysleli jsme, že dáme pět nebo šest gólů. Vypadli jsme z tempa. Místo toho, abychom přidali třetí gól a uklidnili se, tak jsme začali kupit chyby. Soupeře jsme dostali zbytečně do hry. Zápas se vyrovnal. Musíme se z toho poučit," řekl novinářům čtyřicetiletý Čermák.

Proti Zlínu vedla Kometa o dva góly už po sedmi minutách. Na Spartě k tomu potřebovala jen o dvě minuty více. "Na Spartě to byl trochu jiný zápas. Soupeř hrál doma, měl lepší pohyb. Zápas byl vyrovnaný. Dnes jsme měli ze začátku více ze hry a sami jsme si situaci zkomplikovali. Musíme udržet styl naší hry a mít zodpovědnost po celý zápas. Je škoda, že se nám to přihodilo dvakrát po sobě," řekl Čermák.

Přiznal, že současné výkony Komety nejsou optimální. Přesto je po první čtvrtině základní části soutěže se ziskem 22 bodů spokojený. "Není to špatný vstup. Mohlo by být hůř. Nevidím to nějak dramaticky. Teď se na odstranění slabin zaměřujeme v tréninku. Do reprezentační přestávky budeme chtít co nejvíc bodovat," dodal kapitán.

"Snažíme se hru zjednodušit, zlepšili jsme střelbu od modré čáry. K dorážkám jsme se dnes tak často nedostali, ale je to cesta podle mého názoru správná cesta," řekl Čermák.

Sám se proti Zlínu prosadil i střelecky a na kontě má nyní v sezoně tři góly. Suverénně nejlépe si vede první řada Komety. Peter Mueller, Petr Holík a Martin Zaťovič už dali dohromady šestnáct gólů.

"Složení tohoto útoku se podařilo. Jsou to kvalitní hráči. Důležitý byl příchod Muellera, který je výborný na puku, má super střelu. Kluci si vyhoví, umí si nahrát. Z toho těží. Ale musí se střelecky přidat i další útoky," dodal Čermák.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:14. Mueller, 07:00. L. Čermák, . Zaťovič Hosté: 16:41. Kubiš, 38:52. Freibergs Sestavy Domácí: Vejmelka (Langhamer) – O. Němec (A), Barinka, Štencel, Gulaši, Bartejs, Mikuš – Mueller, P. Holík, Zaťovič (A) – L. Horký, L. Čermák (C), Kašpar – Mallet, Hruška, Plášek ml. – Köhler, Střondala, R. Zohorna. Hosté: J. Sedláček (Štůrala) – Freibergs, Ferenc, Gazda, Valenta, Nosek (A), Zbořil, Padrnos – Kubiš (C), Fořt (A), J. Ondráček – Herman, Honejsek, Šlahař – E. Kulda, Fryšara, Čachotský – Poletín, P. Sedláček, Popelka. Rozhodčí Hejduk, Petružálek – Polák, Svoboda. Stadion DRFG arena Návštěva 7195 diváků