Koukal už není kapitánem Hradce. Od ligy dostal stopku na dva zápasy

Ujely mu nervy. Když se Petr Koukal snažil vysmýknout ze sevření sparťanského obránce Tomáše Dvořáka, který mu chytil nohu, ohnal se po něm hokejkou jak mačetou. A pak ještě jednou. Jedna rána mířila na ruku, druhá na kotník. Disciplinární komise pro reakci kapitána Mountfieldu na nepotrestaný faul neměla pochopení a potrestala ho zákazem startu na 2 zápasy.

„Při stanovení výše trestu v polovině sazby, která se pohybuje v rozmezí 1–4 utkání a v závažných případech může dosáhnout až 10 utkání, přihlédl předseda disciplinární komise (Viktor Ujčík) k tomu, že hráč Petr Koukal nebyl v uplynulých dvou letech disciplinárně trestán a že protihráč neutrpěl při zákroku takové zranění, aby utkání nedohrál,“ stojí v oficiální tiskové zprávě.

Pro Koukala je to vlastně už druhý trest. První, ten, který bolel hned v neděli, zařídila Sparta. Rozhodčí hradeckému kapitánovi správně udělili trest na 5 minut, plus osobní trest do konce zápasu. V tu chvíli byl stav 2:2. V přesilovce pak trefil vítězství pro Spartu obránce Petr Kalina. „Musím říct, že mě to u Petra Koukala docela překvapilo, že zrovna on tam udělá takové agresivní sekání. Přijde mi to jako hloupost. Dá se říct, že tím Hradci zápas prohrál,“ poznamenal Jiří Smejkal.

A nekončí to, zkrat bude mít pro Koukala ještě jeden dopad. Dnes přišel i o kapitánské céčko. „Po špatném začátku sezony, který Kouky má, jsme se rozhodli mu trochu odlehčit povinnosti. Kapitánem bude někdo jiný. Věříme, že to Koukyho nabudí, půjde herně nahoru a bude podávat takové výkony, jaké se od něj očekávají,“ uvedl na adresu největší hvězdy Mountfield HK sportovní manažer Jaroslav Bednář.

Od nejzkušenějšího hráče se v klubu čeká úplně jiná práce, než že bude mít po 15 zápasech na kontě 5 bodů a dostane se na čelo žebříčku nejtrestanějších hradeckých hráčů s 25 minutami. V zápase proti Spartě přitom podal jeden z nejlepších výkonů v sezoně, jenže celý ho pak zazdil osekáváním Dvořáka na zemi a zbytečným oslabením. Byť pak sám celou věc vysvětloval tak, že mu křuplo v noze, tak se ji v panice snažil uvolnit, reakce byla za hranou.

Odebrané kapitánské céčko může být víc signálem, že klub není spokojen s tím, co největší hvězda na ledě předvádí, než přímou reakcí na blikanec. Ten byl spíš poslední kapkou. Podle Bednáře se změna kapitána nemá chápat jako reakce na jeden výstřelek proti Spartě: „Není to žádný trest, je to čistě pomoc Petrovi, aby se vrátil zpátky do těch starých Koukalovských časů.“

Zároveň je to i vzkaz pro celou kabinu, že se disciplinární prohřešky nebudou tolerovat. U nikoho. „U nás je jedno, jestli jde o Petra Koukala, Lukáše Vopelku nebo Radka Pavlíka, táhneme za jeden provaz. Je nám, jedno, kdo má kolik titulů, budujeme nový tým a vychováváme mladé hráče. Chceme, aby měli za kapitána vzor. Věřím, že nový kapitán takový bude. Ale znovu říkám, není to pro Petra za trest, hlavní je, že i jemu tohle má pomoci, aby se zvednul po hokejové stránce,“ dodal pro iSport Bednář.

Nového šéfa si kabina měla zvolit na dnešním dopoledním tréninku.