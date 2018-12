Valský pálil z Gretzkého pozice: Takhle jsem to naposledy viděl u Reichela

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:21. Valský, 10:56. Doherty, 22:28. Lenc, 28:58. Stříteský, 53:25. Filippi Hosté: 26:32. Bartejs, 40:34. Zaťovič Sestavy Domácí: Will (Schwarz) – Stříteský, Derner, T. Hanousek, Šmíd (A), Doherty, Ševc, Havlín – L. Hudáček, Redenbach, Birner – Lenc, Filippi, M. Kvapil – Valský, P. Jelínek (C), L. Krenželok – Ordoš, J. Vlach, M. Zachar. Hosté: Vejmelka (21. Kašík) – O. Němec (A), Štencel, Schaus, Gulaši, Bartejs, Malec, Barinka – Mueller, P. Holík, Zaťovič (A) – Mallet, Hruška, R. Zohorna – Plášek ml., L. Čermák (C), Dočekal – Köhler, Střondala, L. Horký. Rozhodčí Pešina, Pražák – Gerát, Hynek. Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 6 935 diváků

Valský si během 8. minuty počínal v „Gretzky´s Office“ velmi zkušeně. Zpoza branky, kde kdysi perlil právě nejproduktivnější hráč historie Wayne Gretzky, vymíchal Karla Vejmelku. Parádní gól zvedl překvapené domácí příznivce ze sedadel a zbytek týmu viditelně nakopl. „Takový gól jsem dal naposledy asi v deváté třídě (směje se). V dnešní době se už toto moc nepouští. Hledal jsem někoho před brankou, ale jak jsem naznačoval, všiml jsem si, že brankář udělal slide na druhou stranu. Zkusil jsem puk rychle zasunout a Vejmelka se nestihl vrátit,“ komentoval svou branku útočník třetí liberecké formace.“

„Občas to takhle dělám, ale za jízdy. Zkouším obkroužit bránu a zkouším zasunout kotouč, ale že bych se takhle postavil za bránu… To jsem snad naposledy viděl udělat Roberta Reichla někdy na mistrovství světa. Kdysi měli brankáři ale skoro poloviční výstroj. Teď jsem viděl, jak se Vejmalka hnul, tak jsem to zkusil,“ prozradil liberecký útočník.

Liberec - Kometa Brno: Valský překvapil Vejmelku a otevřel skóre, 1:0 720p 360p REKLAMA

Vzápětí ale přiznal, že z gólu nějak větší radost neměl. „Ne, větší nebyla. Každý chce dávat gól, obzvlášť pak útočník. Určitě se branka počítá, ale neměl jsem nějak speciální radost,“ dodal Valský. Jak těsná situace byla? „Myslím, že Vejmelkovi prošel puk pod bruslí. Byla tam skulina přesně na kotouč. Udělal jsem to přesně a rychle, tak možná proto, padl gól. Nebo se ten kotouč odrazil od nohy brankáře, jak slidoval,“ přemítala jedna z předsezonních posil Severočechů.

Vejmelka za svá záda pustil v první třetině dvě z devíti střel soupeře (77,8% úspěšnost). Zastavit útočný tlak domácích se nepovedlo ani Liboru Kašíkovi (3 góly z 22 střel, 86,4 % úspěšnost). Gólmani Komety tedy ještě stále nenašli ideální pohodu. „Liberec ukázal ofenzivní sílu. Vždycky je těžké jít během zápasu do brány. Není to ale nic, na co by gólman nebyl zvyklý,“ prozradil Kašík. „Nejhorší je, když dostanete hned z první střely gól, to se potom do zápasu špatně dostává. Mně přišlo, že se mi povedlo na duel naladit, ale Liberec byl lepší...“ pokračoval bývalý gólman Chabarovsku.

Liberec - Kometa Brno: Filippi zakončil nekompromisně k tyči, 5:2 720p 360p REKLAMA

Pátý gól mu vstřelil Tomáš Filippi, tedy právě jeden z jeho bývalých spoluhráčů v týmu z KHL. „Takový je hokejový život – rozmanitý. Nijak ale nepřemýšlím o tom, kdo mi dal gól. Musel bych se zbláznit. Přemýšlím spíš nad každou situací a v tomto případě dostal Tomáš puk metr před bránu a mohl zakončit, jak chtěl,“ pokrčil Kašík rameny.

Vzápětí se snažil popsat své aktuální rozpoložení. „Měl jsem skvělý pocit po zápase s Litvínovem, teď je to zase takové těžké. Nehrajeme úplně ideálně, všichni to máme v hlavách. Musím hodnotit jen sebe, nechci hodnotit kluky, hráli skvěle. Jediná možnost, kterou mám, je se do toho dostat a předvádět výkony, které jsem kdysi předváděl,“ přiznal Kašík.

„Nesmím spoléhat na to, že jsem někdy chytal dobře. Jede se od začátku a od nuly, musím znovu začít podávat skvělé výkony. Pracujeme na tom intenzivně s trenérem gólmanů a věřím, že dřív nebo později na způsob přijde,“ dodala nejnovější posila Komety.

Liberec - Kometa Brno: Zaťovič zblízka přesně usměrnil kotouč za Willa, 4:2 720p 360p REKLAMA

Liberec - Kometa Brno: Emoce pracují! Filippi se rval se Schausem Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného