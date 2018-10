Machovský po dalším obratu Sparty: Nevymýšlíme blbosti, vrací se nám to

Video k článku 720p 360p REKLAMA Mountfield HK - Sparta: Je tu obrat! Kalina využil početní výhody a prostřelil Maxwella, 2:3 VŠECHNA VIDEA ZDE

V čem ta síla podle vás spočívá?

„Celkově je to dobré, od gólmanů až po útočníky, navíc nás Uwe (Krupp) neskutečně vede. V šatně nikdo neřve, když se prohrává. Řekne nám, co máme dělat, když něco nejde. V tom je asi naše největší síla.“

Ukazuje se, že je Sparta psychicky silná?

„I když prohráváme, zůstáváme v klidu. Nepanikaříme a nevymýšlíme blbosti, pak se nám to vždycky vrátí.“

Dodal v Hradci potřebnou energii gól Jana Buchteleho na 1:2 ve 41. minutě, hned po návratu z kabin?

„Jasně, ten první gól, který vám zkrátí ztrátu, je vždycky důležitý. Klíčové pak je, abyste pokračovali ve stejné hře, když dostanete na 1:3, akorát vás to sundá. Ale my jsme to ustáli, dali na 2:2 a přidali třetí gól.“

Zápas rozhodl moment, kdy Tomáš Dvořák svíral nohu Petra Koukala, on do něj začal sekat a hradecký kapitán šel ven do konce zápasu. V přesilovce jste rozhodli. Co jste si pak s Koukalem říkali?

„Bylo to tam hodně o nervech, vím, že přede mnou byl souboj, musel jsem se otočit a sledovat puk. Viděl jsem pak jenom, jak Péťa Koukal seká hokejkou našeho hráče, trochu mě to vytočilo. Zpětně mi pak říkal, že mu náš hráč držel nohu a on měl strach o koleno. Tohle by se ale stávat nemělo.“

Herně vám tentokrát Hradec nedával takové bruslařské školení jako v předchozích dvou zápasech. Byl to v poli váš nejlepší zápas proti Mountfieldu?

„Dobře jsme bruslili, víme, že oni jsou na tom s pohybem velmi dobře. Když hráli u nás, jezdili úplně jinak, chtěli jsme se tomu vyrovnat. Oni měli velké šance, ale co se týká hry a držení puku, byli jsme lepší. Musím smeknout před klukama.“

Hodně hřeje pohled na tabulku? Sparta je první, má 31 bodů, Liberec o jednu výhru za vámi, byť má zápas k dobru...

„Právě, máme něco předehraného, takže to trochu zkresluje. Někdo nás může dohnat, dvakrát vyhraje a získá šest bodů a má nás. Hlavně doufám, že budeme hrát takhle dál.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:09. Vincour, 17:20. Vopelka Hosté: 40:32. Buchtele, 54:33. Smejkal, 55:53. Kalina Sestavy Domácí: Maxwell (J. Pavelka) – Zámorský, Linhart, Cibulskis, Graňák (A), F. Pavlík, Rosandić, Piché – Vincour, Koukal (C), Rákos (A) – Paulovič, Cingel, R. Pavlík – Vopelka, Bičevskis, M. Chalupa – Karabáček, Kukumberg, Dragoun. Hosté: Machovský (Honzík) – Delisle, Gregorc, Kalina, Blain, Tomáš Dvořák, Košťálek, T. Pavelka – Kudrna, P. Vrána (C), Buchtele – Jarůšek, Sill, Říčka – Forman (A), Pech (A), Kumstát – Beran, Smejkal, Pšenička. Rozhodčí Pavlovič, Hribik – Svoboda, Kis Stadion ČPP Aréna Návštěva 5226 diváků