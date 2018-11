Kanadský gólman v Chomutově Peters: Extraliga? Je jako KHL

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Liberec - Chomutov 2:1. Bílí Tygři se posunuli do čela o skóre před Spartu VŠECHNA VIDEA ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:18. Redenbach, 39:41. M. Kvapil Hosté: 37:48. Koblasa Sestavy Domácí: Will (Schwarz) – Doherty, Šmíd (A), T. Hanousek, Derner, Havlín, Ševc – Valský, Redenbach, Ordoš – Lenc, L. Hudáček, M. Kvapil – Teplý, P. Jelínek (C), L. Krenželok – Lakatoš, M. Zachar. Hosté: Peters (Š. Lukeš) – Flemming, Jank, Knot, Dietz, Valach, Štich, Buchtela – Tomica (C), V. Růžička (A), T. Svoboda – Marjamäki, Klhůfek, Duda – A. Dlouhý, Vantuch, J. Stránský – Koblasa, Huml (A), J. Havel. Rozhodčí Hradil, Svoboda – Gerát, Hynek Stadion Návštěva 6 256 diváků

Jaké máte dojmy po premiéře v extralize?

„Krásná aréna, soupeř se jevil jako velmi kvalitní. Musím se přiznat, že jsem byl před zápasem trochu nervózní. Šlo přece jenom o první zápas v sezoně. Nyní jsem hodně utahaný, o prohře rozhodlo opravdu málo. Detaily a jeden gól… Každopádně myslím, že z mého pohledu šlo i tak o pozitivní událost. Podal jsem výkon, na kterém můžu stavět a zlepšovat se.“

Práce jste rozhodně neměl málo. Připsal jste si 31 zákroků.

„Párkrát mi pomohlo štěstí, několikrát soupeř trefil tyč. Snažil jsem se zůstat maximálně soustředěný a neustále sledovat kotouč. Chtěl jsem být uvolněný a ne příliš natěšený kvůli prvnímu zápasu. To se mi povedlo a snad jsem dal svému týmu šanci na výhru.“

Překvapila vás soutěž něčím?

Nebylo to až tak překvapující. Soupeř byl velmi kvalitní. Kvapil má opravdu dobrou střelu, je to výborný hráč. Musel jsem si dávat pozor, když byl na ledě a stejně se prosadil. Liberec má z hlediska ofenzivy dobrým tým, na druhou stranu my jsme zblokovali několik střel a celou dobu bylo skóre vyrovnané.

Byla cítit nějaká frustrace v kabině, když jste se připojil k týmu?

„Předtím než jsem přišel, tak měl tým tuším z posledních šesti zápasů tři výhry. Bylo tam hodně pozitiv a myslím, že i samotní hráči zůstali optimističtí. Cíl je stále stejný, udělat play off, a jsem tu od toho, abych pomohl týmu k jeho splnění a zároveň i mladým gólmanům. Musím zkrátka odvést svou část práce.“

Je těžké přicházet do týmu, který je poslední?

„Ano. Když je tým na posledním místě, přicházejí změny. Byl jsem v posledním týmu tabulky už předminulou sezonu a taktéž se děly změny. Pro mě platí, že chci být pozitivní a tvrdě makat každý den. Můj cíl je pomoct týmu, aby se dostal do play off, a mladým gólmanům. Ukázat jim, jak se na sobě snažím pracovat i jim předat zkušenosti.“

Jak jste si vůbec užil první dny v Chomutově?

„Byly skvělé. Jídlo bylo velmi dobré, zařízení a aréna to stejné. Tým mě přivítal, každý se mi snaží pomoct a ukazovat mi nové věci. Bylo to hezké. Navíc bydlím na hotelu jen kousek vedle haly, takže všechno dobré.“

Znal jste předtím českou extraligu?

„Upřímně příliš ne. Je tu pro mě všechno nové. Znám Jiřího Tlustého, hrál jsem s ním v Carolině a teď v Liberci jsme se potkali. Bylo hezké vidět známou tvář. Jinak jsem věděl o slavném kouči Vladimíru Růžičkovi a znal jsem se i s Kanaďanem Brettem Flemmingem. Mám se čeho chytit.“

Máte zkušenosti z rozdílných soutěží včetně KHL nebo DEL. Jdou nějak porovnat?

„Je to velmi těžké. V každé lize jsou každopádně velmi dobří hráči. Herní styl extraligy mi přijde velmi podobný jako v KHL: dobré držení kotouče, skill hráčů na vysoké úrovni, souhry v útočném pásmu místo nahazování. Koneckonců z Česka chodí hodně hráčů do Ruska a zase opačně. Tipsport extraliga je velmi dobrá soutěž a jsem rád, že můžu být její součástí.“

A co NHL?

„Je to jiný styl. Severoamerická hra je založená na nahození a nahánění kotouče, navíc se hraje na menším ledě. Je těžké najít podobnosti, protože je to úplně jiná hra. Gólman musí jinak číst situace, forčeking, přesilovky soupeře… Nicméně vidíte tok hráčů z extraligy do NHL a opačně, takže je určitě možné se přizpůsobit.“

Je pro zámořské gólmany těžší působit v evropských soutěžích?

„Upřímně nevím, nejsem si jistý. Je to jiný styl, porovnat to v podstatě nejde. Hodně jsem pracoval s trenérem brankářů. Pomohl mi ohledně tendencí jednotlivých lig a snažím se, abych se lize co nejvíc přizpůsobil.“

Byla důvodem k odchodu do Evropy olympiáda 2018?

„Ano. V minulém roce jsem odcházel do Evropy s tím, že bych si přál nominaci a mít možnost reprezentovat svou zemi Kanadu. Byla to neuvěřitelná zkušenost a jsem na ni hrdý. Krásné chvíle si budu pamatovat navždy a sdílet je se svou rodinou.“

Jak zvládáte čestinu. Budete se učit?

„Už jsem to trochu zkoušel, nejsem ale příliš dobrý, bohužel (směje se). Snažil jsem se naučit nějaká slovíčka, třeba si alespoň objednat jídlo v restauraci, pozdravit kluky ráno v kabině, posílat zprávu, nebo poštu. Budu se určitě snažit zvyknout na novou zemi se vším všudy.“

Věříte, že byste jednou mohl nakouknout zpátky do NHL?

„No, je to sen. Rád bych doufal a věřil v to, že je to možné. Nicméně realisticky… Nevím. V tuto chvíli jsem v Chomutově a jsem nadšený z toho, že tady mohu být. Musím pokračovat v práci na své hře a mám dobrou možnost to tak dělat.

Asistent trenéra Chomutova Jan Šťastný o Justinu Petersovi: „Jsme rádi za to, jak se uvedl. Byli jsme plní očekávání. Samozřejmě jsme o něm měli informace a to včetně výborných ohlasů lidí, kteří se pohybují okolo KHL a DEL. I když se mu poslední sezona nevydařila tak, jak by si přál, určitě je velký profesionál. Koneckonců reprezentoval Kanadu na olympiádě, a i když byl tým složen z Kanaďanů hrajících v Evropě, něco to znamená. Myslíme a doufáme, že by mohl pomoct svým profesionálním přístupem i našim mladým brankářům.“