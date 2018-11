Ferenc nešťastně vypnul soupeře, pak mu hned pomáhal: Ulevilo se mi. Dýchal

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 08:53. Vincour, 22:54. Bezúch, 27:39. F. Pavlík, 49:38. Dragoun Hosté: 20:45. Herman, 27:59. Nosek Sestavy Domácí: J. Pavelka (Maxwell) – Zámorský, Linhart (A), Cibulskis, Graňák (C), F. Pavlík, Rosandić, Piché – Vincour, Bičevskis, Rákos (A) – Paulovič, Cingel, R. Pavlík – Vopelka, Dragoun, Miškář – Karabáček, Kukumberg, Bezúch. Hosté: J. Sedláček (27. Štůrala) – Řezníček, Freibergs, Nosek (A), Valenta, Gazda, Žižka (C), Ferenc – J. Ondráček, Fořt, Kubiš (A) – Šlahař, Honejsek, Herman – Okál, P. Sedláček, E. Kulda – Popelka, Werbik, Poletín. Rozhodčí Hejduk, Pešina – Kajínek, Zavřel Stadion ČPP Aréna Návštěva 4558 diváků

Scéna vypadala šíleně, mrazilo z ní. Jakub Ferenc přimáčkl Mateje Pauloviče na mantinel, nešťastně mu ale při tom zasáhl hlavu. „Řeknete mi, kdo to byl? Ani nevím,“ ptal se hned Ferenc v útrobách haly. Oči se mu leskly, velký chlap měl na krajíčku. Věděl, že hrana od velkého neštěstí byla strašně tenká. „Vyjížděl z rohu, já ho jenom... Ani vlastně nevím, přišlo mi, že se otočil do mě a já mu jen zatarasil cestu. Dopadlo to, jak to dopadlo. Byl najednou na ledě modrý, tekla mu krev,“ líčil zlínský bek situaci ze svého pohledu.

Ani trochu to nebyl hezký pohled, jak bezvládný Paulovič letěl od mantinelu na zem a hlavou se praštil o led. „Viděl jsem, jak šel dolů. To, jak spadl, byl modrý, chrčel... Nepřál bych nikomu, aby něco takového zažil. Naštěstí dýchal, zapadlý jazyk neměl. Přijel pak hned rozhodčí, tak jsme ho otočili na bok a podrželi mu hlavu. Jenom jsem viděl hrudník, jak se hýbá, ulevilo se mi, že dýchá,“ popisoval sekundy hrůzy Ferenc.

Jeho reakce byla extrémně rychlá. Neřešil sebe, výsledek, ani nějaké prosby u rozhodčích, aby jim vysvětlil svůj pohled, že spíš neštěstí než úmysl. Hned odhodil rukavici, klekl k soupeři a zjišťoval jak na tom je. Hned ho uvedl do stabilizované polohy. „Prošel jsem nějaké záchranářské kurzy, takže to je aspoň štěstí. Kdyby došlo na nejhorší a on měl zapadlý jazyk, hned mu ho vytáhnu. Matej asi bude mít otřes mozku, nikomu bych to nepřál, ani nejhoršímu nepříteli. Ale ještě, že to nedopadlo nijak hůř,“ s velkou lítostí vyprávěl zlínský obránce.

Paulovič měl nakonec jen krvavý šrám nad okem. „Z toho zákroku si vůbec nic nepamatuju, ale jsem v pohodě. Vybavuju si jenom, jak jsem přišel do šatny, víc nevím,“ řekl po zápase pro isport.

Ferenc dostal trest na 5 minut a do konce zápasu, hned odjel do kabiny. Bez jediného slova. Nikdo ho kvůli nešťastnému momentu nepranýřoval. Asi každý musel vidět, jak je na tom sám špatně. „Naneštěstí se takové věci při hokeji stávají. Ani pro jednu stranu to není příjemné, když vidíte na ledě nosítka a hráče, který se nehýbá. Hlavní je, že Matej je v pořádku a má jenom lehký otřes mozku,“ ulevil si hradecký asistent trenéra Petr Svoboda. „Bylo to ode mě daleko, ale modlil jsem se, aby Matejovi nic nebylo. Takové zákroky jsou hodně nebezpečné, Matej byl asi chvilku úplně vypnutý. Ale je v pohodě, říkal, že si jen nepamatuje, co se stalo,“ přidal se brankář Mountfieldu Jaroslav Pavelka.

Jakub Ferenc měl momentu z konce zápasu plnou hlavu: „Ani nevím, jak jsem tomu mohl zabránit. Strašně se omlouvám, ale přijde mi, že se otočil do mě. Poslali mě do šatny, nevím, jak to dopadlo. Podívám se na to ještě na videu, co se tam stalo. Nechci házet na nikoho vinu, já tam vážně nejel s tím, že tam budu někoho mrzačit. Mám sto kilo a pak to skončilo takhle blbě... Mrzí mě to. Jen jsem si plnil povinnosti obránce, vážně je mi líto, co se pak stalo.“

