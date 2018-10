Koukalův zkrat! Sekl soupeře a prohrál Hradci zápas. Panika, líčil kapitán

V sobotu předvedli náramný obrat v Liberci, kde uvadali 0:3 i 2:4 a stejně vyhráli 5:4 v prodloužení, včera ze šlamastyky sparťané vyběhli podobně. „Nesmírně si dalšího obratu vážím, kluky musím ocenit a dát jim kredit,“ chválil kouč Uwe Krupp.

Zazněla siréna a hradeckou arénou se rozhostilo ticho. Takhle ztratit zápas? Nemožné… Ale pravdivé. Mountfield se potřeboval nutně revanšovat za páteční derby direkt s Pardubicemi (4:6). Plán dlouho vycházel, entuziasmem napěchovaný tým měl navrch a průběžně dokonce vedl tabulku Tipsport extraligy. Skončil však ve zmaru, nálada se během třetí třetiny otočila o 180 stupňů. Z chystané euforie propukla blbá nálada.

Čas 55:30, minuta poté, co hosté srovnali krok na 2:2. Domácí útočí, hradecký Petr Koukal před brankou Sparty padá k zemi, když mu dolní končetina uvízne mezi nohama obránce Tomáše Dvořáka. Ten nejeví zájem soupeře pustit, byť může. Faul hostů, který sudí, předtím na hosty přísnější, nechávají bez povšimnutí.

V Koukalovi se vaří emoce a holí v silném nápřahu Dvořáka udeří. Tady mají arbitři jasno. Pět minut a do konce! Parádní šance pro Spartu na uchopení tří bodů. Stává se, Petr Kalina za pouhých 23 vteřin rozhoduje.

Mountfield HK - Sparta: Kiks kapitána Hradce! Koukal sekl sparťana Dvořáka do nohy. Dostal trest do konce utkání 720p 360p REKLAMA

„Chtěl mě přidržet, chytil mě za nohu, pak jeden náš hráč přes nás přepadl, mně se vyvrátila noha, trochu mi v tom ruplo. Nebyl jsem moc kontrolovanej, to uznávám a přetáhl jsem ho. Neměl jsem v úmyslu ho zranit. Ale byl jsem v emocích, v panice, abych neměl urvané koleno nebo něco takového. Nevím, zda jsem mu měl spíš říct, ať mě pustí, to by mě asi neslyšel,“ vylíčil Petr Koukal svoje počínání. „Zda šlo o adekvátní postih, to ať posoudí jiní. Myslím, že je (Dvořák) v pohodě, někdo mi říkal, že pak šel i na přesilovku.“

Trestu Koukal nemohl dlouho uvěřit, ale s protesty neuspěl. Aspoň se tedy snažil brankáři Matěji Machovskému, jenž vše viděl zblízka, vysvětlit, že nešlo o klasický zkrat. „Bylo to tam hodně o nervech. Viděl jsem, jak Péťa Koukal bodá do našeho hráče, což mě trochu vytočilo. On mi potom říkal, jak mu náš hráč držel nohu, měl strach o koleno a proto se tak vytočil. Tohle by se ale stávat nemělo,“ usuzoval omaskovaný sparťan.

Mountfield HK - Sparta: Je tu obrat! Kalina využil početní výhody a prostřelil Maxwella, 2:3 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:09. Vincour, 17:20. Vopelka Hosté: 40:32. Buchtele, 54:33. Smejkal, 55:53. Kalina Sestavy Domácí: Maxwell (J. Pavelka) – Zámorský, Linhart, Cibulskis, Graňák (A), F. Pavlík, Rosandić, Piché – Vincour, Koukal (C), Rákos (A) – Paulovič, Cingel, R. Pavlík – Vopelka, Bičevskis, M. Chalupa – Karabáček, Kukumberg, Dragoun. Hosté: Machovský (Honzík) – Delisle, Gregorc, Kalina, Blain, Tomáš Dvořák, Košťálek, T. Pavelka – Kudrna, P. Vrána (C), Buchtele – Jarůšek, Sill, Říčka – Forman (A), Pech (A), Kumstát – Beran, Smejkal, Pšenička. Rozhodčí Pavlovič, Hribik – Svoboda, Kis Stadion ČPP Aréna Návštěva 5226 diváků