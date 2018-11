SESTŘIH: Litvínov - Pardubice 3:4. Dynamo obralo Vervu, rozhodl Děrvuk

V úvodu se Dynamo ubránilo při Maroszově vyloučení, při kterém Klouček kryl Hüblovu střelu. V osmé minutě ujel na druhé straně Sýkora, ale chvilku mu trvalo, než zkrotil skákavý puk a Januse nepřekonal. Při dalším brejku měl možnost Cardwell, ale litvínovský brankář zasáhl betonem.

Vzápětí šel pykat Sýkora za nesportovní chování, když zabrzdil před Janusem tak, že jej ohodil sněhem. V oslabení ale Pardubičtí odolali a v 16. minutě se sami ujali vedení. Po Suchánkově zblokované střele na útočné modré čáře ujel Skokan a blafákem do bekhendu nedal Janusovi šanci.

Vstup do druhého dějství vyšel Litvínovu, který díky dobrému forčekingu otočil stav. Domácí nejdříve získali puk v rohu, Petružálek uvolnil Hanzla, který z pozice mezi kruhy zamířil po 21 vteřinách hry přesně do levého horního rohu Kloučkovy branky.

Za 12 sekund se radoval Litvínov znovu. Hübl obral o puk Bubelu a osamocený Válek si připsal první trefu v sezoně. Hosté se vzápětí ubránili při Maroszově trestu a začali se tlačit za vyrovnáním. Při Mikúšově trestu neuspěli, ale ve 32. minutě už slavili. Vondráček uvolnil Perreta, jenž zblízka překonal Januse. Hosté pak odolali při Wishartově trestu.

V úvodu třetí části se ubránili při Hüblově trestu. Dynamo v přesilovce přišlo o útočníka Marosze, který po Suchánkově tvrdém zákroku u mantinelu opustil led otřesený a už se do hry nevrátil. Ve 47. minutě udeřily opět po brejku Pardubice. Vondráček si dokázal najít přes bránícího Hunkese střeleckou pozici mezi kruhy a Janus na jeho rychlý manévr také nestihl zareagovat.

Další možnost měl Poulíček, jehož zastavil faulem Ščotka, ale domácí se v oslabení ubránili. V 53. minutě už Dynamo zvýšilo na 4:2. Ruský obránce Děrvuk po individuální akci překonal Januse střelou přes beka.

Verva při vyloučeních Wisharta a Hrabala nevyužila 111 sekund trvající přesilovku pěti proti třem, ale v 57. minutě jí vykřesal naději kapitán Trávníček. Při závěrečném tlaku Litvínova při power play ale hosté těsný náskok uhájili.

Ohlasy trenérů

Milan Razým (Litvínov): "S výjimkou utkání na Spartě jsme nedali v přesilovkách gól osm zápasů. V tom vidím hlavní kámen úrazu, vyvrcholilo to ve dvouminutové přesilovce pět na tři, v které jsme nebyli schopni si vytvořit čistou gólovou šanci. Pokud nebudeme pokorní a hrát to, co na začátku sezony, tak se těžko vyhrává. Potýkáme se se špatnou produktivitou a naše hra propadá v takovou trošku beznaděj. Nechci klukům upřít snahu, ale hokejovosti je tam čím dál méně. Soupeř nás porazil z brejků, my jsme měli územní převahu, trošku i střeleckou, ale pravé gólové šance jsme si nedokázali vytvořit."

Pavel Marek (Pardubice): "Věděli jsme, že nás čeká velice těžký zápas. Odsud se body vozí velice těžko. Zvlášť jsme měli obavy z litvínovských přesilovek. Musím poděkovat celému mančaftu, jak oslabení odbránil. Byla jich spousta, kluci tam skákali po hlavě a zvládli to. To byl asi základ k dnešnímu úspěchu."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 20:21. M. Hanzl, 20:33. Válek, 56:15. Trávníček Hosté: 15:36. Skokan, 31:43. Perret, 46:05. Vondráček, 52:21. Děrvuk Sestavy Domácí: Janus (Hanuljak) – Baránek, Sörvik, Ščotka, Hunkes, Suchánek, Romančík, Březák – M. Hanzl, J. Mikúš, Petružálek (A) – F. Lukeš, V. Hübl (A), Válek – Trávníček (C), Gerhát, J. Černý – Jurčík, Řehoř, Jícha. Hosté: Klouček (Kacetl) – Wishart, Cardwell, Trončinský, Holland, Děrvuk, Hrabal, Budík – Treille (A), Bubela, Skokan – Rolinek (C), Marosz, P. Sýkora (A) – Perret, Dušek, Vondráček – Kusý, Poulíček, Mandát. Rozhodčí Jeřábek, Pražák – Pešek, Lučan Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky