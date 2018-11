Zlínský útočník Fořt: Hnusný hokej? Teď ho hraje i Sparta a nejen ona

Video k článku 720p 360p REKLAMA Zlín - Sparta: Fořt našel před brankou Kubiše, Machovský byl připraven VŠECHNA VIDEA ZDE

Od Sparty to nebyla óda na ofenzivu, nicméně účel její styl splnil, co?

„Hráli dobrý fyzický hokej z obrany, jsou velice silní v osobních soubojích. Ty jsme dneska nevyhrávali. To se pak projeví na obrazu hry.“

Přesto se s tím něco dělat dalo, ne? Stačilo proměnit nějakou přesilovku.

„Přesilovky rozhodují. Kdybychom nějakou proměnili…Kdyby kdyby….Ale největší kámen úrazu byly podle mě ty osobní souboje. Nebyli jsme schopní vyhrávat aspoň padesát procent. Šancí jsme tentokrát tolik neměli. A ty, co jsme měli, jsme neproměnili.“

Úvod vám celkem vyšel.

„To jo, zasloužili jsme si vést 1:0. Potom už byli oni asi trošku lepší. Dali dva góly a hlídali si to. Už to bylo pro nás hrozně těžké.“

Posílil vás Dominik Lakatoš z Liberce. Pomůže?

„Viděl jsem ho proti Vítkovicím a dnes. Hraje velice dobře. Věřím, že pomůže.“

Jak vám bylo, když jste nemohl hrát?

„Hrozně nepříjemné. Bolelo mě to už dva tři zápasy před repre pauzou. Řekl jsem si, že to doléčím. Týden jsem stál a bylo to ještě horší, než když jsem hrál. Prošel jsem všechna vyšetření a doteď nevím, co mi vlastně je. Bylo to těžké. Ale už je to lepší. V zápase mě to nelimitovalo.“

Jaká je tedy diagnóza?

„Přišli jsme na to, že se pomalinku rozpadám. (úsměv) Mám špatná záda a kyčle. Hraju fyzicky náročný hokej. Někdy se to projevit muselo. Naštěstí jsme to snad zachytili ještě včas. Lepší se to. Cvičím a cvičím.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 24:45. Kumstát, 32:50. Beran, 51:32. Jarůšek, 53:15. Tomáš Dvořák Sestavy Domácí: J. Sedláček (Štůrala) – Freibergs, Ferenc, Valenta, Nosek (A), Žižka (C), Řezníček, Gazda – Fořt, Kubiš (A), J. Ondráček – Lakatoš, Honejsek, Okál – Poletín, P. Sedláček, E. Kulda – Popelka, Werbik, Šlahař. Hosté: Machovský (Honzík) – Delisle, Piskáček (A), Blain, T. Voráček, de la Rose, Tomáš Dvořák, M. Jandus – Forman, Sill, Jarůšek – Kudrna, P. Vrána (C), Buchtele – Rousek, Pech (A), Kumstát – Beran, Pšenička, T. Jandus. Rozhodčí Jeřábek, Hejduk – Bryška, Hanzlík Stadion ZS Luďka Čajky Návštěva 5650 diváků