SESTŘIHY: Třinecká šňůra končí! Hradec vyhrál 4:2. Vítkovice - Boleslav 2:3

Vondrka oloupil Ostravany

Hostům se povedlo domácí zaskočit v úvodu aktivním přístupem a dobrým pohybem. Deset minut se hrálo v podstatě jen podle boleslavských not, ale příležitosti Strnada se Šťastným zlikvidoval Bartošák.

Ačkoliv se Vítkovice v úvodní dvacetiminutovce prakticky nedostaly do souvislejšího tlaku, v závěru si vytvořily dvě velké šance. Ale Schleiss nejprve po úniku s Romanem trefil Krošelje a v závěrečných sekundách jeho dorážku z brankoviště vykopl bruslí Orsava.

Ani lepší start druhé části Středočeši gólově nezužitkovali. Po Vondrkově sólu, které opět zmařil Bartošák, dokonce vítkovická střídačka sáhla k oddechovému času. A efekt se dostavil, protože zakrátko v přesilové hře Schleiss z úhlu zvedl kotouč přes ležícího Krošelje a Vítkovic vedly.

Jenže pouze 29 sekund. Šťastný dostal prostor v mezikruží a po Musilově přihrávce od mantinelu švihem vymetl horní růžek vítkovické branky. Konec prostředního dějství patřil domácím. Schleiss v další ze svých šancí sice Krošelje nepřekonal, ale v čase 39:10 založil brankář Bartošák pohotovým pasem rychlý kontr, který přesným švihem dokončil Zdráhal.

Boleslav se ale gólem do šatny nedala srazit a ve 45. minutě znovu srovnala zásluhou Musilovy teči v přesilové hře. Hosté byli za svou aktivitu nakonec sladce odplaceni v úplném závěru: v čase 59:29 Vondrka v přesilové hře doklepl puk do sítě a Vítkovice už nedokázaly zareagovat.

SESTŘIH: Vítkovice - Mladá Boleslav 2:3. Výhru hostům vystřelil Vondrka půl minuty před koncem

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 31:55. Schleiss, 39:10. P. Zdráhal Hosté: 32:24. Šťastný, 44:41. P. Musil, 59:29. Vondrka Sestavy Domácí: Bartošák (Dolejš) – Výtisk (C), D. Krenželok, Gregorc, Šidlík, Mrázek, Baranka, Černý – Szturc (A), Lev (A), Dej – Schleiss, O. Roman, Tybor – Kucsera, Š. Stránský, P. Zdráhal – D. Květoň, Baláž, Toman. Hosté: Krošelj (Groh) – Kotvan, Pláněk, Hanzlík (A), Dlapa, Bernad, Němeček, Eminger – Vondrka (C), Žejdl, Skalický – Orsava, P. Musil, Šťastný – J. Strnad, T. Knotek, Pabiška – Redlich, Najman, Flynn. Rozhodčí Pešina, Kika – Bryška, Lučan Stadion Ostravar aréna Návštěva 3 339 diváků

Dragoun smetl Oceláře dvěma góly

Od úvodních minut se hrálo pořádně od podlahy a při skvělém představení obou týmů se diváci ani na chvilku nenudili. Už na konci první minuty poslal hosty do vedení s velkým štěstím tečovanou ranou Galvinš. A ve čtvrté minutě kontrovali domácí díky Dragounovi a krátce na to mohl dokonat obrat Rákos. Povedlo se to ale až po pěkné souhře Vincourovi.

Východočeši měli navíc k dispozici přesilovku, jenže právě střelec Vincour při ní udělal obrovskou chybu u vlastní branky a Hrňa pohotově zařídil stav 2:2. Hrubec chvíli nato vychytal dorážejícího Chalupu. Třinec pak hrál minutu a čtvrt čtyři na tři, Hrňa v obrovské příležitosti minul a do kabin se šlo za vyrovnaného skóre.

Domácí se museli po návratu ze šaten brzy bránit v oslabení, ale měli velkou šanci, když Smoleňák poté, co u postranního hrazení zachytil za přispění rozhodčího Hejduka Hrubcovu rozehrávku, zakončoval do prázdné branky. Hrubec ale i díky skoku plavmo kotouč zastavil.

Ve 27. minutě udělali hosté obrovskou chybu, když Marcinko vypíchl na útočné čáře puk spoluhráči Rothovi, jenže zmocnil se ho Bičevskis a ujel do sóla, které zakončil blafákem do bekhendu, Hrubec mu ale sebral radost. Hostující gólman jen chvilku nato vyškrábl Dragounovu bombu z mezikruží.

Ve 33. minutě si zkusili početní výhodu čtyři na tři i domácí, rovněž oni ji ale hráli po celých 54 sekund, tedy bez úspěchu. Jen o chvilku později ale Královéhradečtí hráli dokonce v pěti proti třem 44 sekund, i tentokrát bez úspěchu.

V klasické přesilovce pak Galvinš pohotově zaskočil za Hrubce a na čáře zastavil hokejkou kotouč, který klouzal do branky. Další šance měli ještě Hrňa, Vincour a Zámorský, jenže nemířili přesně.

Úvod třetího dějství patřil hostům, kteří Východočechy pořádně zmáčkli před Maxwellem. Ve 46. minutě mohl převážit misky vah opět na stranu Slezanů Bukarts, jenže jeho zakončení zastavila branková konstrukce a frustrovaný lotyšský útočník vzápětí oslabil svůj tým, když rozštípal hůl a sudí ho potrestali za nesportovní chování.

S koncem Bukartsova trestu se provinil domácí bek Graňák a Maxwella v oslabení zachránilo, že Martin Růžička nezakončil z parkety na kruhu bez přípravy. V 52. minutě se přiblížili výhře naopak domácí, když Hrubec neměl šanci reagovat na Dragounovu bombu pod horní tyč. Uběhlo jen 34 sekund, Graňák odčinil svůj prohřešek a pojistil výhru.

SESTŘIH: Mountfield HK - Třinec 4:2, Dragoun dvěma góly ukončil vítěznou šňůru Ocelářů

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:17. Dragoun, 09:35. Vincour, 51:18. Dragoun, 51:52. Graňák Hosté: 00:59. Galvinš, 12:36. Hrňa Sestavy Domácí: Maxwell (J. Pavelka) – Zámorský, Linhart (A), Piché, Graňák (C), F. Pavlík, Rosandić, Cibulskis – Smoleňák, Koukal, M. Chalupa – Vincour, Dragoun, R. Pavlík – Rákos (A), Bičevskis, Miškář – Vopelka, Kukumberg, Bezúch. Hosté: Hrubec (Kváča) – Adámek, Gernát, D. Musil, Galvinš, Roth, M. Doudera, Matyáš – Martin Růžička (A), Marcinko (A), Hrňa – Svačina, Polanský, Adamský (C) – Dravecký, Werek, Roberts Bukarts – O. Kovařčík, Chmielewski, Christov. Rozhodčí Hejduk, Hribik – Kis, Hanzlík Stadion ČPP Aréna Návštěva 4207 diváků