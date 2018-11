Kopřiva tankuje Pardubicím sebevědomí: Chceme po hráčích, ať si dovolí kličku

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:53. Marosz, 30:36. Treille, 46:13. Bubela, 56:25. Rolinek Hosté: 24:12. Říčka, 43:40. Blain, 47:47. Buchtele, 54:48. Jarůšek, 62:55. Blain Sestavy Domácí: Kacetl (Klouček) – Trončinský, Holland, Wishart, Cardwell, Děrvuk, Hrabal, Budík – Rolinek (C), Marosz, P. Sýkora (A) – Treille (A), Bubela, Skokan – Perret, Dušek, Vondráček – Kusý, Poulíček, Mandát. Hosté: Machovský (Honzík) – Košťálek, T. Pavelka, Tomáš Dvořák, Delisle, Blain, Gregorc – Kumstát, Pech (A), Říčka – Rousek, Sill, Jarůšek – Buchtele, P. Vrána (C), Kudrna – Pšenička, Smejkal, Beran. Rozhodčí Hradil, Kika – Lhotský, Malý Stadion ČSOB Pojišťovna ARENA

Jak se vám líbí 7 bodů ze 12 možných?

„To je málo, ne?“ (usměje se)

Nebo zázrak, když vezmeme situaci, v jaké jste před vaším nástupem byli.

„Třikrát ven, pak doma Sparta, vím, že ten los byl hodně těžký. Je, paráda, jak to dopadlo. Kluci zabrali, zastavili jsme bodový propad. Když tady byl Miloš (Holaň), nebylo to třeba herně taky zlé, ale neměli jsme body. Jsou to lehké počty, abyste byli v play off, potřebujete jich mít kolem 72, každý rok je to stejné a my tak musíme počítat. Proti Spartě jsme třeba byli spokojeni s hrou, ale ztratili, jsme další domácí zápas, což je škoda. Kluci byli v šatně zklamaní, poděkoval jsem jim ale za to, jak se vydali, za to, že odevzdali na ledě všechno. Makali, sílu, kterou v sobě měli, nechali na hřišti.“

Přijde mi, že jste ale zastavili i herní propad. Kdyby Pardubice nastoupily se stejným výkonem jako proti Karlovým Varům, schytaly od Sparty dvojciferný debakl už tak v půlce zápasu, nemyslíte?

„Výsledky nejsou náhodné, hra se taky musela zlepšit. Myslím, že se kluci zvedli zápasem v Hradci, kde byli odměněni za přístup. Od té doby mužstvo pochopilo, že bez těžké dřiny se k bodům nedostane.“

Jakoby se do Pardubic pomalu vracela i radost z hokeje. Jak si vysvětlujete, že ti samí hráči, kteří se báli vymyslet hokejovou akci, najednou proti Spartě umí soupeře vyťukat a přečíslit?

„Chceme po klucích, aby se nebáli, dovolili si kličku. Kdybychom je stresovali a nutili k nějakému nastřelování, od budoucna by to stejně k ničemu moc nevedlo. Vyšel by vám třeba jeden zápas, ale další ne. Snažíme se i na tréninku zkoušet nějaké nové věci, v zápasech je kluci sice zatím moc nerealizují, ovšem to třeba taky přijde. Základem je, že se tím klidně i na tréninku nastartují, novinky by je přeci vždycky měly zajímat.“

Novinkou i je, že jste dal zase dohromady veterány Petra Sýkoru s Tomášem Rolinkem. Ale nepřetěžujete je. Je to klíč, jak je využívat?

„Ano, Tomáš toho odehrál vždycky strašně moc, přesilovky, oslabení, v klíčových chvílích se na něj spoléhá. A tohle neutáhne několikrát za týden žádný hráč. Nevydržíte to. Musíme ale i s touhle lajnou ještě zapracovat, každý útok se musíme snažit zlepšovat. Ale jde to nahoru, nebo aspoň máme ten pocit.“

Je záměr, aby Pardubice na Sýkorovi s Rolinkem nevisely?

„Nemůžeme spoléhat na jednu lajnu, že potáhne Pardubice. Byly teď zápasy, kdy je ostatní kluci i předčili, což je v pořádku. Za to jsme rádi, jindy jsou zase vidět oni. Teď je přestávka, ale je škoda, že si naši hráči tolik neodpočinou, Miloš Bubela jede na reprezentaci, Francouzi taky. Přeju jim to, ale čistě sobecky bych si samozřejmě představoval tady mít pochopitelně všechny pohromadě, ale to nejde. Mám z toho trochu obavy, aby se nám všichni vrátili fit. Líbí se mi ale jedna věc, mladí kluci chtějí trénovat, to je dobře. Ovšem ostatní si musí trochu taky orazit.“

Zápas se Spartou měl z vašeho pohledu jiskru. Promítá se to i v kabině, nebo na tréninku? Cítíte sám změnu?

„Ano, ale musíme hráče taky usměrňovat. Někdo si třeba myslí, že jede a on vůbec nejede. Snažíme se kluky upozornit, aby všechno mělo vyšší tempo. Myslím, že rychlost se nám začíná vracet, byl jsem třeba až překvapený, co naše čtvrtá lajna se Spartou občas udělala. Kluci se zlepšují, jsou sebevědomí, ve hře vidíte kličky, pod tlakem si dovedou nahrát, nehází puky ven, z toho můžeme mít radost.“

