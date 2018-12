Ščotka se v oslabení zachoval fair play. Trošku jsem nadával, přiznal Janus

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 06:30. Válek, 08:42. F. Lukeš, 39:21. J. Mikúš Sestavy Domácí: Bartošák (Dolejš) – Výtisk (A), D. Krenželok, Gregorc, Šidlík, Mrázek, Baranka, Černý – Dej, Lev, Schleiss – D. Květoň, O. Roman, Tybor – Kucsera, Š. Stránský, P. Zdráhal – Olesz (C), Szturc (A). Hosté: Janus (Petrásek) – Ščotka, Porseland, Baránek, L. Doudera, Suchánek, Romančík, Březák – Kašpar, J. Mikúš, Petružálek (A) – F. Lukeš, V. Hübl (A), Válek – Trávníček (C), Gerhát, Myšák – Jurčík, M. Hanzl, D. Tůma. Rozhodčí Šír, Obadal – Kis, Rampír Stadion Ostravar aréna Návštěva 4 599 diváků

„Trošku jsem si zanadával,“ přiznal na rovinu s úsměvem litvínovský brankář Jaroslav Janus. „Člověk nikdy neví, hokej je kolikrát o jednom gólu, ale chvála bohu, gól jsme z pokračující přesilovky nedostali. Fair play.“

Litvínov hrál v tu chvíli v oslabení, bránil vedení 3:0. Na trestné lavici seděl Viktor Hübl. Po souboji Tybora a Ščotky za Janusovou bránou sudí vyloučili Tybora za podražení. Ščotka je ale opravil, že zakopl o konstrukci brány.

Vítkovice - Litvínov: Fair play v Ostravar aréně. Ščotka odvolal trest pro Tybora

„Nevím, jestli zakopl o bránu, nebo co se stalo, ale přiznal se, klobouk dolů,“ ocenil spoluhráčovo gesto Janus. „Jsem rád, že i tímto gestem jsme se prezentovali a dokázali vyhrát, nedostat gól. Je to pocta.“

Obránce Ščotka jej po opravení výroku v reálu nadávat neslyšel. „Ne, to jsem si říkal pro sebe,“ usmál se Janus. „Nikdy to nechci přenášet na ostatní kluky. Jasně, povíme si co se stalo, ale abychom si nadávali, to vůbec. Teď už mu nic říkat nebudu, ale určitě mu to příště připomenu.“

Gesto ocenil i vítkovický kapitán Rostislav Olesz. „My se k tomu nemůžeme vyjadřovat, ale je to od něj pěkné... Má to více okolností, je to hezké, že přiznal, že spadl sám, ale nemůžeme se k tomu více vyjadřovat.“

Vítkovice - Litvínov: Verva využila přesilovku, prosadil se Mikúš, 0:3

Janus s Oleszem se shodli i na tom, že duel rozhodla první třetina. Tu měli výrazně lepší hosté, vyhráli ji 2:0. A náskok si pak i přes řadu závarů pohlídali. „Začali jsme výborně, Vítkovice jsme na začátku k ničemu nepustili,“ pochvaloval si litvínovský brankář.

„Řekli jsme si, že musíme mít dobrý start, protože tady se hraje velmi těžko. Vyšlo to. Potom Vítkovice začaly hrát, převzaly iniciativu, ale my jsme se snažili hrát jednoduše. Vyhazovat puky co nejdříve z třetiny, vyšla nám přesilovka pět na tři, pánbůh zaplať za ty body.“

Vítkovice - Litvínov: Lukeš zachytil nahrávku domácích a přidal další gól, 0:2

Vítkovice - Litvínov: Válek objel branku a zasunul puk za Bartošáka, 0:1