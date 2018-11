Dva góly? Hezké, ale na nic, štvalo litvínovského střelce Válka

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 48:28. Vincour, 52:48. Lessio, 54:09. Paulovič Hosté: 31:56. Válek, 54:58. Válek Sestavy Domácí: Maxwell (J. Pavelka) – Zámorský, Linhart (A), Piché, Graňák (C), F. Pavlík, Rosandić, Nedomlel – Smoleňák (A), Koukal, Lessio – Vincour, Cingel, R. Pavlík – Paulovič, Bičevskis, M. Chalupa – Vopelka, Dragoun, Bezúch. Hosté: Janus (Hanuljak) – Porseland, Ščotka, Hunkes, L. Doudera, Romančík, Suchánek, Březák – Petružálek (A), J. Mikúš, Válek – Myšák, V. Hübl (A), F. Lukeš – D. Tůma, M. Hanzl, Trávníček (C) – Jurčík, M. Havelka, Matoušek. Rozhodčí Bejček, Hribik – Polák, Špringl. Stadion ČPP Aréna Návštěva 5022 diváků

Čtyřiadvacetiletý útočník byl jediným litvínovským hráčem, který dokázal procpat puk za Brandona Maxwella. „Hezké dát dva góly, ale na nic. Jeli jsme do Hradce pro tři body. Oni hrají doma dobře, věděli jsme, že na to máme,“ byl zdravě sebevědomý. I proto ho tak štvalo, že zpátky do autobusu šel se stejným verdiktem jako v předchozích dvou zápasech. Nula. A domů. Série tří výjezdů v řadě dopadla pro Litvínov bídně.

„Hradec byl lepší. Nám se sice podařilo šťastným gólem jít do vedení. Jenže přežijeme přesilovku soupeře, necháme si odskočit hráče od mantinelu a dovolíme mu srovnat. Pak jsme špatně sehráli situaci v obranném pásmu při vhazování a při třetím gólu náš obránce nešťastně podklouzl,“ vypočítával klíčové momenty duelu litvínovský asistent Radim Skuhrovec. „Chceme vyhrát vždycky, je nám jedno, kde to je. Nemyslím si, že by mělo být tolik znát, že jsme měli tři zápasy venku, nebylo to frustrující,“ doplnil ho zklamaný Válek.

Mountfield HK - Litvínov: Puk za Maxwellem, Válek dal hostům naději, 3:2

Každopádně litvínovský zázrak ze začátku sezony, kdy vyhrál šest zápasů po sobě a děsil svojí pohodou celou soutěž, je pryč. „Na začátku jsem tady nebyl. Ale když jsem se byl dívat na kluky, lepilo jim to, hráli jednoduše. Ale to se stane, že přijde fáze sezony s nějakým výpadkem. Teď je to jen už moc dlouho takové nijaké, plácáme se v tom. Je na čase se zvednout, máme na to,“ věří Válek, že se Litvínov zase nastartuje na vítěznou náladu. „Je potřeba zapnout všechny síly a bodovat v neděli s Kometou za každou cenu. Tabulka je tak vyrovnaná, že stačí párkrát nebodovat a už se sunete dolů,“ vybízí Skuhrovec. Momentálně je Litvínov sedmý, bod od desátého místa.

Mountfield HK - Litvínov: První gól zápasu vstřelil Válek, 0:1

Mountfield HK - Litvínov: Po zákroku na Smoleňáka se to na ledě mlelo

Mountfield HK - Litvínov: Je rozhodnuto, třetí gól domácích přidal Paulovič, 3:1