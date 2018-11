Kvapil: Z Liberce nikam neodejdu. Repre? Uvidíme, třeba jindy…

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Liberec - Chomutov 2:1. Bílí Tygři se posunuli do čela o skóre před Spartu VŠECHNA VIDEA ZDE

Marku, v nominaci reprezentace na první díl evropské Tour chybíte, ačkoli si to málokdo dokázal představit. Jak to přijímáte?

„Sezona je dlouhá, nějaké srazy ještě budou, tak uvidíme. Teď to zase tolik neřeším. Já se snažím soustředit na Liberec.“

Cítím z té odpovědi správně, že byste se rád vrátil do národního týmu?„Uvidíme, je to na trenérech. Dnes je trend dávat šanci mladším hráčům, tyto turnaje jsou na to jako stavěné. Kdy jindy zkusit někoho nového. Já musím především podávat výkony tady v Liberci, repre je daleko.“

Evropská Tour je možná stavěná pro mladé, ale do české nominace se to moc nepromítlo…

„Já vím, ale to je fakt věc trenérů, já se do toho nechci moc pouštět. Pro mě je číslo jedna momentálně Liberec, co přijde, to přijde, neovlivním to.“

Pokud zmíním výrok Radka Dudy v jeho komentáři pro Sport, že extraliga je vám malá a že hrozí váš odchod do ciziny, sedí to, je něco ve vzduchu?

„Já myslím, že tady vydržím. Určitě nemám v plánu odcházet. Zájem ze zahraničí jsem zatím nepostřehl, nikdo mi nic neříkal. Jde to mimo mě. Kdybych na tyhle věci myslel, jenom by mě to rozptylovalo. Chci si užívat hokej v Liberci, daří se nám a na cizinu nemám žádné myšlenky.“

Piráti se zvedají, Peters jim pomůže

Dalo vám práci složit Chomutov, čekal jste takovou šichtu?

„Proti Chomutovu je to pokaždé stejné, vždycky si to musíte vydřít. Tohle jsme čekali. Mohli jsme dát víc gólů a bylo by to klidnější. Jejich gólman docela zachytal, klobouk dolů před ním.“

Justin Peters vás také chválil, říkal, že ho číslo 16 hodně zaujalo…„Potěší to, samozřejmě. On vážně chytal dobře, jeho zákrok, jak mi to chytil hokejkou v prakticky prázdné bráně, byl výborný. Tam už jsem viděl gól. Myslím, že Chomutovu může pomoci, vypadá to na dobrý kup.“

Vnímali jste, že v případě tříbodové výhry můžete poskočit do čela tabulky?

„Popravdě jsem o tom ani nevěděl. My tabulku v kabině ani moc nesledujeme, sezona je před námi, bude dlouhá. Snažím se sebrat body v každém zápase, nic nepočítáme.“

Vám se mimořádně daří, jste sám spokojený?

„Jsem spokojený. Hlavně, že moje výkony pomáhají týmu. Snažím se dělat nejlíp to, co je moje práce. A zatím to jde.“

Váš kolega Radan Lenc líčil, že při vašem gólu byli ostatní na ledě jen kompars a že se musel usmívat celé akci. Jak jste ji měl promyšlenou?„Vždycky beru hráče po hráči. Čekám, co oni udělají. První šel po mně bezhlavě, toho jsem měl hned a ti další dva už stáli na modré, tak to bylo docela v pohodě. Při bránění udělali chybu, jinak bych to takhle snadno neprojel.“

Obvykle se po svých trefách moc neradujete, ale tady jste projevil velikou radost…

„Protože předtím jsem měl nájezd, tyčku, byl jsem rád, že jsem to konečně zlomil a měl jsem radost, že to byl důležitý gól pro tým.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:18. Redenbach, 39:41. M. Kvapil Hosté: 37:48. Koblasa Sestavy Domácí: Will (Schwarz) – Doherty, Šmíd (A), T. Hanousek, Derner, Havlín, Ševc – Valský, Redenbach, Ordoš – Lenc, L. Hudáček, M. Kvapil – Teplý, P. Jelínek (C), L. Krenželok – Lakatoš, M. Zachar. Hosté: Peters (Š. Lukeš) – Flemming, Jank, Knot, Dietz, Valach, Štich, Buchtela – Tomica (C), V. Růžička (A), T. Svoboda – Marjamäki, Klhůfek, Duda – A. Dlouhý, Vantuch, J. Stránský – Koblasa, Huml (A), J. Havel. Rozhodčí Hradil, Svoboda – Gerát, Hynek Stadion Návštěva 6 256 diváků