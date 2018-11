Frodl vychytal Boleslav a pobavil: Před tím jsme prohrávali kvůli mně

Video k článku 720p 360p REKLAMA Mladá Boleslav - Plzeň: Vondrka předvedl pěkné zakončení, gól z toho však nebyl VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak moc důležitá je to výhra?

„Kdybychom nekoukali na tabulku, tak Boleslav byla rozjetá. Sami jsme si říkali, že to je paradoxně pro nás dobře, že budou chtít hrát hokej. To se jen potvrdilo. Měli jsme sérii, kde se nám nedařilo, a po hrozně dlouhé době jsme vyhráli za tři body. To je pro nás strašně důležitý.“

Jak moc velký kámen vám spadl ze srdce?

„Velkej… Větší nám ale spadne, až zvládneme domácí utkání s Olomoucí, abychom to potvrdili. Minule jsme taky vyhráli v Pardubicích a pak ztratili doma se Zlínem. Musíme to s Olomoucí zvládnout. Když ano, tak v hlavách budeme taky někde jinde, že máme dva zápasy za sebou. Doufám, že s Olomoucí odehrajeme podobný zápas jako tady, že budeme zarputilí. A že konečně dáme i nějaké góly a zápas zlomíme třeba dřív. To předbíhám, hlavně abychom vyhráli.“

Byl to hodně urputný boj, málo střel (23:17). Čím to bylo?

„Střel asi nebylo úplně tolik, ale jak na jejich, tak na naší straně šance byly. Jejich gólman chytal taky výborně. Sice střel nebylo tolik, ale pamatuji si, že tam několikrát i ujeli do přečíslení nebo tam byly střely zblízka. To stejné jsme měli i my. Možná to je i tím, že se střetla dvě mužstva, která mají hodně šikovných hráčů, že to občas my i oni chtěli hrát do kuchyně. Nemyslím si, že by lidi byli ale ze zápasu nějak zklamaní. Podle mě to mělo náboj.“

Bylo to urputné i kvůli tomu, že se potkaly dva týmy, kterým se zatím příliš nedaří? Před sezonou se s Plzní i Mladou Boleslaví počítalo více nahoře.

„Předtím, než se nám přestalo dařit, jsme byli druhý, třetí. Měli jsme zápasy, kde jsme byli úplně suverénně do třetího místa. Pak jsme měli sérii, ani nevím kolik to bylo, sedm zápasů možná, kde se nám nedařilo a kvůli tomu jsme spadli. V tabulce máme taky třeba o tři zápasy míň než nějaké ostatní týmy, to taky trošku zkresluje. Když se ale člověk podívá na tabulku, tak jak my, tak diváci nás nechtějí vidět na 10. místě. My chceme a doufám, že budeme hrát nahoře.“

Vychytal jste druhou nulu v sezoně. Jak těžké to bylo?

„Paradoxně jsem měl nejmíň práce ve třetí třetině. V první a druhé třetině měla Boleslav docela šance, ale za třetí třetinu musím před námi smeknout klobouk. Fakt to bylo extrémně vidět, že frajeři chytali střely. Prostě neskutečný! Zatím snad nejvíc jsem tohle pocítil i z brány, fakt jsme zatím šli, byli jsme zakousnutí, bojovali jsme. Díky tomu jsme to urvali.“

Mladá Boleslav - Plzeň: Puk za domácího brankáře dostal Jones, 0:1 720p 360p REKLAMA

V první a druhé třetině jste měl dost práce, Boleslav měla dost šancí. Cítil jste se díky tomu lépe?

„Za celou sezonu to byl snad první zápas, ve kterém jsem měl více práce než jejich gólman. Je to strašně znát. Sáhl jsem si na to, věřil jsem si víc, byl jsem si jistější. Když hrajeme doma, tak máme většinou štěstí, že prohráváme, týmy to zavřou, nikam se netlačí a čekám dlouho na zákrok. Většinou pak z toho vyplyne nějaké přečíslení a nejsem v tom. Tenhle zápas byl suprovej, že jsem v tom byl. Vyhráli jsme, to je hlavní.“

Jak jste už zmínil, Boleslav byla herně lepší, což se vám příliš nestává. Je pro vás důležitější fakt, že dokážete urvat výhru i v takovém zápase?

„I díky tomu jsme paradoxně zápas vyhráli. Přece jenom je něco jiného hrát do zavřené obrany, než s Boleslaví, která chtěla hrát hokej. Sice jsme zase dali jen jeden gól, takže žádná sláva. Kluci přišli na to, proč nám to předtím nešlo – že jsem dostával góly. (usměje se) Teď jsem je nedostal a vyhráli jsme, takže ta série předtím jde asi za mnou.“

Zápas byl hodně těsný, v závěru se Boleslav snažila o vyrovnání. Ležela na vás velká tíha?

„Nemyslím si. Paradoxně Dima (náhradní brankář Dmitri Miltchakov) byl na střídačce víc nervózní, než já. Nebo aspoň já to tak mám. Když nechytám a koukám na kamarády, jak hrají, tak jsem na střídačce nebo v hledišti hrozně nervózní. V bráně to člověk má samozřejmě v hlavě, ale tolik si to nepřipouští. Viděl jsem, že kluci hrají parádně, já byl taky docela v laufu, tak jsem věřil, že gól už nedostaneme.“

V úterý jste postoupili do čtvrtfinále Ligy mistrů, teď důležitá výhra v extralize. Nakopne to tým?

„Už když jsme vyhráli v Bolzanu, jsme si říkali, že nás to nakopne. Pak přišel ale zase domácí zápas a bum, prohra! V odvetě jsme zase dali nějaké góly, napadalo nám to tam a doufali jsme, že se to v Boleslavi konečně zlomí a odvezeme tři body. Je úplně jedno, jestli jsme vyhráli 5:4, nebo 1:0. Máme tři body a to je pro nás momentálně strašně důležitý.

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Plzeň 0:1. O výhře hostů rozhodl jediný gól Američana Jonese 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 44:53. Jones Sestavy Domácí: Krošelj (Groh) – Kotvan, Pláněk, Hanzlík (A), Dlapa, Němeček, Bernad, Eminger – Vondrka (C), Klepiš (A), Skalický – Pacovský, P. Musil, Látal – Šťastný, T. Knotek, Martin Procházka – Pabiška, Najman, P. Kousal. Hosté: Frodl (Miltchakov) – J. Kindl (A), Jones, Kvasnička, Čerešňák, Vráblík, L. Kaňák, Allen – Indrák (A), V. Němec (A), Gulaš (C) – Straka, Kodýtek, Eberle – D. Kindl, Kratěna, Kantner – Stach, Kracík, Pour. Rozhodčí Pešina, Pavlovič – Kajínek, Zavřel Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva 3 368 diváků