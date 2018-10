SESTŘIHY: Pardubice ovládly derby s Hradcem 6:4, Vary zaskočily Plzeň

Ocelář Adamský srazil Bruslaře

Mladou Boleslav zchladil úvodní gól, který inkasovala při vlastní přesilové hře. Na útočné modré čáře nezpracoval Pláněk těžkou přihrávku a ze sólového úniku uspěl s forhendovým blafákem Adamský.

Vzápětí bylo s hosty hůře. Růžička se po návratu z trestné lavici zapojil do útoku a s velkým přehledem zvýšil. K vyhlášenému kanonýrovi se odrazil puk po střele Musila, dlouhou kličkou obelstil gólmana Krošelje a zakončil do prázdné branky.

Středočeši se vzpamatovali v závěru první třetiny, slibné střelecké Pabišky a Šťastného z mezikruží ale zneškodnil Hrubec. Další nápor hostů po přestávce nepřišel. Naopak ve vzduchu visel třetí gól Třince. Domácí ale pokazili dvakrát přečíslení špatnou přihrávkou a při několika gólových šancích, které si vytvářela zejména čtvrtá formace, podržel hosty Krošelj.

A tak přišel trest. Po přísném vyloučení Musila za faul na Vondrku měla Mladá Boleslav 79 sekund dlouhou výhodu dvou mužů v poli. Tu sice promarnila, ale viditelně oslabená formace neměla dost síly, aby následně vzdorovala ve čtyřech. Gól dal navíc Vondrka, jehož střílená přihrávka z pravého kruhu na teč prošla pod chrániči Hrubce.

Třinec ubránil v úvodu třetí třetiny oslabení za příliš mnoho hráčů na ledě a sám ve stejné herní situaci udeřil. První přesilovou hru domácích v zápase využil Doudera, jehož střela od modré čáry prošla až za záda Krošelje. Oceláři následně náskok bez velkých problémů kontrolovali a hru hostů bez brankáře, které se odhodlali už v 57. minutě, ztrestal Adamský.

Třinec se v tabulce po výhře posunul na deváté místo. Mladá Boleslav je po první čtvrtině odehrané soutěže předposlední.

Ohlasy trenérů:

Marek Zadina (Třinec): "V první třetině nám pomohl gól v oslabení na 1:0. To nás nastartovalo. Ještě nás uklidnil druhým gólem Martin Růžička, který to udělal perfektně. Druhá třetina nebyla z naší strany dobrá, byla hodně živelná. Boleslav byla lepší, vypracovala si dost šancí, podržel nás ale Šimon Hrubec. V kabině jsme si řekli, že takhle hrát nemůžeme, a znovu jsme se uklidnili, když jsme proměnili přesilovku na 3:1. Chtěli jsme potom dobře bránit střední pásmo a to se nám povedlo. Pohlídali jsme si to až do konce, ale byl to těžký zápas. Kluci zaslouží pochvalu, jak zápas odmakali."

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Do utkání jsme vstoupili špatně. Hned v první přesilovce nám Třinec ujel, dal z toho gól a to nás ve zbytku první třetiny poznamenalo. Třinec byl v ní jasně lepší a zaslouženě vedl 2:0. Potom jsme se trošku zvedli, srovnali jsme krok, možná jsme byli chvilkami i lepší a dali jsme kontaktní gól. Bohužel ve třetí třetině dal Třinec gól na 3:1, to bylo asi rozhodující. Pak už jsme se k ničemu nedostali a zaslouženě jsme prohráli."

Góly Domácí: 05:52. Adamský, 08:15. Martin Růžička, 44:08. M. Doudera, 57:35. Adamský Hosté: 31:06. Vondrka Sestavy Domácí: Hrubec (L. Daneček) – Gernát, Krajíček (C), Galvinš, D. Musil, M. Doudera, Roth – Roberts Bukarts, Marcinko, Martin Růžička (A) – Adamský (A), Polanský, Svačina – Dravecký, Werek, Hrňa – Chmielewski, M. Kovařčík, Cienciala – O. Kovařčík. Hosté: Krošelj (Kantor) – Hanzlík (A), Kurka, Kotvan, Bernad, Němeček, Pláněk, T. Voráček – Šťastný, Klepiš (A), Skalický – Pacovský, T. Knotek, Vondrka (C) – Látal, P. Musil, Orsava – Pabiška, Najman, Martin Procházka. Rozhodčí Horák, Šír – Gebauer, Špringl Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400)

Indiány skolil Beránek

Úvod utkání patřil hostům. Po zaváhání Šenkeříka ve vlastním obranném pásmu nastřelil Nedorost horní tyč karlovarské branky. Na druhé straně nejdříve Lapšanský nezužitkoval samostatný nájezd, v 6. minutě ale otevřel skóre zápasu Gríger, který šikovně tečoval střelu Šafáře.

Plzeň byla i poté silnější na puku a jen díky výbornému Novotnému se šlo do kabin za nerozhodného stavu, když tlak hostí přetavil v 16. minutě ve vyrovnávací branku Denis Kindl.

Atraktivní útočný hokej pokračoval i ve druhé třetině. Poté, co se Energie ubránila dobře sehrané přesilovce Indiánů, se prosadili domácí. Ve 29. minutě unikla dvojice Vlach - Beránek a druhý jmenovaný nekompromisní střelou vrátil vedení na stranu Energie.

Podobnou situaci avšak v obráceném gardu zlikvidoval bezchybný strážce karlovarské branky. Ve 35. minutě si dojel za vyhozeným pukem Balán a zpoza branky našel zcela osamoceného Lapšanského, pro kterého již nebylo problémem navýšit vedení domácích.

Následně hrály Karlovy Vary dlouhou přesilovku pět na tři, vyloučení Kvasničky a Jakuba Kindla ale nepotrestaly. Mužem zápasu byl ale i nadále Novotný, který si ve druhé dvacetiminutovce připsal 30 zákroků.

Vedení nováčka extraligy mohl ve 42. minutě zvýraznit Mikúš, po jeho střele ale jen "zazvonila" tyč plzeňské branky. Vyprodaná aréna byla svědkem ofenzivního hokeje, skóre se ale již nezměnilo. Plzeň si tak po sérii tří výher připsala porážku a nevyužila šanci posunout se do čela soutěže.

Ohlasy trenérů

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Věděli jsme o neskutečné kvalitě a síle dnešního soupeře. Plzeň byla na vlně. Musím jen poděkovat a pochválit hráče za neskutečně bojovný a zodpovědný výkon, kdy jsme dokázali nefaulovat a být disciplinovaní. Všechno gradovalo výkonem Filipa Novotného v bráně, který nás fantasticky podržel v mnoha těžkých situacích. Dnes mu však hráči v obraně svojí obětavostí a nasazením pomohli. Za to jsme byli poté odměněni v parádní atmosféře třemi body."

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Dnes to byl další z našich zápasů, ve kterých hrajeme hokej na krásu. Opticky hrajeme dobře, jsme na puku, máme velké množství střel, ale finální část, která dělá hokej hokejem, nám chybí. Není to první zápas, kdy soupeře výrazně přestřílíme a body si nevezeme. V tom je náš problém."

Góly Domácí: 05:33. Gríger, 28:12. O. Beránek, 34:07. Lapšanský Hosté: 15:07. D. Kindl Sestavy Domácí: F. Novotný (Závorka) – Plutnar, Šenkeřík, Kovačevič, Podlipnik, Sičák (A), M. Rohan, Šafář – T. Rachůnek, Gríger, Flek – T. Mikúš, R. Vlach, O. Beránek – Stloukal, Skuhravý (C), Gorčík – Lapšanský, Balán (A), Kohout. Hosté: Frodl (Milčakov) – J. Kindl (A), Jones, Allen, Čerešňák, Kvasnička, Vráblík, L. Kaňák – Stach, Nedorost, Gulaš (C) – Pour, Preisinger, Kratěna – D. Kindl, Kracík (A), V. Němec – Straka, Kodýtek, Eberle. Rozhodčí Hribik, Jeřábek – Lhotský, Pešek Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 5576 (vyprodáno) diváků

Veterán Hübl rozhodl v oslabení

Domácí, kteří nastoupili už s uzdraveným útočníkem Jurajem Mikúšem, dostali už po 80 vteřinách možnost hrát přesilovou hru pro Květoňově faulu. Největší šanci při ní měl Hanzl, který zakončoval z levého kruhu. V osmé minutě musel Bartošák likvidovat Hüblův pokus.

Vzápětí se poté, co Ščotka zlomil při střele hokejku, dostali hosté do přečíslení dvou na jednoho, ale bek Romančík vystihl Tyborovu přihrávku. Potom se dostal před Bartošáka Hübl, ale vítkovický gólman jeho blafák do forhendu kryl pravým betonem.

Po Šidlíkově chybě si poradil i s Gerhátovou střelou a ve 13. minutě mu po Sørvikově ráně pomohla levá tyč. Další šanci domácích nevyužil ani Jurčík. V 17. minutě fauloval Sørvik unikajícího Stránského, který ale nařízené trestné střílení neproměnil. Po blafáku do bekhendu trefil levou tyč.

Při sérii vyloučení na přelomu první a druhé třetiny, kdy měli dvě zkrácené početní výhody domácí a jednu hosté, se bezbrankový stav neměnil. Ve 24. minutě v přečíslení dvou na jednoho Hanzlovi nevyšla bekhendová přihrávka na Trávníčka.

Při Hüblově trestu se natlačil před Januse Tybor, ale nestihl průnik zakončit. Při Hanzlově pobytu na trestné lavici odolali domácí při tlaku Ostravanů a sami v oslabení udeřili. Lukeš vybojoval na pravé straně u mantinelu v útočném pásmu puk a našel Hübla, který střelou na lapačku překonal Bartošáka. Před druhou pauzou mohl ještě zvýšit Mikúš.

Ve 45. minutě mohl vyrovnat Tybor, ale sám před Janusem neuspěl. Při Baránkově vyloučení neměl přesnou mušku ani Květoň a litvínovský gólman i při dalších pokusech Vítkovických držel čistý štít. V 52. minutě měl možnost Lukeš, ale na vítkovického gólmana nevyzrál.

Za dvě minuty Dej sice svou střelu propasíroval mezi Janusovými betony, ale Mikúš dokázal puk odvrátit z brankoviště. V další šanci Vítkovic neuspěl Tybor. Stav se nezměnil ani při závěrečné power play Ostravanů.

Ohlasy trenérů

Radim Skuhrovec (Litvínov): "Bylo to vyrovnané utkání. My jsme chtěli navázat na náš velmi dobrý výkon ze zápasu na Spartě. Podařilo se nám dát jeden gól a poctivou prací jsme přestáli závěrečný tlak Vítkovic, kdy měly spoustu šancí a pološancí. Je to pro nás strašně důležité vítězství, protože jsme si zase ukázali, že pokud tým pracuje pohromadě a plní všechny úkoly, tak uspěje. Samozřejmě chyby se ve hře nějaké projevují, ale celkový výkon podpořený výbornou prací toho našeho chlapíka v bráně (Januse) vyústil ve strašně cenné tři body."

Jakub Petr (Vítkovice): "V prvních dvou třetinách nebylo vidět, kdo byl lepší. Každý chvíli tahal pilu. Ve třetí jsme otěže utkání převzali do svých rukou, ono to samozřejmě souviselo s vývojem skóre. Litvínov vedl a začal hrát trošku defenzívněji. Když nedáte gól, tak nemůžete pomýšlet na úspěch. Tým všechno splnit takticky, i mladí hráči v naší sestavě přispěli k tomu výkonu, ale neproměněných šancí tam bylo spousta. I v minulém zápase, kdy jsme Liberci dali šest gólů a spousta lidí si to užívala, tak za mě jsme měli dát deset a více gólů. Dneska se to potvrdilo. Šance si vytváříme a speciálně ve třetí třetině to byly gólovky, které když nedáme, tak nemůžeme uspět."

Góly Domácí: 31:04. V. Hübl Hosté: Sestavy Domácí: Janus (Hanuljak) – Hunkes, Suchánek, Sörvik, Baránek, Romančík, Ščotka, Strejček – Petružálek (A), V. Hübl (A), F. Lukeš – Myšák, Gerhát, Trávníček (C) – Válek, J. Mikúš, Řehoř – Jurčík, M. Hanzl, Matoušek. Hosté: Bartošák (Dolejš) – Výtisk (C), D. Krenželok, Hrbas, Baranka, Šidlík, Černý – Dej, Lev (A), Schleiss – D. Květoň, O. Roman, Tybor – Kucsera, Š. Stránský, P. Zdráhal – Szturc (A), Pytlík, Baláž. Rozhodčí Hodek, Hradil – Frodl, Komárek Stadion ZS I.Hlinky Litvínov Návštěva 5 011 diváků

Řádil finský Pirát Marjamäki

Hosté byli v úvodu aktivnější a již ve 3. minutě se dostali do vedení, když po chybě ve středním pásmu otevřel skóre Havel. Chomutovští pokračovali v tlaku a podruhé překonal Lukáše v olomoucké brance Marjamäki.

A mohlo být pro domácí hůře, Duda ale v samostatném úniku těsně minul branku. V 9. minutě se o snížení pokoušel Galvas, jeho střelu však Lukeš pokryl. Hosté následně nevyužili přesilovou hru a v 16. minutě v oslabení sami inkasovali. Desátým gólem v sezoně snížil Irgl. Ještě v první třetině se ale podruhé prosadil Marjamäki a vrátil Pirátům dvoubrankové vedení.

Od druhé třetiny nahradil Lukáše v olomoucké brance Konrád a jeho spoluhráči byli následně aktivnější. Lukáš ale ustál oslabení hostů a zlikvidoval i šance Dujsíka a Nahodila. Poté neuspěli ani Galvas, Irgl, aktivní Dujsík nebo Mráz. Konráda prověřili Buchtela, Koblasa nebo Štich. Ani oni ale nemířili přesně.

Ve 42. minutě mohl hosty více uklidnit osamocený Svoboda, ale zaměstnanější byl i nadále Lukeš. Zatímco Konrád si ve třetí třetině připsal jen dva zákroky, olomoučtí hráči vyslali na brankáře hostů 14 střel. Podařilo se jim ale jen snížit na 2:3, když využili klasickou přesilovou hru, která navazovala na pět sekund dlouhou výhodu pět na tři. O kontaktní gól se zasloužil Knotek. Vyrovnat se však Hanákům nepodařilo ani při závěrečné power play.

Ohlasy trenérů

Zdeněk Moták (Olomouc): "Dnes jsme si nezasloužili vyhrát. V první třetině jsme předvedli náš nejhorší výkon. Přestože v dalších dvou třetinách jsme tlačili a vytvořili jsme si pár gólových šancí, tak z mého pohledu je výsledek spravedlivý. Soupeři jsme ale k bodům velkou měrou pomohli. Dostali jsme poměrně laciné góly, které pramenily z toho, že jsme nebruslili, prohrávali jsme souboje a naše nahrávky nenacházely příjemce. Když jsme snížili, tak jsme hned vzápětí inkasovali a to nás zase srazilo dolů. Možná jsme si dneska mysleli, že Chomutov si dá góly sám a porazí se sám."

Jan Šťastný (Chomutov): "Asi jsme odehrál jednu z nejlepších úvodních třetin zápasu v sezoně. Měli jsme parádní pohyb, bruslení, puky nám létaly z hokejky na hokejku a dostali jsme se do dvougólového vedení, což samozřejmě mužstvo hodně uklidnilo. Druhý důležitý aspekt byl, že jsme po inkasování gólu na 2:1 dali vzápětí na 3:1. Následně přišel očekávaný tlak domácích, ale díky spolehlivému a zodpovědnému výkonu jak brankaře, tak i celého týmu, si vezeme hodně cenné tři body."

Góly Domácí: 02:29. J. Havel, 04:38. Marjamäki, 17:03. Marjamäki Hosté: 15:52. Irgl, 46:03. J. Káňa Sestavy Domácí: Lukáš (20. Konrád) – Švrček, Škůrek, Ondrušek (C), J. Galvas, Jaroměřský, Dujsík, Staněk – Laš, J. Knotek (A), V. Tomeček – Burian, Kolouch, Irgl – Strapáč, Nahodil, J. Káňa – Ostřížek, Mráz, Skladaný. Hosté: Š. Lukeš (Stezka) – Jank, Mrázek, Dietz, Knot, Štich, Flemming, Buchtela – Tomica (C), V. Růžička (A), Duda – Sklenář, Klhůfek, T. Svoboda – Marjamäki, Vantuch, J. Stránský – Koblasa, Huml (A), J. Havel. Rozhodčí Pešina, Kubičík – Jindra, Zíka Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 4013 diváků

Léčba Kopřivou zabrala

První třetina předznamenala další průběh utkání. Pardubice se po změně trenéra soustředily na obranu, Hradec se snažil prorazit jejich defenzivu. Příliš se mu to však nedařilo, i proto byli hosté pod vedení kouče Břetislava Kopřivy nebezpečnější. Do jasné možnosti se domácí prosadili jen jednou: v 11. minutě prošel přes obránce Paulovič, ale jeho přihrávku neusměrnil Zámorský do odkryté branky.

Pardubičtí byli přímočařejší, což dokumentoval Poulíček, který trefil z dobré pozice brankáře Maxwella do masky. K vedení hostům pomohla přesilová hra pět na tři. V 18. minutě se prosadil obránce Trončinský, jenž střelu namířil přesně nad Maxwellův beton.

Druhá část byla podobná, jen hosté ještě lépe řešili gólové možnosti a během pěti minut se propracovali až ke čtyřgólovému náskoku. Ve 25. minutě využil Slovák Bubela chyby krajana Cingela na modré čáře, dostal se do úniku a trefil přesně mezi gólmanovy betony.

O dvě minuty byl domácími v nájezdu sražen útočník Marosz, sudí nařídili trestné střílení, které centr elitní pardubické formace s přehledem proměnil. Tragickou hradeckou pětiminutovku potvrdil poté svou druhou brankou Trončinský. Obránce prostřelil při hře čtyři na čtyři clonící hráče a Maxwell nestihl zareagovat.

Hradeckou naději vzkřísil ve 31. minutě Graňák, jenž dorazil Chalupovu střelu z úhlu. Domácí pokračovali v náporu, ale Dynamo bránilo velmi usilovně. Navíc osm vteřin před koncem druhé třetiny hosté zvýšili náskok, dorážkou skóroval při extraligové premiéře ruský obránce Děrvuk.

Třetí třetina začala hradeckým vzdorem. Ve 42. minutě Bičevskis tečoval nahození Filipa Pavlíka a snížil. Jenže hosté opět dokázali rychle odpovědět. Po třech minutách překonal Pavelku, jež do třetí části vystřídal Maxwella, Vondráček.

Domácí před vyprodanou arénou zkoušeli zápas zdramatizovat, v přesilovce snížil Paulovič, v další odvolali trenéři brankáře Pavelku. Power play tak začali hrát už šest minut před koncem. V 59. minutě ještě snížil v oslabení Cingel, ale ani to nepomohlo a hosté vedení udrželi.

Góly Domácí: 30:50. Graňák, 41:50. Bičevskis, 47:49. Paulovič, 58:17. Cingel Hosté: 18:36. Trončinský, 24:27. Bubela, 26:08. Marosz, 29:12. Trončinský, 39:52. Děrvuk, 44:10. Vondráček Sestavy Domácí: Maxwell (41. J. Pavelka) – Zámorský, Linhart, Cibulskis, Graňák (A), F. Pavlík, Rosandić, Nedomlel – Paulovič, Koukal (C), Rákos (A) – Vincour, Cingel, R. Pavlík – Vopelka, Bičevskis, M. Chalupa – Karabáček, Dragoun, Bezúch. Hosté: Kacetl (Klouček) – Holland, Trončinský, Cardwell, Wishart, Hrabal, Děrvuk, Budík – P. Sýkora (A), Marosz, Rolinek (C) – Skokan, Bubela, Treille (A) – Vondráček, Dušek, Perret – Kusý, Mandát, Poulíček. Rozhodčí Kova (FIN), Hejduk – Brejcha, Jelínek (všichni CZE) Stadion ČPP Aréna Návštěva 6890 – vyprodáno diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Sparta 14 7 2 1 4 41:29 26 2. Mountfield 14 7 2 1 4 35:30 26 3. Litvínov 14 8 1 0 5 32:30 26 4. Plzeň 13 6 2 2 3 42:26 24 5. Liberec 13 7 1 1 4 46:33 24 6. Brno 13 5 3 1 4 34:33 22 7. Olomouc 13 6 0 2 5 28:30 20 8. Vítkovice 13 6 0 2 5 29:32 20 9. Třinec 13 6 0 1 6 33:29 19 10. Zlín 13 6 0 1 6 39:37 19 11. K. Vary 13 5 0 1 7 40:38 16 12. Pardubice 14 4 2 0 8 34:51 16 13. Ml. Boleslav 13 4 0 0 9 28:42 12 14. Chomutov 13 3 0 0 10 28:49 9