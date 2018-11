Zpátky do práce, nabádal po prohře s Pardubicemi kapitán Trávníček

Po delší době jste dali aspoň tři branky, navíc je obstarali hráči, kteří góly tak často nedávali. Vy, Martin Hanzl a Lukáš Válek. Proč to zase nevyšlo?

„Koncovka je pořád problém. Nedáváme góly, nedáváme jich dost. Když mančaft šlape, je úplně jedno, na koho to vyjde, jakmile se prohraje, tak vlastně taky. Myslím, že nemáme ten pohyb. Nechali jsme si vnutit tu jejich stojací hru, kdy oni na nás čekali, a my jsme je svým pohybem nedostali pod tlak. To byl největší problém.“

Kromě utkání na Spartě jste za osm utkání nevyužili ani jednou přesilovku, proti Pardubicím jste téměř dvě minuty marně obléhali soupeřovu branku v pěti proti třem. Chybí v tomhle ohledu obránce Karel Kubát, který odešel do KHL?

„Trošku nám to rozhodilo přesilovku, museli jsme si zvykat na nové složení. To byla léta sehraná přesilovková formace, která ještě letos ze začátku šlapala, a tohle ji trochu narušilo. Bude se zkrátka muset sehrát zase něco jiného.“

Na začátku druhé třetiny jste během první minuty dvěma trefami odskočili na 2:1, jenže senzační nástup jste pak nedokázali dál využít...

„Do konce třetiny to srovnali. Nemůže se nám doma stávat, abychom třetí třetinu prohráli vyrovnaný zápas se soupeřem, který je v tabulce pod námi. Nesmíme ztrácet body a ještě ne tak, že nám je seberou ve třetí třetině.“

Po skvělém vstupu do sezony jste měli nahráno, jenže jste to prošustrovali. Vidíte to podobně?

„Vnímám to stejně. Nahráno tedy už nemáme, takže zpátky do práce.“

Od čeho se chcete odrazit?

„Chce to víc pohybu, jak už jsem říkal. V prvních zápasech, které jsme vyhrávali, ten pohyb byl, dokázali jsme soupeře zatlačit, dostat pod tlak. Jak doma, tak venku. Teď se nám to nedaří ani doma. Soupeře nedostaneme pod tlak a pak není tolik šancí zápas uhrát.“

Nenazrál čas na rázný proslov kapitána?

„Bavíme se o tom pořád. Už předtím jsme měli sérii porážek a byla dost dlouhá (čtyři zápasy). Není to tak, že bychom to nechávali a čekali, co se stane. Snažíme se tomu jít naproti. Ale čím větší deka je a čím víc se snažíte z toho vyhrabat, tak tím se víc dopouštíte chyb, je to ještě horší. Chce to hrát v klidu, ale mít ho na hokejkách, taky nohy aby šlapaly.“

Kde se to zlomilo?

„To bych ještě nekomentoval. Měli jsme dobrý začátek, teď špatnou mezihru, další zlom přijde.“

Jak zásadní bude příští utkání v Chomutově?

„Je to derby, které bývá víc o bojovnosti než hokejovosti. Tyhle zápasy jsou vždycky bojovné. Kdo bude bojovnější a bude víc chtít, ten vyhraje.“