Kanaďan bez hokejového IQ? Werek přinesl drajv, nesouhlasí Varaďa

Ethan Werek? Chomutovský útočník Radek Duda na něm ve svém pravidelném komentáři Replay pro deník Sport nenechal nit suchou. „Křídlo je odkázané na práci centra a Kanaďan Werek k tomu nemá nejmenší předpoklady, chybí mu na to papíry,“ komentoval Duda. „Nerad to píšu, ale tihle kluci nemají správné IQ, aby mohli nabíjet parťákům, pro něž není problém sázet třicet gólů ročně. Nemají na to.“

Trenér Varaďa se nehodlá s Dudou na dálku přít. Z jeho pohledu plní kanadský dravec přesně to, co od něj v klubu čekali. „Posunuje nás, pomáhá nám,“ říká Varaďa.

Co říkáte na názor Radka Dudy ohledně Wereka?

„Nebudu komentovat názory hráče, který ještě aktivně působí v extralize. Nechci se k tomu snižovat a něco řešit přes noviny. Díváme se i na statistiky, Ethan má velmi dobrá čísla. Ukazuje, proč je tady a pomáhá nám. Kdyby byl po sedmi zápasech na nule, tak řeknu, že mu to bude chvíli trvat, než se adaptuje. Posunuje nás, pomáhá nám.“

Co jste od Wereka čekali a jak si své úkoly z vašeho pohledu plní?

„Do hry vnesl jednoduchost, vůli, zakončení a drajv. Což nám při jeho příchodu, kdy jsme byli v těžké situaci a bojovali s počtem zranění, pomohlo. Pozvedl nás. Jsem rád, že mu to stále padá a hraje velmi dobře. Ať už s pukem, nebo bez něj.“

Werek není žádný rychlík, vypadá poněkud těžkopádně. Věděli jste, že jeho přínos bude jinde?

„Znám spoustu rychlejších hráčů, ale já třeba taky nebyl nijak zvlášť rychlík a něco jsem ve hře měl. (pousměje se) Každý hráč jej jiný. On vnesl to, co jsme potřebovali.“

Od kanadské posily čekáte i důraz, ten ukazuje. Nicméně má ze sedmi zápasů jen dvě trestné minuty. Musel jste jej upozorňovat, že chcete důraz, ne tresty?

„Líbí se mi, že do hry vnáší emoce, zápasem žije. Dostává se pod kůži protihráčům. Náš tým má vyloučení málo, to je plus. A byl bych rád, kdybychom v tom pokračovali. Ať je to z pohledu Ethana nebo ostatních hráčů. On si plní své. Věřím, že se bude dál zlepšovat a pomáhat nám.“

Jak si Oceláři v zámoří Wereka vyhlédli? A jak si vedli borci ze zámoří v klubu před ním? Přečtěte si v dnešním vydání deníku SPORT.

Třinec - Zlín: Ethan Werek obkroužil bránu a nachytal Sedláčka, 1:1

Chomutov - Třinec: Střelu Gernáta dorazil za Lukeše Werek, 0:1

Třinec - Pardubice: Šance domácích! Werek zkusil forhendovou kličku, ztroskotal na Kacetlovi

Lukáš Krajíček z Třince.







