Tohle jsou nové Vítkovice? Naštvaní diváci po pádu v tabulce protestovali

Měla to být oslava. Zástupci vítkovického klubu společně s hokejovými legendami před zápasem křtili knihu o devadesátileté historii Vítkovic. František Černík, Ladislav Svozil, Jaroslav Lyčka, Vladimír Vůjtek starší, Lumír Kotala, Jaroslav Vlk a Miloš Holaň mladší společně v replikách historických dresů pokřtili knihu, pak se dlouho podepisovali fanouškům.

„Kdyby nastoupili na led, možná by to bylo lepší,“ zazněl jízlivý komentář během marného dobývání litvínovské brány. Vítkovickým fanouškům se poslední výsledky hrubě nelíbí. A nejen to. V průběhu zápasu zástupci kotle vytáhli několik transparentů s nápisy.

Stálo na nich: Lhaní fanouškům... Předražené vstupné... Poloprázdná hala... Tohle jsou ty nové Vítkovice? A k tomu v rukách zvedali veliké otazníky. Reagovali tím mimo jiné na nedávný odchod klíčového obránce Marka Hrbase do ruského Chabarovsku.

Hrbas už byl s ruským klubem nějaký čas domluvený a Vítkovice čekaly na to, až Rusové splní všechny podmínky odchodu. Nechtěly jeho odchod komentovat. Hrbas byl zraněný, nehrál, což rozproudilo spekulace. Fandům se nelíbilo, že klub mluvil pouze o zranění a oficiálně odchod potvrdil až poté, co Chabarovsk obránce vyplatil ze smlouvy.

„Je pravdou, že Chabarovsk kontaktoval Marka Hrbase a více méně se s ním domluvil na podmínkách smlouvy. Mezi sebou,“ snažil se vysvětlit trenér a generální manažer Jakub Petr. „Základním předpokladem akce bylo, že Marek Hrbas měl ve smlouvě klauzuli umožňující odchod do zahraničí a bez jejího splnění nemohla být celá věc realizována. Proto jsme se k situaci nijak nevyjadřovali, protože dokud není vše dotaženo, nemá to smysl a není to naším záměrem. Nebylo to tak v minulosti, nebude ani v budoucnu.“

Trenéři pochopitelně s aktuálními výsledky spokojení nejsou. Stejně tak hráči. „Proher je hodně za sebou, musíme se soustředit na to, co nás čeká po pauze,“ říká kapitán Rostislav Olesz, který se po dlouhé době vrátil do sestavy. „Musíme se dobře připravit, naladit a využít každého hráče, jeho předností. Prostě to zase vrátit na vítěznou vlnu.“

Podobně mluvil i trenér Petr. „Chceme se plně soustředit na práci, která nás všechny čeká a ocenili bychom, kdyby se i fanoušci a ostatní soustředili na náš společný cíl taktéž. Abychom měli na práci klid a mohli s aktuálním, jedním z nejmladších kádrů v extralize, odvádět odpovídající výkony.“

