Adamského vítězná paráda! Splašily se mi kladiva, smál se střelec

„Splašily se mi kladiva,“ smál se Adamský. „Ale ne, viděl jsem, že je tam Hunky (Hunkes), který se to snaží ubránit pozičně, tak jsem to zkusil a jsem za to rád. Dvě třetiny jsme hráli špatně, ve třetí už jsme zlepšili pohyb. Že jsem dal gól, super. Ale hlavně jsme třetí třetinu byli lepší než oni.“

Adamský skóroval dvacet vteřin po Hunkesově vyrovnání na 2:2. „Jsem rád, že jsme jejich srovnání hned potrestali a odskočili zase do vedení. To jim asi zlomilo vaz.“

Třinec - Litvínov: Adamský to udělal nádherně a poslal Oceláře do vedení, 3:2 720p 360p REKLAMA

S tím souhlasil i obránce Jiří Hunkes. Právě Adamského branku označil za zlom duelu. „Stoprocentně,“ přitakal bek, který v Třinci rozjížděl kariéru. „Tam byla škoda, že jsme to neudrželi déle.“ Sám řekl, že Adamský jej kličkama nepřekvapil. Prý tušil, že by něco podobného mohl udělat. „Bohužel Martin Adamský je výborný hokejista, velký, silný. Dal ruce za mně a vystřelil z toho. Udělal to hezky.“

Na podobná „šněrování“ je přitom v týmu spíš dlouholetý Adamského parťák Jiří Polanský. „Jirka je techničtější, ale Martin to tam udělal silou a rychlostí. Tím se dostal přes,“ pokrčil rameny Hunkes. „Škoda, že jsme tady nebodovali. Nehráli jsme špatně. Na to, jak se tady v Třinci hraje těžko, jsme odehráli dobrý zápas.“

S tím souhlasil i Adamský. I proto jej těšilo, že se jim povedlo zápas nakonec urvat. Sám má po 19 kolech 12 bodů (8+4). Nebylo tedy předčasné, že nedávno s širokým úsměvem hlásil, že v reprezentaci končí? „Vůbec ne, četl jsem prohlášení Miloše Říhy, že osloví hráče, kteří reprezentační kariéru ukončili. Takže čekám a třeba to zase oživím. Uvidíme,“ dodal se smíchem.

SESTŘIH: Třinec - Litvínov 4:2. Oceláři na domácím ledě vyhráli počtvrté v řadě 720p 360p REKLAMA

Třinec - Litvínov: Hunkes tečoval střelu Baránka až do brány, gól potvrdilo video, 2:2 720p 360p REKLAMA

Třinec - Litvínov: Krásná akce Marcinka vedla k úvodnímu gólu, 1:0 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:53. Marcinko, 35:07. Marcinko, 48:45. Adamský, 53:48. Chmielewski Hosté: 28:14. Porseland, 48:25. Hunkes Sestavy Domácí: Hrubec (Kváča) – Krajíček (C), Roth, Galvinš, D. Musil, M. Doudera, Matyáš, Haman – Hrňa, Marcinko, Martin Růžička (A) – Adamský (A), Polanský, Svačina – Dravecký, Werek, Roberts Bukarts – Chmielewski, Cienciala, O. Kovařčík. Hosté: Janus (Hanuljak) – Porseland, Ščotka, Hunkes, Baránek, Romančík, Suchánek, L. Doudera – Válek, J. Mikúš, Petružálek (A) – F. Lukeš, V. Hübl (A), Myšák – Trávníček (C), M. Hanzl, D. Tůma – Matoušek, Řehoř, Jurčík. Rozhodčí Šír, Kubičík – Gebauer, Hanzlík Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400)