Chomutov přivedl olympijského medailistu, Toivonen rychle končí

"Řešili jsme několik brankářů současně. Jednání s Petersem se trochu táhla a my jsme potřebovali pomoc hned, proto jsme ukázali na Toivonena. Bohužel se do branky postavit nemohl kvůli nečekané zdravotní indispozici, která se sice vyřešila, ale mezitím jednání s Petersem dospěla k dohodě, proto nyní Toivonen odchází," uvedl sportovní manažer a trenér Vladimír Růžička v tiskové zprávě.

Peters byl členem kanadské reprezentace na letošních olympijských hrách a z Pchjongčchangu si odvezl bronzovou medaili, i když do hry nezasáhl. K Pirátům by se měl připojit v úterý. Do Prahy přiletí dnes.

VIDEO: Takhle kdysi Peters v NHL vychytal Jágra

"Chceme dávat prostor i našim mladým brankářům, proto se oba zkušení brankáři vymění," komentoval Růžička příchodu Peterse a odchodu Toivonena. Dosavadní jedničkou Chomutova byl Štěpán Lukeš, jemuž kryli záda Aleš Stezka nebo Tadeáš Dvořák. Nejstarším z nich je třiadvacetiletý Dvořák.

Peters chytal v NHL za Carolinu, která jej v roce 2004 draftovala ve 2. kole jako celkově 38. hráče, Washington a Arizonu. V elitní soutěži se naposledy objevil předloni v listopadu. V juniorské soutěži OHL se mu v roce 2004 podařilo v dresu Toronto St. Michael's Majors skórovat, když se trefil do prázdné branky při power play soupeře.