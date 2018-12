Chalupa rozhodl východočeské derby. Byl to pašerák, smál se útočník

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:46. Kusý Hosté: 28:01. Koukal, 40:59. M. Chalupa, 46:05. R. Pavlík, 58:04. Vincour Sestavy Domácí: Hamerlík (Kacetl) – Mikuš, Holland, Wishart, Cardwell, Děrvuk, Hrabal, Miromanov – Treille (A), Bubela, P. Sýkora (A) – Rolinek (C), Marosz, Skokan – Martin Procházka, Dušek, Vondráček – Machala, Poulíček, Kusý. Hosté: Maxwell (J. Pavelka) – Linhart (A), Zámorský, Graňák (C), Cibulskis, Rosandić, F. Pavlík, Nedomlel – M. Chalupa, Koukal, Smoleňák – R. Pavlík, Dragoun, Vincour – Rákos (A), Bičevskis, Miškář – Bezúch, Nedvídek, Vopelka. Rozhodčí Svoboda R., Jeřábek – Svoboda J., Lhotský Stadion ČSOB Pojišťovna ARENA Návštěva 10194 diváků

Začali jste ale se zataženou ruční brzdou, prohrávali 0:1, 20 minut jste to nebyli vy. Co se pak změnilo?

„Petr Koukal správně říkal, že nám nešly nohy, a měl pravdu. Od druhé třetiny jsme začali víc jezdit a zápas se překlopil na naši stranu.“

Dostaly vás do něj i hity Richarda Nedomlela ve druhé třetině?

„Ríša takové věci umí, je známý, že rozdává hity a blokuje střely. Hodně nám tím pomáhá.“

Derby nakonec rozhodl váš gól na startu třetí třetiny. Jako kdybyste trénovali, že pokud jedete 2 na 2, Maris Bičevskis odpálí soupeři hokejku, přijde zmatek a vy střílíte, ne?

„Úplně ne. (usměje se) Zavážel jsem puk po pravé straně a viděl, jak se Maris stahuje doprostřed, takže jsem taky zkusil jet na střed a vystřelit. Zaplaťpánbůh, že to tam spadlo.“

Peter Hamerlík dostává poměrně dost gólů. Byl pokyn, ať střílíte za každou cenu, že se třeba něco ujme?

„Tohle jsme nějak neřešili. Snažíme se v každém zápase hodně střílet a být před brankou, žádný takový pokyn, že by tady měly Pardubice potíže, nepřišel. Soustředíme se spíš na nás.“

Od 5. kola jste čekal na gól. Je odměna pak za tohle čekání rozhodnout emocemi nabitý zápas?

„Stoprocentně, mám šance v každém zápase, už mi kluci říkají, jaký jsem dřevák, že to snad ani není možný. Tentokrát to tam prošlo, i když to byl takový pašerák. Ale co, spadl tam.“ (usměje se)

Jak se vlastně hraje s Petrem Koukalem a Radkem Smoleňákem?

„Užívám si to s nimi. Oba jsou zkušení frajeři, oba dělali kapitány reprezentace, pro mě je to něco.“

