Byli jsme mrtví, my musíme kousat, burcoval olomoucký střelec Irgl

Týmově za sebou máte skvělý listopad, prohráli jste v něm jediný zápas. To vás těší?

„Výborný, ale jsou tam i chybičky. Teď taky. Něco jsme proti Boleslavi odehráli dobře, v něčem to nebylo dobrý.“

Co za zlepšenými výsledky stálo?

„Změnila se bojovnost. Před reprezentační přestávkou jsme byli trošku mrtví. Psychicky na nás dolehlo i to, že jsme nehráli špatně, ale nesbírali jsme body, hlavy to nahlodalo. Musíme přiznat, že nás zachránila repre pauza. Něco jsme si k tomu řekli, potrénovali jsme, něco jsme změnili. Trenéři to výborně připravili. Ale listopad je pryč, před námi je prosinec a my musíme jít dál.“

Jak vypadalo vyříkávání?

„To je interní věc, ale museli jsme si k tomu něco říct. Neměli jsme před pauzou v zápasech nic. Nehráli jsme dobře, nebojovali jsme, byla to z naší strany křeč. Bylo to mrtvé. To se nám povedlo zvednout.“

Atakujete elitní pětku, je to reálná síla týmu?

„Nemyslím, že máme nějaké konkrétní cíle být tam nebo tam. Jdeme zápas od zápasu, chceme kousat, být nepříjemný soupeř. Tak musíme hrát.“

Vy máte třináct gólů, vedete tabulku střelců, jste s tím spokojený?

„A tak spokojený... Spíš se dívám na poslední zápas. A proti Boleslavi to nebylo z mé strany ideální. Byl jsem strašně málo na puku, do ničeho jsem se nedostal, což je špatně. Ani jsem nevystřelil na bránu.“

Na druhou stranu - vy jste ale spokojený málokdy, ne?

(usměje se) „Beru opravdu jen to, jak se zahraje v zápase. Proti Bolce nám výborně zahrála třetí lajna a ostatní nebylo nic moc velkého. Nehráli jsme tak chytře, jak jsme měli. Nebyli jsme na puku, plácali jsme to po sobě a pak to tak vypadalo.“

Mrazy už udeřily, jak se v nich hraje v olomoucké „Plecharéně“?

„No, tak to se přijďte podívat, jak to tady vypadá v deset hodin dopoledne, když vyjedeme na trénink. Tohle je ještě dobré, proti tomu, co přijde. Jestli bude nějakých minus deset, patnáct stabilněji, tak to mrznou uši, mrzne nos, tečou slzy z očí. To pak trénujete v lyžařské masce. Pravda je, že pak nehrozí prostoje. V tomhle mrazu musí být člověk neustále v provozu.“