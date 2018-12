Málem přišel o oko, rok čekal na gól. Jergl s Konrádem sehráli Titanic

„Děkovačku vymyslel Braňo, on je srandista,“ usmíval se Jergl. „Jestli to byl Titanic, to nevím. On mi jen říkal, ať jej povozím na brance. Vypadalo to, že plave, sám nevím, co to bylo. Hlavně díky Braňovi jsou tady takové děkovačky, dělá srandu.“

Sám měl velký důvod k radosti. V elitní soutěži naposledy skóroval 28. prosince 2017 v Třinci. Doma se trefil dokonce poprvé od 10. ledna 2016! „Čekání bylo dlouhé, jsem rád, že to tam konečně spadlo. Říkal jsem si, že musím počkat a jít tomu naproti.“

Poslední Jerglův gól? „Určitě to bylo ještě před zraněním, které se mi stalo v Hradci Králové, což už je celkem dlouho,“ pátral v paměti. Nepříjemné zranění z konce ledna 2018 Jergla na nějaký čas vyřadilo ze hry. Mohl ale dopadnout ještě hůř. „U střídačky jsem dostal kopanec bruslí. Měl jsem zlomenou čelist, 24 stehů vevnitř, 12 venku, zlomený nos, trochu mi to zasáhlo i do oka,“ popisuje hrůzný moment po nešťastné ráně bruslí Lukáše Vopelky. „Všechno je naštěstí už v pořádku, vidím dobře. Díky, že tam nahoře při mně stáli a všechno je v pořádku.“

Mountfield HK - Olomouc: Krev na ledě, Jergl musí do kabiny na šití 720p 360p REKLAMA

Proti Mladé Boleslavi si Jerglova formace připsala dvě branky. Vstřelila i vítězný gól nedávno v Brně. „Třetí lajna byla výborná,“ chválil parťáky zkušený Zbyněk Irgl. „Poslední zápasy nám to docela sedí, proti Boleslavi jsme mohli dát víc gólů, šancí jsme měli dost,“ říká Jergl. „Zahráli jsme ale suprově celý mančaft, takže pochvala pro všechny.“

Olomouc vyhrála počtvrté za sebou, z posledních osmi zápasů má sedm vítězství. Poskočila na páté místo. Podíl na tom má i třetí lajna ve složení Miroslav Holec, Lukáš Nahodil, Aleš Jergl. Chválí je i trenér Zdeněk Moták.

„Sedí jim to spolu, jsou to tři brusliví chlapci, vystřelili, dorazili,“ říká kouč. „Na tohle jsme u nich apelovali. Občas začnou přehrávat, chtějí dávat góly po vyšachování, to nejde. Teď dali dva góly po dorážce, skvělé. Tohle jim doporučujeme každý trénink. Takže spokojenost, ale uvozovky tam jsou. Pořád musí pracovat.“