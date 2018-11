Smoleňák se podruhé vrací do Hradce. Mountfield posílí i Lessio

Smoleňák se dohodl s Hradcem Králové v druhé polovině září na působení s možností odchodu na jiného angažmá a na začátku října odešel do Švýcarska. Tam na zkoušce kontrakt do konce ročníku nezískal a nyní se Mountfieldu upsal na dva roky s opcí, nyní již bez klauzule o uvolnění do zahraniční.

"Oba hráči přicházejí s cílem pozvednutí naší produktivity, která nás poslední dobou trápí. Zejména Radek by nám měl pomoci okamžitě, je zkušený, nejde do neznámého prostředí a zná kluky, proto na něho hodně spoléháme," uvedl v tiskové zprávě generální manažer Mountfieldu HK Aleš Kmoníček.

Jednatřicetiletý Smoleňák v této sezoně už sehrál za Hradec Králové šest utkání a připsal si tři asistence. V Rapperswilu kladenský odchovanec stihl sedm utkání a zaznamenal gól a přihrávku.

Do Hradce přišel Smoleňák loni v prosinci ze Slovanu Bratislava z KHL a do konce sezony kvůli zranění odehrál sehrál jen 25 duelů včetně play off a připsal si 16 bodů (11+5). V extralize předtím působil jen v ročníku 2010/11, kdy hrál za Spartu a Kladno. V domácí nejvyšší soutěži nasbíral v 94 duelech 42 bodů (30+12).

Za sebou má dlouholeté působení v zahraničí. Na kontě má i sedm startů v NHL za Tampu Bay a Chicago ze sezon 2008/09 a 2009/10. Jinak nastupoval na farmách. V roce 2010 se vrátil do Evropy a po působení ve Spartě a hostování v Kladně se vydal na další štace v cizině. Ve Finsku oblékal dresy Ässätu Pori, Pelicans Lahti a TPS Turku, ve Švédsku nastupoval za Timru a MODO Hockey a v KHL za Nižnij Novgorod, Chanty-Mansijsk, Záhřeb a Slovan Bratislava.

Účastník domácího mistrovství světa v Praze z roku 2015 má na kontě 27 utkání v české reprezentaci, v kterých vstřelil dvě branky. Na reprezentačním dresu nosil i kapitánské céčko.

Pětadvacetiletý Lessio ve finské lize v dresu IFK Helsinky zaznamenal v 16 duelech šest gólů a pět asistencí. "Lucas je rychlostní a silový hráč, přímočarý útočník," uvedl sportovní manažer Hradce Králové Jaroslav Bednář.

Lessio zamířil do Evropy před sezonou 2016/17 a hrál v KHL za Medveščak Záhřeb, Dinamo Riga i Kunlun a krátce i ve Švédsku za Örebro. V KHL nasbíral v celkem 82 duelech 34 bodů (20+14). V NHL jej draftoval v roce 2011 ve druhém kole na 56. pozici Phoenix. Při působení v klubu z Arizony a následně v Montrealu nastupoval převážně na farmách v AHL. V NHL ve 41 duelech dal tři góly a na čtyři přihrál.