Smoleňák chtěl Trávníčka, sudí mu ho nedali: Z té chemičky je našlápnutej

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 48:28. Vincour, 52:48. Lessio, 54:09. Paulovič Hosté: 31:56. Válek, 54:58. Válek Sestavy Domácí: Maxwell (J. Pavelka) – Zámorský, Linhart (A), Piché, Graňák (C), F. Pavlík, Rosandić, Nedomlel – Smoleňák (A), Koukal, Lessio – Vincour, Cingel, R. Pavlík – Paulovič, Bičevskis, M. Chalupa – Vopelka, Dragoun, Bezúch. Hosté: Janus (Hanuljak) – Porseland, Ščotka, Hunkes, L. Doudera, Romančík, Suchánek, Březák – Petružálek (A), J. Mikúš, Válek – Myšák, V. Hübl (A), F. Lukeš – D. Tůma, M. Hanzl, Trávníček (C) – Jurčík, M. Havelka, Matoušek. Rozhodčí Bejček, Hribik – Polák, Špringl. Stadion ČPP Aréna Návštěva 5022 diváků

Hradec nakonec výsledek 3:2 udržel. Smoleňák u toho ale už nebyl, tři sekundy před koncem byl stejně jako Trávníček odeslán do kabin. Kapitán Litvínova za tvrdý hit, ranař Mountifeldu za to, že se chtěl prát. „Bylo pár sekund do konce a Tráva tam do našeho hráče vlítnul podle mě docela zbytečně. Ale stává se, byl jsem nejblíž, tak jsme si začali nadávat. Takových situací je milion, nebylo to nic velkýho. Takhle Tráva hraje 20 let, nebylo to osobní. Jen to vyplynulo ze situace. Každý děláme svoji práci, ale hit nebyl úplně férový. Jen bych z toho nedělal kovbojku,“ bral Smoleňák svůj konflikt se soupeřem s nadhledem.

Michal Trávníček emoce tak rychle uklidnit neuměl, z rozhovoru se omluvil s tím, že by asi nebyl schopen nekomentovat výkon rozhodčích, takže by platil pokutu. Možná měl ale kliku, že za ním na ledě rozhodčí Smoleňáka nepustili, útočník Mountfieldu vypadal pořádně nabroušený. „Nemyslím si, že by to bylo ale nějak jednoduché, Tráva není žádný nazdárek. On je z té chemičky našlápnutej,“ usmál se hradecký svalovec. „No co, tak bychom si dali po hubě jako chlapi. Nějakou chvíli jsem byl v Americe a jsem zastáncem toho, že je kolikrát lepší se porvat, než něco přenášet do dalšího zápasu a tam soupeře nahánět. Tráva to má stejně podle mě, taky by mě po zápase pak pozval na pivo,“ uzavřel konflikt Smoleňák.

Dál už ho spíš zajímá nedělní výjezd do Liberce. Zatímco doma totiž Mountfield dovede poměrně pravidelně sbírat body, venku je mizerný. Z poslední sedmi pokusů vyhrál Hradec jen jednou. „Možná, že je to těmi časovými pásmy, jak jezdíme. Do Třince jsme jeli přes půl Evropy, to není sranda,“ s úsměvem vyprávěl střelec. „Ne, vážně, doma máme ty naše vyblázněné fanoušky. Hraje se nám tady líp. Je naše chyba, že se nedovedeme vybláznit i na hřišti soupeřů. Jsme profíci, jsme za to placeni. Musíme začít dělat body i venku, kdybychom vyhrávali i tam, jsme první a široko daleko kolem nás nikdo není,“ dodal.

Na konci utkání Hradec Králové - Litvínov se do sebe chtěli pustit týmoví lídři Radek Smoleňák (vpravo) a Michal Trávníček. Rozhodčí je však odtrhli







