SESTŘIH: Karlovy Vary – Sparta 1:3. Pech zazářil gólem i gestem fair play

Pražané se dostali do vedení v šesté minutě, kdy se při Sičákově vyloučení prosadil po ideální nahrávce Pech, bývalá dlouholetá opora Karlových Varů. Pražané díky pozorné obraně ve středním pásmu dlouho nepouštěli domácí do žádných brankových příležitostí. Výjimkou byla situace v 10. minutě, kdy Šenkeříkovo nahození zalehl Machovský těsně před brankovou čárou, což potvrdil i videorozhodčí.

Snaha hráčů Energie prosadit se přes úpornou obranu Pražanů se nedařila ani při dvou přesilových hrách. Obraz hry se změnil až v polovině utkání. Ve 31. minutě Skuhravý přebruslil obránce a bekhendovou přihrávkou vybídl Stloukala k vyrovnávací brance.

SESTŘIH: Karlovy Vary - Sparta 1:3. Kruppovi svěřenci si odvážejí další tři body z ledu soupeře 720p 360p REKLAMA

Domácím vstřelený gól dodal energii a najednou i Machovský měl plné ruce práce. Nejvíce se zapotil při tutovkách Kohouta a Lapšanského. Ve 33. minutě sice skončil puk za jeho zády, ale po konzultaci s videorozhodčím nebyla branka uznána, jelikož Gríger při zakončení puk kopl. Za špatnou produktivitu potrestal Západočechy ve 38. minutě De la Rose, který našel skulinku mezi tyčí a ramenem Novotného a vrátil Spartě vedení.

Karlovy Vary se tlačily za vyrovnáním, ale hosté zodpovědnou defenzivou soupeře nepouštěli do větších šancí. Pojistit vedení Sparty mohl v 56. minutě po chybě Novotného Pech, ale puk směřující do karlovarské branky nepřešel celým objem čáru. Pražané ale slavili v 59. minutě, kdy se Kumstát trefil do prázdné branky při závěrečné power play.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 30:32. Stloukal Hosté: 05:16. Pech, 37:42. de la Rose, 58:31. Kumstát Sestavy Domácí: F. Novotný (Kuchař) – Plutnar, Šenkeřík, Kovačevič, Podlipnik, Sičák (A), Kozák, M. Rohan – T. Rachůnek, Gríger, Flek – T. Mikúš, R. Vlach, O. Beránek – Stloukal, Skuhravý (C), Gorčík – Lapšanský, Balán (A), Kohout. Hosté: Machovský (Honzík) – Tomáš Dvořák, de la Rose, Piskáček, Delisle, T. Pavelka, Blain, T. Voráček – Kumstát, Pech (A), Rousek – Jarůšek, Sill, Forman (A) – Buchtele, P. Vrána (C), Kudrna – T. Jandus, Pšenička, Beran. Rozhodčí Šír, Petružálek – Svoboda, Lhotský Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 4526 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 23 14 1 2 6 68:46 46 2. Liberec 23 11 2 3 7 77:65 40 3. Vítkovice 23 12 1 2 8 55:52 40 4. Sparta 24 10 4 1 9 70:63 39 5. Mountfield 24 10 3 3 8 63:60 39 6. Olomouc 23 11 2 2 8 55:58 39 7. Brno 23 10 3 2 8 62:60 38 8. Zlín 23 10 2 1 10 65:61 35 9. Plzeň 21 8 3 4 6 56:44 34 10. Litvínov 24 10 2 0 12 59:60 34 11. K. Vary 23 9 1 1 12 65:64 30 12. Ml. Boleslav 23 10 0 0 13 52:58 30 13. Pardubice 23 5 2 2 14 49:84 21 14. Chomutov 22 5 0 3 14 50:71 18

Klíčové momenty utkání:

Karlovy Vary - Sparta: Kumstát trefou do prázdné stvrdil výhru hostů, 1:3 720p 360p REKLAMA

Karlovy Vary - Sparta: Video v akci potřetí! Měl gól platit, nebo ne? Rozhodčí neuznali trefu Lukáše Pecha 720p 360p REKLAMA

Karlovy Vary - Sparta: Potlesk pro Pecha! Odvolal trest za faul na svoji osobu 720p 360p REKLAMA

Karlovy Vary - Sparta: De la Rose se otočil v mezikruží a vrátil hostům vedení, 1:2 720p 360p REKLAMA

Karlovy Vary - Sparta: Gríger poslal kotouč bruslí až do brány, gól nemůže platit Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného

Karlovy Vary - Sparta: Vyrovnáno! Skuhravý excelentně připravil palebnou pozici pro Stloukala, 1:1 720p 360p REKLAMA

Karlovy Vary - Sparta: Au, to bolelo! Novotný udeřil Pecha hokejkou do břicha 720p 360p REKLAMA

Karlovy Vary - Sparta: Video v akci! Machovský měl velké štěstí, kotouč se zastavil na brankové čáře Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného