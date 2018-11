Koukal o zkratu: Shodil jsem práci ostatních. To mě mrzí ze všeho nejvíc

Na trénincích teď jezdí jako pila, Petr Koukal vzal ze všech možných stran hustě komentovaný případ za správný konec. Nepatlá se v něm a dělá na sobě, aby v neděli po vypršení trestu válel na ledě zase tak, jak jsou všichni zvyklí. „Já tady chci odvádět práci, jakou umím. Pokud ji ještě zvednu, budu jenom rád,“ říká dlouholetý reprezentant.

Váš zákrok vyvolal patřičný humbuk, kam jste celý případ zaparkoval ve své hlavě?

„Měl jsem to v hlavě nejvíc po zápase, štvalo mě, že jsme kvůli mému trestu (5 minut a do konce utkání) inkasovali a prohráli duel se Spartou. Už to ale nejde vrátit zpátky. Čas rychle letí, půlku trestu už mám za sebou, v pátek ještě hrát nemůžu, ale v neděli už ano. A k tomu se upínám. Sám v sobě jsem to víceméně uzavřel a dívám se dál. Hlavně doufám, že už se mi nikdy nic podobného nestane.“

Co vám pověděl o zákroku pohled na záznam situace? Bylo to o dost jiné než v reálu?

„Nepopírám, že televizní záběry vypadaly šíleně. To si nebudeme nic nalhávat. Jak už jsem říkal bezprostředně po zápase, já to udělal z nějakého důvodu (v reakci ze strachu o zraněné koleno), neměl jsem nejmenší zájem protihráče zranit. Byly ve mně emoce, to sehrálo velkou roli. Samozřejmě vím, že bych měl udržet chladnou hlavu, nezachovat se tímto způsobem.“

Sparťan Dvořák vás držel nohama jako v kleštích, vaše emoce snad chápe každý, jde jen o samotnou reakci. Sám pro sebe si říkáte, že jste to přehnal?

„Jasně, o to víc, že jakmile máte céčko, očekává se od vás určité chování. Očekávají to kluci v kabině, očekávají to lidé, co přijdou na zápas, včetně malých kluků, hokejových bažantů, kteří jsou na váš výkon zvědaví. Takové chování by tam nemělo být, z tohoto pohledu mě to mrzí hodně.“

Kapitánem již nejste, klubový boss Miroslav Schön o tom rozhodl velmi rychle po vašem zákroku. Podle soudu manažera Jaroslava Bednáře vám to pomůže, budete mít klid na výtah vlastní hry. Souhlasíte?

„Uvidíme. Céčko dostal Domino Graňák, na mně je odvádět co nejlepší výkony, na tom se nic nemění. To platilo i předtím a platí i teď. Vím, že bodově musím přidat, není to ode mě ideální, čeká se víc. Hlavní však je, že náš tým šlape, hraje dohromady, každý článek sestavy je platný. Já tady chci odvádět práci, jakou umím. Pokud ji ještě zvednu, budu jenom rád.“

Už v inkriminovaném zápase se Spartou jste v nové formaci s Danielem Rákosem a Tomášem Vincourem vymysleli krásnou gólovou akci…

„Doufám, že to byla taková první vlaštovka a že se blýská na lepší časy.“

Nicméně ztráta kapitánského céčka nikdy nezahřeje. Štve vás to, že jste o prestižní funkci přišel?

„V každé firmě, v každém zaměstnání je člověk s nejvyššími pravomocemi, někdo, kdo to celé vede. Náš pan majitel se rozhodl k tomuto kroku, má na něj právo. Nedělal bych z toho kovbojku, nejsem zahořklej. V neděli bych měl snad znovu hrát, pokud dostanu od trenérů důvěru, na ten zápas se plně soustředím. Tohle celé chci hodit za hlavu.“

Bylo pro vás těžké číst si přísné hodnocení vašeho výboje od prezidenta Schöna na stránkách Sportu?

„Nebylo. Je to jeho názor, každý si k tomu může říci svoje. Nevnímám to jako extrémně osobní záležitost vůči mně. Kdyby ten faul udělal někdo jiný, předpokládám, že by se od našeho majitele dočetl stejné vyjádření.“

Akceptujete dvouzápasovou stopku od disciplinární komise, anebo máte výhrady k výši postihu?

„Nerad bych to do detailu rozebíral, zda je to moc, nebo málo. Nevím, nikomu jsem nechtěl useknout hlavu. Stává se, že hráči jsou mimo na tři čtvrtě roku po zákroku na koleno, který je odměněn také dvěma zápasy. Těžko se hledá ta hrana spravedlnosti. Trest byl uložený a hotovo. Dál to neřeším. Makám na tréninku, abych se dostal do ideální herní pohody. Jak už jsem zmínil, štve mě, že jsem připravil klub o bodový zisk, za to se klukům a fanouškům omlouvám. Výborně rozehraný zápas vyšel do ztracena, ta moje aféra to celé snažení shodila, degradovala. Kluci fárali a nebylo z toho nic. To mě na tom všem bolí nejvíc.“

Co myslíte, chytne se přezdívka dřevorubec, jak vás označil nejvyšší nadřízený?

„Tak to nevím, možná při derby?“ (usmívá se)