Děsivá pumelice, která bolí dvojnásob. Pavelka bude mít obličejový kryt

Musel se těšit na návrat do reprezentace, bohužel z něj sejde. Sparťanský obránce Tomáš Pavelka nedohrál zápas v Pardubicích, protože mu tečovaný puk vletěl do tváře a udělal tam pořádnou paseku. Ze zápasu v Pardubicích odstoupil a odjel do nemocnice. Na ledě po něm zůstala krvavá stopa. „Má v obličeji polámané kosti, na reprezentaci nepojede,“ sdělil smutnou zprávu asistent trenéra Jaroslav Nedvěd. Už je po operaci a po reprezentační přestávce by měl nastupovat s celoobličejovým krytem. Pražané to oznámili na twitteru.