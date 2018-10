Kacetl po vychytání Hradce: Vyhrát derby je hitpárada, ale chce to pokoru

Video k článku 720p 360p REKLAMA Mountfield HK - Pardubice: Na jihu sněží i v létě! Vzkaz hradeckých fanoušků VŠECHNA VIDEA ZDE

Vážně byla změna je v takhle základních věcech? Z vašeho pohledu nic velkého?

„Jo, ale my právě tohle potřebovali, začít od základních věcí a nedělat blbosti. Jednoduché věc nás posunuly dopředu. Byla na všech vidět větší chuť. Změnu vidím hlavně v pohybu, chytře jsme chodili po soupeřích, napadali je.“

Tým před vámi navíc dokázal ucpat velké díry v defenzivě. Kvůli tomu brankáři v minulých kolech vypadali trochu jako blbci...

„S prominutím jsme vypadali všichni jak blbci, jsme jeden tým, týkalo se to nás všech. Dobře jsme se teď vraceli, byli jsme i chytří, nebránili naivně, že se jen účastníte, ale opravdu jsme tam byli. Tomáš Vondráček vyškárbl puk z brankové čáry, Jake Cardwell chytil jistý gól. Byli jsme vzadu hlavně včas a nevalily se na nás ty obrovské vlny jako dřív.“

Působil na tým nějak nadhled a klid nového trenéra Břetislava Kopřivy?

„Během zápasu moc nevím, střídačku moc nesleduju.“

A před zápasem? Každý trenér je přeci v něčem jiný...

„Určitě, od pana Kopřivy tam byl klid a chtěl po nás ty jednoduché věci, žádné velké.“

Za Miloše Holaně se chtěly velké věci?

„Ne, tak bych to neřekl. Jen teď jsme je plnili. Ono to není vždycky jen o trenérovi, ale i o hráčích. Všechno tvoří jeden celek.“

Takže způsobila šoková terapie v podobě výměny trenéra tak, že jste přestali mluvit a začali se podle pokynů i chovat?

„Určitě, přijde nový trenér, každý se chce ukázat a zapne. To nám v Hradci hodně pomohlo a dovedlo nás k výhře. Ale pořád je to jenom jeden zápas. Jo, vyhrát tady je hitparáda, ale pořád je potřeba k tomu mít pokoru, v neděli máme dalšího těžkého soupeře a jedeme do Vítkovic. Musíme zůstat na stejné lajně, ne nízko, ne vysoko. Ale začít dobře odzadu a jít po těch drobnostech.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 30:50. Graňák, 41:50. Bičevskis, 47:49. Paulovič, 58:17. Cingel Hosté: 18:36. Trončinský, 24:27. Bubela, 26:08. Marosz, 29:12. Trončinský, 39:52. Děrvuk, 44:10. Vondráček Sestavy Domácí: Maxwell (41. J. Pavelka) – Zámorský, Linhart, Cibulskis, Graňák (A), F. Pavlík, Rosandić, Nedomlel – Paulovič, Koukal (C), Rákos (A) – Vincour, Cingel, R. Pavlík – Vopelka, Bičevskis, M. Chalupa – Karabáček, Dragoun, Bezúch. Hosté: Kacetl (Klouček) – Holland, Trončinský, Cardwell, Wishart, Hrabal, Děrvuk, Budík – P. Sýkora (A), Marosz, Rolinek (C) – Skokan, Bubela, Treille (A) – Vondráček, Dušek, Perret – Kusý, Mandát, Poulíček. Rozhodčí Kova (FIN), Hejduk – Brejcha, Jelínek (všichni CZE) Stadion ČPP Aréna Návštěva 6890 – vyprodáno diváků

