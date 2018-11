Naštvaný Bartošák: Mrzí mě, že divákům nestojíme ani za potlesk

„Mrzí mě, že dáme gól do prázdné brány, půl minuty před koncem zápasu, a z pěti tisíc diváků se dobrá třetina zvedne a odchází z haly,“ komentoval Bartošák zklamaně po vítězném duelu. „Moc to nechápu a ještě jednou říkám, že mě mrzí, že těmto divákům nestojí ani hokej, ani naše výhra, ani my samotní za to, aby vydrželi do úplného konce a pak zatleskali.“

Úprk fanoušků na parkoviště ještě před závěrečnou sirénou už je v Ostravě roky zvláštní tradicí. Pravda je, že vyjet z parkovišť v „pozápasové špičce“, je otázka na desítky minut. Ovšem hráči odlivovou vlnu z ochozů pochopitelně vnímají.

„Díky všem fanouškům, i těm, kteří odešli třicet vteřin před koncem a ty ušetřené dvě minuty na parkovišti byly zajímavější, než to, aby zatleskali svému týmu po vyhraném utkání,“ napsal pak Bartošák ještě i na svůj Instagram. „Doufám, že nám svým pískotem zase dáte příště vědět, až se nám nebude dařit. I pro vás ten hokej hrajeme. Všem OPRAVDOVÝM fanouškům však patří VELKÉ DÍKY.“

Vítkovice - Chomutov: Jakub Lev potvrdil vítězství gólem do prázdné brány, 4:2 720p 360p REKLAMA

Bartošák tím naráží i na poměrně komorní atmosféru v Ostravar Areně. Když za to nevezme kotel za jeho bránou, je často nejhlasitějším zvukem v hale šustění třásní tančících cheerleaders. A když se v přesilovce nedaří založit akci, natož vystřelit, ozývá se pískot.

Na druhou stranu, lístky nejsou po zdražování nejlevnější. Vstupenka pro dospělého přijde na 249 korun, permanentka na celou sezonu (včetně play off) na 5190 korun (průměrně 199 na zápas). A přestože je ostravské vstupné v Tipsport extralize stále jedno z nejlevnějších, malé peníze to rozhodně nejsou.

I proto klub operativně zareagoval a snižuje ceny dětských vstupenek. Ty byly fanoušky hodně kritizovány, děti do 15 let (nad 120 cm) platily 129 korun. Nová cena je 49 korun. Odpovídající částka se bude vracet i mládežnickým permanentkářům.

Vítkovice přitom v Tipsport lize hrají špici. Pokud v úterní dohrávce 18. kola (17.30) porazí rozjetou Olomouc, bodově se dotáhnou na první Liberec. A reprezentant Bartošák září v každém zápase. V lize má nejlepší úspěšnost zákroků (94,04%), druhý nejlepší průměr inkasovaných branek (1,99), má nejvíc zásahů (600). Předčasné odchody ho, stejně jako jeho spoluhráče, mrzí. „Je to škoda a moc mě to mrzí,“ dodal gólman.

SESTŘIH: Vítkovice - Chomutov 4:2.Vítězný gól domácích dal v 43. minutě Baranka 720p 360p REKLAMA

Vítkovice - Chomutov: Ivan Baranka našel skulinku Petersovi brány a zvýšil na 3:1 720p 360p REKLAMA

Vítkovice - Chomutov: Jan Stránský využil zadovku Vantucha a vyrovnal na 1:1 720p 360p REKLAMA

TOP MOMENTY: Smoleňák řádil po návratu, zmar Sparty a parfádní fair play 1080p 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:00. Baláž, 36:52. O. Roman, 42:15. Baranka, 59:34. Lev Hosté: 17:11. J. Stránský, 45:26. Marjamäki Sestavy Domácí: Bartošák (Dolejš) – Výtisk (C), D. Krenželok, Hrbas, Baranka, Šidlík, Černý – Dej, Lev (A), Schleiss – O. Roman, Tybor, Szturc (A) – Š. Stránský, P. Zdráhal, Kucsera – Pytlík, Baláž, Toman. Hosté: Peters (Š. Lukeš) – Jank, Flemming, Dietz, Mrázek, Štich, Valach, Blaha – Sklenář (A), V. Růžička, T. Svoboda (C) – Tomica, Klhůfek, Duda – Marjamäki, Vantuch, J. Stránský – Koblasa, Hanták, J. Havel. Rozhodčí Hradil, Sýkora – Hlavatý, Tošenovjan Stadion Ostravar aréna Návštěva 5 133 diváků