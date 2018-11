SESTŘIHY: Třinec ovládl derby a je první. Sparta vyloupila Zlín 4:0

Střelec Werek řádil v derby

Navzdory dlouhému čekání na gól moravskoslezské derby nenudilo. Nástup probíhal vyloženě v režii Ostravanů, kteří svou aktivitu ale nijak nezhodnotili ani v přesilovce, při které se Třinec celé dvě minuty nedokázat vymanit z pásma. Pak se nadechli i domácí. Bukarts v deváté minutě orazítkoval tyčku a v 10. minutě Bartošák vychytal Kovařčíka.

Třinec ve druhé třetině zvýšil obrátky a zatlačil soupeře. Mnoho vyložených šancí přes velkou palebnou převahu však neměl. Zato hosté po nenápadné akci málem otevřeli skóre a v 30. minutě po Szturcově teči i Hrubce podržela levá tyčka jeho brány.

Nakonec se ujala rána, které možná až tak gólové ambice ani neměla. Werek v 38. minutě z úhlu švihem na milimetry přesně křížným pokusem zacílil horní růžek nad Bartošákovou lapačkou a Třinec vedl 1:0.

Domácí Kanaďan měl ve 46. minutě nabito na druhý zásah, ale vyražený puk poslal zblízka těsně vedle brány. Pak si Werek opět vzal slovo v přesilové hře za špatné vítkovické střídání a švihem z pravého kruhu našel díru mezi Bartošákovými betony.

Vítkovice od prvního inkasovaného gólu nemohly naskočit zpátky do zápasu a jejich ofenzivní ataky postrádaly větší průbojnost směrem k Hrubcově brance. Třinečtí tak ani nepocítili obavy o výsledek. Hosté se pokusili ještě o hru bez brankáře, ale bez větší šance v ní potřetí kapitulovali z hole Draveckého.

Marek Zadina (Třinec): "Do první třetiny jsme vstoupili dobře, ale přibrzdily nás tři přesilovky soupeře. Tam se soupeř dostal na koně. Byla tam spousta střel, kdy nás podržel Šimon Hrubec. Ale pak, když jsme to přestáli, ve hře pět na pět jsme si vytvořili spoustu šancí a myslím, že jsme byli lepší. Myslím, že hrajeme hokej, který jsme chtěli hrát. Líbí se to divákům, hodně kombinujeme v útočném pásmu a řekl bych, že ten zápas jsme měli pod kontrolou. Jsme rádi, že jsme to takhle zlomili v náš prospěch. Fanoušci tomu zápasu vytvořili výbornou atmosféru, myslím, že i diváci si to užili."

Pavel Trnka (Vítkovice): "Z naší strany byla první třetina velice solidní, bohužel jsme nedali žádný gól. Třinec ve druhé třetině přidal a dostával nás pod tlak, víceméně jsme se dvacet minut bránili. A v třetí třetině si to domácí zkušeně pohlídali. Klukům můžeme poděkovat za bojovnost, ale bez gólů se vyhrávat nedá."

Góly Domácí: 37:49. Werek, 48:04. Werek, 58:57. Dravecký Hosté: Sestavy Domácí: Hrubec (Kváča) – Gernát, Krajíček (C), Galvinš, D. Musil, M. Doudera, Roth – Hrňa, Marcinko, Martin Růžička (A) – Adamský (A), Polanský, Svačina – Roberts Bukarts, Werek, Dravecký – Chmielewski, Cienciala, O. Kovařčík – Hladonik. Hosté: Bartošák (Dolejš) – Výtisk (C), D. Krenželok, Hrbas, Baranka, Gregorc, Šidlík, Černý – Dej, Lev (A), Schleiss – D. Květoň, O. Roman, Tybor – Kucsera, Š. Stránský, P. Zdráhal – Szturc (A), Pytlík, Baláž. Rozhodčí Šír, Mrkva – Frodl, Komárek Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400)

Piráti Svoboda a Růžička zničili Dynamo

Hosté nastoupili i s kanadským útočníkem Jeremym Welshem, který se uchází o angažmá v Dynamu na zkoušce. V úvodu utkání měly oba týmu smůlu v zakončení. Za Pardubice netrefil odkrytou bránu Marosz, na druhé straně selhali v přesilovce Vantuch a Stránský.

Hned poté Sklenář tečoval Růžičkovu ránu a otevřel skóre utkání svým prvním gólem v sezoně. Dynamo mohlo rychle odpovědět, jenže Hrabal nastřelil od modré čáry jenom tyč. V 18. minutě Flemming našel Svobodu, jenž se prosadil jeden na jednoho a zvýšil vedení domácích.

V první minutě prostřední části měl Kacetl namále, když zbytečně rozehrál a pak jenom se štěstím vychytal Růžičkovu a Dudovu dorážku. O chvíli později Sýkoru v samostatném úniku vychytal Peters, a tak mohl jeho celek znovu udeřit.

V početní výhodě nejprve na tři pokusy neuspěl Svoboda, ale pak dorazil puk za rozhozeného Kacetla obránce Knot. V závěru druhé části Poulíček nevyužil přečíslení dva na jednoho a přestřelil.

Dynamo na začátku závěrečného dějství sice nevyužilo přesilovku, ale za pár okamžiků se prosadil z hranice brankoviště Marosz. Vzápětí však Klhůfek po individuální akci odpověděl. Zanedlouho bylo v Chomutově ještě veseleji, když se během necelých tří minut prosadili Svoboda a Růžička, kteří stanovili finální podobu výsledku na 6:1.

Góly Domácí: 08:38. Sklenář, 17:34. T. Svoboda, 29:02. Knot, 50:08. Klhůfek, 53:03. T. Svoboda, 55:47. V. Růžička Hosté: 46:33. Marosz Sestavy Domácí: Peters (Stezka) – Jank, Flemming, Dietz, Knot, Štich, Valach, Trefný – Sklenář, V. Růžička, T. Svoboda – Tomica, Klhůfek, Duda – Marjamäki, Vantuch, J. Stránský – Koblasa, Hanták, J. Havel. Hosté: Kacetl (Klouček) – Čáslava, Holland, Děrvuk, Hrabal, Wishart, Budík – Rolinek, Marosz, Skokan – Treille, Bubela, P. Sýkora – Perret, Dušek, Vondráček – Kusý, Welsh, Poulíček. Rozhodčí Hodek, Veselý – Malý, Klouček Stadion ROCKNET ARÉNA, Chomutov Návštěva 3 876 diváků

Bruslařům ukončil sérii jediný gól

Úvodní tlak patřil domácímu týmu, který donutil hosty ke třem faulům, ale ani jednu z nabídnutých přesilovek i přes několik šancí Středočeši nevyužili. Indiáni odolali dokonce i 20 sekund ve třech proti pěti. Za hosty mohl na druhé straně otevřít skóre Petr Straka, ale jeho průnik ze strany zastavil Krošelj. Všech osm střel kryl i jeho protějšek Frodl, a tak skončila první třetina bez branek.

V úvodu té druhé našel Klepiš na kruhu úplně volného Skalického, který ale puk z první netrefil. Pak si první početní výhodu v utkání vyzkoušeli i hosté, ale výsledek byl stejný jako v případě domácích přesilovek. Plzeň se prosadila až ve druhé přesilovce, ale gól po Gulašově dělovce rozhodčí neuznali pro postavení útočícího hráče v brankovišti.

Mladá Boleslav se pak ubránila 22 vteřin ve třech proti pěti a naopak sama nevyužila 41 sekund dvojnásobné přesilovky, takže i po druhé třetině zůstával stav bezbrankový.

Na první gól zápasu se tak muselo čekat do 45. minuty. Přesně s koncem přesilové hry přišla u levé tyčky dorážka Jonese, která proskočila až za záda gólmana Mladé Boleslavi. Domácí ve zbytku zápasu nedokázali najít odpověď a podruhé v sezoně doma prohráli, aniž by vstřelili jediný gól.

Góly Domácí: Hosté: 44:53. Jones Sestavy Domácí: Krošelj (Groh) – Kotvan, Pláněk, Hanzlík (A), Dlapa, Němeček, Bernad, Eminger – Vondrka (C), Klepiš (A), Skalický – Pacovský, P. Musil, Látal – Šťastný, T. Knotek, Martin Procházka – Pabiška, Najman, P. Kousal. Hosté: Frodl (Miltchakov) – J. Kindl (A), Jones, Kvasnička, Čerešňák, Vráblík, L. Kaňák, Allen – Indrák (A), V. Němec (A), Gulaš (C) – Straka, Kodýtek, Eberle – D. Kindl, Kratěna, Kantner – Stach, Kracík, Pour. Rozhodčí Pešina, Pavlovič – Kajínek, Zavřel Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva 3 368 diváků

Pražané po třech fackách zabrali

Do sestavy Zlína se vrátil Fořt a na marodce zůstávají pouze Herman s Fryšarou. Sparta postrádá Košťálka, Kalinu, Pavelku, Klimka, Smejkala, Říčku, Černocha a Přibyla. Poprvé od příchodu z Vítkovic její dres oblékl obránce Erik de la Rose.

Ještě před začátkem duelu zlínský klub ocenil a vyvěsil dres s číslem 17 někdejšího hráče a v současnosti kustoda Beranů Miloslava Sedláka, který v klubu působí už 45 let.

První třetina gól nepřinesla. Dvě dobré šance se naskytly domácím. Nejprve Lakatoš nepotrestal zaváhání Machovského, jenž se následně předvedl při přesilovkové kombinaci Beranů, kterou zakončoval Kubiš.

V prostředním dějství už začaly padat branky. Nejdříve ve 25. minutě zachoval klidnou hlavu před Sedláčkem Kumstát, který uspěl kličkou do bekhendu. Zlínští sice byli ve druhé třetině opticky lepší, ale nebylo jim to nic platné.

V polovině duelu promarnili přesilovku, načež inkasovali podruhé. Po rychlém přesunu do útoku pálil Beran, jehož rána se sice otřela o domácího gólmana, i přesto ale skončila v síti.

Na začátku závěrečné dvacetiminutovky si oba týmy zkusily hru pět na tři v trvání okolo minuty, ale gólový úspěch nezaznamenaly. Zřejmě poslední možnost udělat něco s nedobře rozehraným duelem měli domácí v 50. minutě, kdy Popelka zachytil rozehrávku soupeře a byl sám před Machovským, který ho ale vychytal.

Pak už si vzala slovo dvojice Forman a Jarůšek, který zvýšil do odkryté branky na 3:0. Necelých osm minut před koncem putoval na trestnou lavici Delisle, Zlín navíc přesilovku vylepšil odvoláním gólmana. Kýžený efekt to ale nepřineslo, Dvořák přes celé hřiště trefil odkrytou prázdnou branku.

Góly Domácí: Hosté: 24:45. Kumstát, 32:50. Beran, 51:32. Jarůšek, 53:15. Tomáš Dvořák Sestavy Domácí: J. Sedláček (Štůrala) – Freibergs, Ferenc, Valenta, Nosek (A), Žižka (C), Řezníček, Gazda – Fořt, Kubiš (A), J. Ondráček – Lakatoš, Honejsek, Okál – Poletín, P. Sedláček, E. Kulda – Popelka, Werbik, Šlahař. Hosté: Machovský (Honzík) – Delisle, Piskáček (A), Blain, T. Voráček, de la Rose, Tomáš Dvořák, M. Jandus – Forman, Sill, Jarůšek – Kudrna, P. Vrána (C), Buchtele – Rousek, Pech (A), Kumstát – Beran, Pšenička, T. Jandus. Rozhodčí Jeřábek, Hejduk – Bryška, Hanzlík Stadion ZS Luďka Čajky Návštěva 5650 diváků

Obrat dovršil Paulovič

Zápas sice začal litvínovskou šancí, když ve čtvrté minutě domácí zablokovali Mikúšovu střelu z dobré pozice, ale pak se Hradec rozjel. V první třetině měl jasně navrch, jenže nebyl schopen překonat výborného gólmana Januse. Bičevskis i Dragoun na něj jeli sami, v prvním případě zasáhl vyrážečkou, ve druhém nenechal puk proklouznout mezi betony.

Nejnebezpečnějšími domácími hráči byli útočník Paulovič a zadák Piché. Paulovič měl podíl na Dragounově úniku, sám se také pokusil Januse přelstít při přesilovce. Vyjel od zadního mantinelu, ale brankář byl úspěšnější. Piché měl dvě dobré možnosti na konci třetiny. Pokaždé pálil tvrdě z prostoru mezi kruhy, ale Januse nepřekonal.

Ve druhé části byl průběh podobný. Královéhradečtí se dostali do největší šance v oslabení. Ve 31. minutě prošel po pravé straně Chalupa, obhodil si obránce a domácí postupovali tři proti jednomu. Po Chalupově zpětné přihrávce však Piché tentokrát netrefil bránu.

Jak už to tak bývá, Mountfieldu se střelecká neúspěšnost vymstila. Minutu po obří příležitosti se totiž hosté dostali do vedení. Po brejku střílel Matoušek a puk vyražený Maxwellem poslal do branky pohotový Válek.

Ve třetí části však přišlo hradecké střelecké probuzení. Domácí dali během necelých šesti minut tři branky. Nejprve překonal výborného Januse po chytré Smoleňákově přihrávce Vincour, poté dal první branku v dresu Východočechů Kanaďan Lessio, jenž skóroval šikovnou tečí. Třetí zásah přidal po úniku Paulovič, který využil zaváhání jednoho z obránců.

Litvínov už za necelou minutu snížil, když si druhý zásah připsal střelou zápěstím Válek. Ale domácí už vedení udrželi a vyhráli desáté z dvanácti domácích střetnutí.

Góly Domácí: 48:28. Vincour, 52:48. Lessio, 54:09. Paulovič Hosté: 31:56. Válek, 54:58. Válek Sestavy Domácí: Maxwell (J. Pavelka) – Zámorský, Linhart (A), Piché, Graňák (C), F. Pavlík, Rosandić, Nedomlel – Smoleňák (A), Koukal, Lessio – Vincour, Cingel, R. Pavlík – Paulovič, Bičevskis, M. Chalupa – Vopelka, Dragoun, Bezúch. Hosté: Janus (Hanuljak) – Porseland, Ščotka, Hunkes, L. Doudera, Romančík, Suchánek, Březák – Petružálek (A), J. Mikúš, Válek – Myšák, V. Hübl (A), F. Lukeš – D. Tůma, M. Hanzl, Trávníček (C) – Jurčík, M. Havelka, Matoušek. Rozhodčí Bejček, Hribik – Polák, Špringl. Stadion ČPP Aréna Návštěva 5022 diváků

Olomouc - Liberec 3:2 SN

Góly Domácí: 15:16. Skladaný, 46:07. Irgl, . Nahodil Hosté: 22:12. P. Jelínek, 32:56. M. Zachar Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Ondrušek, J. Galvas, Švrček, Vyrůbalík, Jaroměřský, Dujsík, Staněk – Burian, Strapáč, Irgl – Ostřížek, J. Knotek, V. Tomeček – Holec, Nahodil, Jergl – Laš, Skladaný, Mráz. Hosté: Will (Schwarz) – Doherty, Šmíd, Stříteský, Derner, T. Hanousek, Ševc, Maier – L. Hudáček, Redenbach, Birner – Lenc, Filippi, Ordoš – Valský, P. Jelínek, L. Krenželok – Jeník, J. Vlach, M. Zachar. Rozhodčí Hradil, Kubičík – Lučan, Kis Stadion Zimní stadion Olomouc