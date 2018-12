Moje vyloučení? Hovadina, zlobil se na sebe Schleiss po prohře Vítkovic

„Marnost,“ zlobil se na sebe Schleiss. „Je to těžké, i když jsme vedli, tak jsme udělali hloupé fauly. Na konci to byla, jak bych to řekl slušně? Prostě hovadina. Stálo nás to lepší výsledek. Boleslav dávala špinavé góly po dorážkách a v tom nás vyškolila.“

Co se u střídaček stalo, když jste byl v 59. minutě vyloučen?

„U střídaček byl volný puk, chtěl jsem jej trefit, abych jej šoupl zpátky. Jenže jsem soupeři přesekl hůl, rozhodčí stál hned u toho, takže jasné sekání. Moje stupidita. Měl jsem to jen podržet u mantinelu.“

Poslední utkání bylo podobné. S tím rozdílem, že tehdy rozhodl 31 vteřin před koncem váš spoluhráč Petr Šidlík. Teď to bylo přesně naopak...

„Je to tak, ale byly to ošklivé góly z jejich strany. Minule jsme toho góla dali my, dnes oni. Je to těžké, mohli jsme to přetlačit na svou stranu, měli jsme více tutovek. Ale zase jsme ten gól nedali. Zase jsem v tom figuroval já, byla tam spousta šancí na proměňování. A pak hlavně mé hloupé vyloučení.“

Poslední zápasy jste hráli na tři lajny, nechyběla už vám energie a rychlost?

„Myslím si, že hlavně neproměňujeme šance. I když třeba opticky vypadáme špatně, ty tutovky tam jsou. Jenže neproměňujeme šance a to je základ. Defenzivu třeba ubráníme, ale kdybychom tutovky proměnili, tak máme rázem náskok třeba dvou branek.“

Dvakrát jste doma ztratili body v poslední minutě. Co to s týmem může udělat?

(pokrčí rameny) „Zítra půjdeme zase do práce, poučíme se z toho! Nad ničím jiným nemůžeme přemýšlet, prostě se stalo, zjebali jsme to. Seřveme se v šatně a zítra půjdeme znovu do práce. Musíme zase makat.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 31:55. Schleiss, 39:10. P. Zdráhal Hosté: 32:24. Šťastný, 44:41. P. Musil, 59:29. Vondrka Sestavy Domácí: Bartošák (Dolejš) – Výtisk (C), D. Krenželok, Gregorc, Šidlík, Mrázek, Baranka, Černý – Szturc (A), Lev (A), Dej – Schleiss, O. Roman, Tybor – Kucsera, Š. Stránský, P. Zdráhal – D. Květoň, Baláž, Toman. Hosté: Krošelj (Groh) – Kotvan, Pláněk, Hanzlík (A), Dlapa, Bernad, Němeček, Eminger – Vondrka (C), Žejdl, Skalický – Orsava, P. Musil, Šťastný – J. Strnad, T. Knotek, Pabiška – Redlich, Najman, Flynn. Rozhodčí Pešina, Kika – Bryška, Lučan Stadion Ostravar aréna Návštěva 3 339 diváků