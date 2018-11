Dřevorubec Marcinko už zase seká body. Hattrick? Dlouhá cesta, řekl

„Zlaté tři body, Litvínov hrál celkem dobře. Nevím, jestli jsme byli lepším týmem, ale našli jsme cestu k vítězství a to je vždy nejhlavnější,“ těšilo Marcinka. „To zvládají dobré týmy. A my jím jsme, takže jsme velmi rádi za body a pokračujeme dále.“

Opět jste ukázal, že se v předbrankovém prostoru umíte orientovat, je to tak?

„Tak ten druhý gól jsme asi všichni na stadioně dotlačili. A ten první mu nějak propadl, jsem za to velmi rád. Na konci se počítá skóre a to hovoří v náš prospěch. To je nejhlavnější.“

Proti Litvínovu jste si šel i pro hattrick...

„Zdálo se mi, že to byla dlouhá cesta... (usmívá se) Ale měl jsem tam situaci podobnou prvnímu gólu, ale bohužel jsem to nedotáhl do konce. Šance to byla, škoda, že jsem to neproměnil.“

Třinec - Litvínov: Marcinko je při chuti! Ocitl se ve velké šanci dokonat hattrick 720p 360p REKLAMA

Po šanci jste si stěžoval rozhodčímu, co se vám nelíbilo?

„Trochu jsem už asi byl odkrvený, jak se říká. (pousměje se) Ale mrzelo mě to, každý gól je důležitý a obzvlášť v tomto zápase, který byl velmi náročný.“

Máte za sebou solidní období, cítíte, že mužstvo už šlape?

„Přiznám se, že ani nijak nesleduji, jak máme zápasy za sebou. Člověk si uvědomuje, že vyhrává, ale díváme se zápas od zápasu. Sami víme dobře, že na začátku jsme prohrávali, teď se to snažíme dohnat.“

Co se změnilo, že se vám teď daří?

„No, zjevně se něco změnilo. Na začátku zápasy nebyly v náš prospěch, teď naopak. I když dostaneme gól, když prohráváme od začátku, tak se snažíme zápas otočit. Dáme nějaký gól a pokračujeme ve hře, kterou chceme hrát. Všichni se snažíme vždy podávat stoprocentní výkony, tak to bylo i na začátku, ale nelepilo nám to, jak se říká. Nedá se vyzdvihnout nějaká konkrétní věc. Začíná to od jednotlivců, drží nás brankáři a nabaluje se to dál. Když padají góly, tak z toho přicházejí vítězství.“

Už v kabině zaznělo, že jste druzí?

„Ne, nezaznělo. Možná někdo po očku sleduje tabulku, ale abychom si o tom nahlas povídali, to ne. Je druhá čtvrtina, to je ještě brzo na to, abychom se takto věnovali tabulce. Člověk si ji prohlédne, ale nijak se nad tím nezamýšlí, body se počítají až na konci. Zní to jako klišé, ale tak to je. Je třeba hrát zápas od zápasu a snažit se vyhrát ten nejbližší.“

SESTŘIH: Třinec - Litvínov 4:2. Oceláři na domácím ledě vyhráli počtvrté v řadě 720p 360p REKLAMA

Třinec - Litvínov: Janus nestihl sklepnout betony včas, střela Marcinka se došourala za čáru, 2:1 720p 360p REKLAMA

Třinec - Litvínov: Krásná akce Marcinka vedla k úvodnímu gólu, 1:0 720p 360p REKLAMA

Třinec - Litvínov: Marcinko dopravil kotouč za Januse, trefa nemůže být uznána kvůli faulu Chmielewskiho Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:53. Marcinko, 35:07. Marcinko, 48:45. Adamský, 53:48. Chmielewski Hosté: 28:14. Porseland, 48:25. Hunkes Sestavy Domácí: Hrubec (Kváča) – Krajíček (C), Roth, Galvinš, D. Musil, M. Doudera, Matyáš, Haman – Hrňa, Marcinko, Martin Růžička (A) – Adamský (A), Polanský, Svačina – Dravecký, Werek, Roberts Bukarts – Chmielewski, Cienciala, O. Kovařčík. Hosté: Janus (Hanuljak) – Porseland, Ščotka, Hunkes, Baránek, Romančík, Suchánek, L. Doudera – Válek, J. Mikúš, Petružálek (A) – F. Lukeš, V. Hübl (A), Myšák – Trávníček (C), M. Hanzl, D. Tůma – Matoušek, Řehoř, Jurčík. Rozhodčí Šír, Kubičík – Gebauer, Hanzlík Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400)