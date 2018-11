300 zápasů? Už jsem starý, usmíval se Hrubec. Jubileum okořenil asistencí

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Třinec - Hradec Králové 2:1. Oceláři vystřídali Mountfield na druhém místě VŠECHNA VIDEA ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:45. M. Doudera, 26:31. O. Kovařčík, 59:27. Adamský Hosté: 05:49. Dragoun Sestavy Domácí: Hrubec (Kváča) – Krajíček (C), Gernát, Galvinš, D. Musil, M. Doudera, Roth, Adámek – Hrňa, Marcinko, Martin Růžička (A) – Adamský (A), Polanský, Svačina – Dravecký, Werek, Roberts Bukarts – O. Kovařčík, Cienciala, Chmielewski. Hosté: J. Pavelka (Maxwell) – Linhart (A), Zámorský, Graňák (C), Piché, Rosandić, F. Pavlík, Nedomlel – Rákos (A), Koukal, Smoleňák – R. Pavlík, Cingel, Vincour – Lessio, Bičevskis, Paulovič – M. Chalupa, Dragoun, Vopelka. Rozhodčí Hodek, Pražák – Gerat, Hynek Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400 diváků)

Co na jubileum říkáte?

„Je to krásné. U gólmanů se starty sbírají možná ještě hůře, než u hráčů. U hráče stačí, že přejede na trestnou a má zápas. Kdežto gólman se musí do brány vážně dostat, aby šel chytat.“

Proti Hradci jste měli dost chyb a situací, kdy na vás jeli soupeři ve dvou, nebo sami, po špatné rozehrávce.

„Vlastně z první špatné rozehrávky jsme dostali gól, Buky (Bukarts) se mi pak omlouval. Já mu říkám: ‚Hele, já jsem to zase pokazil v závěru.‘ Sice z toho nepadl gól, ale chyba se udělá, nikdo ji nechce udělat naschvál. Jsem rád, že to dobře dopadlo.“

Co se v poslední třetině stalo, že Smoleňák vaši rozehrávku zachytil a střílel do prázdné? Nebýt odpískaného ofsajdu, srovnával by na 2:2.

„Musel jsem vyjet, protože by to byl jinak únik a do toho se mi nechtělo. Popravdě jsem si moc nevěřil, abych to hrál o mantinel přes ruku. Chtěl jsem to vyhodit prostředkem a Smoleňák se tam z ničeho nic objevil. On ty ruce má šikovné, devadesát procent gólů dává tečí. Puk se mu povedlo sklepnout. Ještě, že jsem dal takovou pecku a doletělo to za modrou čáru. Ale těsně. Já bych asi omdlel, bylo to za stavu 2:1, tohle bych si vyčítal.“

Třinec - Hradec Králové: Trefou do prázdné hradecké branky pojistil Adamský, 3:1 720p 360p REKLAMA

Plynou podobné chyby třeba i z toho, že brankář zrovna není v takové permanenci?

„To ne, spíše záleží, jak se odrazí puk, jestli je tam hodně sněhu. Já bych to hrál znova stejně. Trenéři asi budou nadšení, až si to přečtou.“ (usměje se)

Na druhou stranu, v 53. minutě jste v obrovské šanci vychytal v oslabení Graňáka a v poslední minutě jste si připsal asistenci. Potěšila?

„Jo, no. Já jsem to věděl hned a říkal jsem si: ‚Jestli mi ji nepřiznáte!‘ Věděl jsem, že jsem puk vyrazil do rohu a pravidla jsou taková. Osobně si myslím že by to nahrávka být neměla, protože jsem to jenom chytil, ale je to tam. Líbilo se mi Marciho (Marcinkovo) gesto, že to ještě hodil na Ádu (Adamského), který sbírá góly, aby jich měl 250. Pořád mu před každým zápasem připomínám, ať sebere nějaký korálek a nandá jej. Zatím poslouchá. Musí. Jsem rád.“

Před prázdnou bránou se ale Adamský v rychlosti musel otáčet, málem gól nedal.

„On má rychlejší nohy, než ruce.“ (směje se)

Třinec - Hradec Králové: Graňák měl na holi vyrovnávací branku! Hrubec mu však nedal šanci 720p 360p REKLAMA

Třinec - Hradec Králové: Bukarts v přečíslení s Werekem hostujícího brankáře nepřekonali 720p 360p REKLAMA

Třinec - Hradec Králové: Oceláři jdou podruhé do vedení! To jim mezi betony vystřelil Kovařčík, 2:1 720p 360p REKLAMA