Třesk v Pardubicích! Novým koučem je Lubina, asistenty Čáslava a Král

"Věřili jsme, že první změna na postu hlavního trenéra ve spojení s posílením týmu přinese efekt v podobě zlepšení sportovních výkonů a výsledků. To se bohužel nepodařilo a aktuální situace si žádá okamžité řešení. Dosavadním trenérům děkuji za odvedenou práci," uvedl na klubovém webu předseda představenstva a generální manažer klubu Dušan Salfický.

"Na post hlavního trenéra angažujeme Ladislava Lubinu, po konzultaci s ním budou jeho asistenty Petr Čáslava a Richard Král. Všechny znám velmi dobře, cítím z nich okamžitou energii do těžké práce. Jejich rozhodnutí převzít náš A tým si v celém klubu velmi považujeme," dodal Salfický. Pardubice jsou po 24 kolech předposlední o tři body před Chomutovem, který má ale zápas k dobru. V neděli si proti Olomouci Dynamo připsalo už osmou porážku v řadě.

Ladislav Lubina se vrací do mateřského klubu, kde se po boku Pavla Hynka spolupodílel na zisku posledního titulu v roce 2012, aktuálně působil jako kouč ve Dvoře Králové, který hraje druhou ligu.

"Vracím se do klubu, ke kterému mám silný vztah. Chci pomoci Dynamu otočit nepříznivý vývoj probíhajícího ročníku. Vážím si Petra Čáslavy a Richarda Krále, že chtějí pracovat po mém boku. Jejich okamžitý souhlas je i pro mě důležitý. Všichni jsme připraveni ihned začít tvrdě pracovat na zlepšení současné situace," vyhlásil Lubina.

Devětatřicetiletý Čáslava v současné době kvůli zranění netrénuje a návrat na led je prý v nedohlednu, nedávno se ale mluvilo především o jeho údajném pozitivním nálezu na kokain.

"Uvnitř sebe cítím velkou potřebu pomoci týmu a vnímám, že nyní budu pro A mužstvo prospěšnější v nové roli. S Ladislavem Lubinou se znám velmi dobře, je pracovitým a progresivním trenérem, věřím jeho schopnostem. Nás oba i celou kabinu nyní čeká těžká a tvrdá práce. Chci pomoci jemu a tedy i celému klubu. Věřím, že nás v našem úsilí povzbudí i naši fanoušci, jejichž podpora je hlavně v současném období velmi důležitá," vyzval na klubovém webu Čáslava.

Druhý asistent Richard Král je pardubický odchovanec, v současné době je trenérem juniorky Dynama a hlavním trenérem Akademie Českého hokeje. V obou funkcích zůstane i nadále a podle záměru vedení Pardubic by měl pomoci se zabudováváním co nejvíce odchovanců do A-týmu.

"Nabídky vedení klubu si vážím, svou roli vnímám jako propojení mládeže s A týmem s cílem zapojit do něj naše odchovance. Jsem připraven týmu co nejvíce pomoci, na spolupráci s Ladislavem Lubinou a Petrem Čáslavou se těším," prohlásil Král.

Sportovním konzultantem nového trenérského týmu se stal Vladimír Martinec, další klubová legenda. Sám dovedl Pardubice jako kouč ke dvěma titulům.

