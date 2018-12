Lubina zatím Pardubicím výhru nepřinesl: Byli jsme všude o krok později

Jeho Pardubice přitom začaly lépe. Viděli jste jasně daný plán, soustředily se na dobrou defenzivu před vlastním brankářem, Mountfield byl sice většinu času v jeho pásmu, jenže jen po mantinelech, kolem brankoviště bylo těsno. A každou situaci využilo Dynamo k brejku.

Takhle taky padl první gól, když ho dostal do vedení Denis Kusý. „Měli jsme jenom jeden útok, který byl soupeři schopen rychlostně konkurovat, od toho se dost věcí odvíjí, hra je pak pro hráče složitá. Byli jsme všude o krok později,“ štvalo Lubinu. Úbytek sil byl u jeho týmu evidentní.

Zatímco se Hradec oklepal, dokázal na pardubickou konzervu najít správný otvírák, Pardubice, byť během zápasu dvakrát nastřelily tyč, dělaly vzadu postupně větší a větší chyby. „Ve druhé třetině nás soupeř zatlačil, naši beci přišli o spoustu sil, což se pak projevilo i v poslední části, kde Hradec dal tři branky,“ všiml si pardubický trenér.

Úbytek fyzických sil stál Pardubice šanci, aby s Hradcem držely krok. Tohle byla oblast, kde byl soupeř daleko před regionálním rivalem. „Vidím to v tom taky. Když se hráči dostanou trochu do laktátu, přemýšlí, jak šetřit krokem. To byl ten hlavní rozdíl, kde nám Hradec ukázal, proč je vepředu,“ doplnil Lubina.

A jestli bude kondice hlavním tématem reprezentační přestávky? Pardubický trenér s odpovědí neváhal: „V každém případě.“ Aby jeho tým pod sebe dokázal někoho natlačit, musel by smazat třináctibodovou propast, která ho momentálně dělí od dvanácté Mladé Boleslavi. Dost těžká mise pro churavou partu na druhou půlku sezony.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:46. Kusý Hosté: 28:01. Koukal, 40:59. M. Chalupa, 46:05. R. Pavlík, 58:04. Vincour Sestavy Domácí: Hamerlík (Kacetl) – Mikuš, Holland, Wishart, Cardwell, Děrvuk, Hrabal, Miromanov – Treille (A), Bubela, P. Sýkora (A) – Rolinek (C), Marosz, Skokan – Martin Procházka, Dušek, Vondráček – Machala, Poulíček, Kusý. Hosté: Maxwell (J. Pavelka) – Linhart (A), Zámorský, Graňák (C), Cibulskis, Rosandić, F. Pavlík, Nedomlel – M. Chalupa, Koukal, Smoleňák – R. Pavlík, Dragoun, Vincour – Rákos (A), Bičevskis, Miškář – Bezúch, Nedvídek, Vopelka. Rozhodčí Svoboda R., Jeřábek – Svoboda J., Lhotský Stadion ČSOB Pojišťovna ARENA Návštěva 10194 diváků