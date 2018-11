Adamský po výhře vtipkoval o reprezentaci: Pane Řího, končím

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:48. Werek, 07:17. Werek Hosté: 22:07. Balán Sestavy Domácí: Hrubec (Kváča) – Krajíček (C), Gernát, D. Musil, Galvinš, Matyáš, M. Doudera, Adámek – Martin Růžička (A), Marcinko, Roberts Bukarts – Svačina, Polanský, Adamský (A) – Hrňa, Werek, Dravecký – O. Kovařčík, Cienciala, Chmielewski. Hosté: F. Novotný (Závorka) – Plutnar, Šenkeřík, Kovačevič, Podlipnik, Sičák (A), M. Rohan, Šafář – T. Rachůnek, Gríger, Flek – T. Mikúš, R. Vlach, O. Beránek – Stloukal, Skuhravý (C), Gorčík – Lapšanský, Balán (A), Kohout. Rozhodčí Šír, Kubičík – Gebauer, V. Hanzlík Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 4 614 diváků

„Asi je čas, abych oznámil, že jsem ukončil svou reprezentační kariéru,“ usmíval se Adamský v reakci na fotbalového útočníka Martina Petrželu, který konec v národním týmu také oznamoval po delší pauze. „Takže pane Říha, nepočítejte se mnou, už to nechám mladším. Děkuji, ale už nepojedu. Bohužel.“

Proč to? Podáváte stále dobré výkony, byl jste nedávno vyhodnocený i jako nejrychlejší bruslař extraligy...

„Asi je nejvyšší čas, abych to oznámil. (usmívá se) Dnešním dnem jsem ukončil svou reprezentační kariéru. Rychlost tam ještě držím, ještě mě nikdo nepřekonal. Ale moje repre kariéra byla dnes ukončena.“

Bude nějaká rozlučka?

„Možná v O2 aréně jako Štěpánek. Nevím.“ (směje se)

Jak těžký byl zápas proti Karlovým Varům?

„Věděli jsme, že mají šest výher v řadě. Přece jen je vidět, že jsou bruslivé mužstvo. Snažili se do nás jít od prvních minut, to šlo vidět. Pomohly nám ty dva rychlé góly, to zápas rozhodlo, i když pak trochu tlačili. Mají opravdu výborné mužstvo. Jsem rád, že jsme jim sérii ukončili a tři body zůstaly doma.“

Bylo náročné těsný náskok ubránit?

„Bylo, není to žádný outsider ligy. Patří mezi rovnocenné soupeře. Bylo to hodně těžké až do konce.“

Soupeř dal vlastně všechny tři góly a prohrál...

„Jo, dali si dva vlastní, ale my jsme rádi, že se k nám trochu přiklonilo štěstíčko. To nám chybělo na začátku sezony. Měli jsme třeba tlak, ale poodráželo se to. Dneska nám pomohly i jejich vlastní góly.“

Co jste říkali na šťastné střely Wereka?

„Každá střela se může chytnout, to nám ukázal. Není ranky, není branky, jak já říkám. On to cpe do brány a padá mu to. To je jen dobře.“

V posledních zápasech se vám daří rozjezdy zápasů, změnili jste něco výrazného?

„Nezměnili. Je to hrou, kterou jsme předváděli. Je sice blbé klišé, že jsme neměli štěstí, že jsme bušili, bušili a nakonec jsme zápas prohráli. Dneska už se nám to vyplácí a začíná nám to tam konečně padat.“

