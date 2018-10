Sparťan Blain: Atmosféra proti Kometě? Wow! Tohle z Kanady neznám

Video k článku 720p 360p REKLAMA Sparta - Kometa Brno: Do oslavy gólu se připletl Barinka, Delisle propálil Vejmelku, 1:2 VŠECHNA VIDEA ZDE

Co stálo za vaším parádním obratem?

„Prohrávali jsme sice 0:2, ale běžela teprve desátá minuta. Zbývalo nám padesát, abychom s tím něco udělali, to je strašně moc času. Dvakrát se jim šťastně odrazil puk, věděli jsme, že to nic neznamená. Předtím jsme i my měli několik šancí. Pracovali jsme dobře, věřili jsme, že zápas není ztracený. Zůstali jsme pozitivní a byli za to odměnění.“

Takže pro vás nebylo těžké zůstat koncentrovaný a nemít hlavy dole?

„Není to lehké, ale jak jsem říkal… Kdyby zbývalo do konce pět minut, napadne vás, že je to asi konec. Tohle byl ale jiný případ. Dobře jsme bruslili, byli jsme aktivní a zaslouženě vyhráli.“

Z přesilové hry jste se trefil parádně pod víko, gól to byl navíc vítězný. Jak jste ho viděl?

„Pí Kej (Petr Kalina) mi dal přesnou přihrávku. Byl jsem v ose hřiště, přede mnou byl hráč. Naznačil jsem střelu, stáhl si to kolem něj a pak to pustil. Brankář toho asi moc neviděl, takže to tam spadlo.“

Poprvé jste si ve Spartě zahrál proti Brnu. Pocítil jste rychle, že to není úplně obyčejný zápas?

„Jen jsem vystrčil hlavu z kabiny, bylo mi jasné, že to bude jiné. Atmosféra byla skvělá, patnáct tisíc diváků… wow! Byly tam emoce, celkově se hrál dobrý hokej. Vážně cool.“

Zažil jste někdy podobnou atmosféru?

„Něco podobného jo, ale spočítal bych to na prstech jedné ruky. Tohle bylo šílené, super zábava. Snad se bude zase brzo opakovat.“

Tohle asi ze Severní Ameriky úplně neznáte, že?

„Vůbec. Tam lidi sedí a koukají. Tady je to jiné. Zpívá se celý zápas, povzbuzuje, pije pivo. Jsou tu dva tábory fanoušků. Před takovou kulisou se hraje vážně výborně.“

Po zápase jsem v kabině zahlédl nějaké vaše taneční kreace. Tradiční oslava?

(smích) „Jojo, rád si po výhře zatancuju. Po prohrách to fakt neděláme. Když se ale povede takový zápas, je to radost. Kéž bychom takhle mohli trsat po každém utkání!“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 09:21. Delisle, 33:44. Smejkal, 36:29. Blain, 38:20. Kumstát Hosté: 02:05. Köhler, 08:23. Mueller Sestavy Domácí: Machovský (Honzík) – Piskáček, Tomáš Dvořák, Blain, Kalina, Gregorc, Delisle, T. Pavelka – Smejkal, Černoch, Pšenička – Říčka, P. Vrána, Kudrna – Kumstát, Pech, Forman – Buchtele, Sill, Beran. Hosté: Vejmelka (Langhamer) – Barinka, O. Němec, Gulaši, Štencel, Malec, Mikuš, Bartejs – Zaťovič, P. Holík, Mueller – Kašpar, L. Čermák, Köhler – Plášek ml., Hruška, Mallet – Dočekal, Süss, R. Zohorna. Rozhodčí Hribik, Šír – Špůr, Ondráček Stadion O2 arena (Praha - Vysočany) Návštěva 15 471 diváků