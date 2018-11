Pan Přihrávka. Roman třemi asistencemi posunul Vítkovice na špici tabulky

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Vítkovice - Olomouc 4:1. Ostravané se vyšvihli na třetí místo VŠECHNA VIDEA ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:27. Lev, 13:08. Tybor, 28:07. Kucsera, 52:22. Baranka Hosté: 56:41. Holec Sestavy Domácí: Bartošák (Dolejš) – Výtisk (C), D. Krenželok, Hrbas, Baranka, Šidlík, Černý – Dej, Lev (A), Schleiss – D. Květoň, O. Roman (A), Tybor – Kucsera, Š. Stránský, P. Zdráhal – Toman, Pytlík, Baláž. Hosté: Konrád (29. Lukáš) – Ondrušek (A), J. Galvas, Švrček, Vyrůbalík (C), Jaroměřský, Dujsík, Staněk – Mráz, Strapáč, Irgl – Ostřížek, J. Knotek (A), V. Tomeček – Burian, Nahodil, Jergl – Laš, Skladaný, Holec. Rozhodčí Pešina, Kika – Bryška, Rampír Stadion Ostravar aréna Návštěva 4 003 diváků

S Olomoucí jste podle výsledku odehráli poměrně jasný zápas. Odpovídá stav 4:1 průběhu?

„Myslím, i podle hodnocení trenéra v kabině, že výsledek je pro soupeře docela krutý. Ale samozřejmě my to bereme. Byl to celkově takový vyrovnaný zápas, docela urputný z obou stran. Nic moc krásného kromě nějakých přesilovek, ale i takové zápasy jsou. My jsme o to více rádi, že jsme to zvládli.“

Hodně vám pomohl úvod utkání, kdy jste vstřelili dva slepené góly v přesilovce a oslabení...

„Přesně tak, kdyby to bylo pořád 0:0, tak by to bylo pro nás asi horší, protože jsme hráli doma. Čím déle je to vyrovnaný stav, tak tím je to lepší pro soupeře. My jsme naštěstí dali rychlé dva góly a Patrik Bartošák chytal výborně. Pak jsme na to nabalili ještě další góly.“

Přesilové hry se vám vydařily, našli jste ideální složení?

„Je to tak, přesilovky se dařily, ale jen ta první a poslední. Ty mezi tím nebyly nijak extra povedené. Ale dali jsme dva góly, takže super.“

V zápase jsi ukořistil tři asistence, pamatujete, jestli se vám to někdy povedlo?

„Nevím, nevzpomínám si, abych ses přiznal. Možná před x lety zpátky, kdy jsem tady hrával, tak jsem tři nahrávky měl. Jsem za to rád. Já jsem vždycky radši, když dám přihrávku než gól. Mám radost za kluky.“

Měli jste o to větší motivaci, že jste se mohli v tabulce posunout na úplné čelo?

„Určitě. Nikdy jsem nebyl na těch horních příčkách, nevím, jak přesně teď vypadá tabulka. Ale jsme za to rádi, že jsme na čele. Musíme dále pokračovat v tom, co nás zdobilo a čím jsme se dostali nahoru.“

Naladili jste se dobře na páteční ocelářské derby?

„Jasně, poslední dva zápasy byly opravdu těžké a s nepříjemnými soupeři, které bychom papírově měli vyhrát. To jsme jen potvrdili a s Třincem to bude v pátek hodně dobrý zápas.“

Oceláři se hodně zvedli...

„My ale taky!“ (smích)

