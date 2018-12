SE SIMONOU: Hokejisté drilovali novináře. A vzpomněli si na začátky

Jednička Bílých Tygrů Roman Will oslavuje vychytané vítězství nad Spartou • Pavel Mazáč / Sport

Reportérka iSport TV Simona Kubišová vyrazila do Tipsport Areny na pražském Výstavišti, aby zjistila, jak se bude dařit kolegům novinářům při tréninku s extraligovými hokejisty. Akce proběhla v rámci Radegast Indexu. Podívejte se v dalším dílu pořadu SE SIMONOU, jak to na ledové ploše vypadalo a co říkali František Ptáček či Ivan Huml.