Trenér Lubina o léčbě Pardubic: Padlo slovo disciplína, řešíme i cizince

Na začátku sezony Ladislav Lubina uzavřel dohodu se Dvorem Králové, že ve třetí nejvyšší soutěži odtrénuje celý ročník. Nakonec klub opustil, aby zkusil vytáhnout z kaše Pardubice. Klub za něj do Dvora poslal trenéra Jiřího Malinského a hráče na střídavý start. Lubina nastoupil k mužstvu, které je třinácté, na nejbližší tým před sebou ztrácí devět bodů a po hromadě rychlých nákupů se začíná tvořit prakticky od začátku.

Co když bude někdo čekat, že přijde Ladislav Lubina, Pardubice vyhrají osmkrát v řadě a bouřkové mraky se přeženou?

„Takhle to nefunguje v životě ani ve sportu. To je nesmysl. Musíme pracovat, posbírat co nejvíc bodů a pokusit se o nemožné.“

A to je?

„Nedostat se do baráže.“

Jste asi první z klubu, kdo takhle promluvil. Je potřeba si umět přiznat těžkou situaci?

„Je vážná, tam se není o čem bavit. Do baráže je kousek. Před námi je sice hodně zápasů, ale taky hodně práce. Budeme dělat všechno proto, abychom se jí vyhnuli.“

Pardubice ztrácí na nejbližší tým nad sebou devět bodů. Jaké budou muset být, aby minimálně jednoho soupeře pod sebe nacpaly?

(zamyslí se) „Jedna věc je, jak byste chtěli hrát, druhá, jaký materiál máte k dispozici. Od středy začneme pracovat na takovém systému, který nás, doufejme, přivede k nějakým bodům.“

Zaznělo od vás v kabině, že utáhnete hráčům řemen a povolená disciplína už se nebude za žádných okolností tolerovat?

„V kabině jsem něco řekl. Padlo tam slovo o disciplíně, tréninkové, herní i osobní.