Filippi se po návratu blýskl gólem: Bez ostatních bych vypadal trapně

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:53. Najman, 08:56. T. Knotek, 11:19. T. Knotek, 42:52. Klepiš, 46:00. Skalický Hosté: 05:13. L. Hudáček, 23:43. Filippi Sestavy Domácí: Krošelj (Groh) – Kotvan, Dlapa, Němeček, Pláněk, Bernad, Kurka, Hrdinka – Vondrka (C), Klepiš (A), Skalický – Pacovský, P. Musil, Látal – Šťastný, T. Knotek, Martin Procházka – Pabiška, Najman, P. Kousal. Hosté: Schwarz (9. Will) – Šmíd (A), Doherty, Derner, Stříteský, Ševc, Havlín – L. Hudáček, Redenbach, Valský – M. Kvapil, Filippi, Lenc – L. Krenželok, P. Jelínek (C), Ordoš – J. Vlach, Jeník, M. Zachar – Teplý. Rozhodčí Hodek, Hejduk – Lhotský, Svoboda Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav

Jak se vám po návratu hrálo?

„Jsem strašně rád, že mě kluci podrželi, protože, jak oni hráli, to bylo neskutečný. Můžu jen poděkovat klukům, se kterými jsem byl vždycky na ledě. Bez nich bych vypadal hrozně trapně, než jsem se do toho dostal. Jsem strašně rád, že mi pomohli a že jsme zápas odmakali až do konce.“

První třetinu Mladá Boleslav vyhrála 3:1, na střely 15:7. Čím to?

„Dostali jsme pár smolných gólů. Nepodrželi jsme ani naše brankáře, musíme jim víc pomáhat, oni nám to pak vrátí. Nechali jsme Boleslav odskočit o dva góly, ve druhé třetině jsme ale byli lepším týmem, jen jsme neproměnili šance. A určitě jsme byli hodně nedisciplinovaní. To pak nejde vyhrát zápas...“

Nastoupil jste v útoku s Markem Kvapilem a Radanem Lencem. Může z toho do budoucna vzniknout i reprezentační lajna?

„Oba dva jsou jedni z nejlepších hráčů v extralize, určitě by se neztratili ani na mezinárodní úrovni, což ukazovali i na repre. O reprezentaci je ale hodně předčasné se bavit, když jsem teď sehrál první zápas.“ (usměje se)

Mladá Boleslav - Liberec: Zradan Lenc! Boleslavští fanoušci (ne)přivítali odchovance vlídně 720p 360p REKLAMA

U vaší trefy odvedl brilantní práci Radan Lenc, vám stačilo zvednout puk nad brankářův beton. Je to tak?

„Jo, stoupnul jsem si tam na tyčku a jen se modlil, aby mi to dal. Už to byla víceméně lehká práce to uklidit.“

V zápase bylo hodně emocí. Jak jste na ledě prožíval atmosféru?

„Slyšel jsem jenom naše liberecké fanoušky. Takže můžu říct, že naši fanoušci skvěle fandili. Neslyšel jsem vůbec nic jiného než ‚Liberec, Liberec!‘“

Mladá Boleslav - Liberec: Emoce v plném proudu! Nechyběl u toho Vlach Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného