SE SIMONOU: Petr Ton o roli experta. Jsem velký detailista, říká

V extralize strávil 19 sezon, k tomu přidal šest let ve Finsku. Bývalý kanonýr Petr Ton v létě přesedlal do nové role, stal se expertem na O2 TV Sport. Sám to bere jako novou výzvu, je z ní nadšený. Když za ním v létě s nabídkou na komentování přijel Tomáš Zetek, bývalý tiskový mluvčí Sparty, s odpovědí neváhal. „Měl jsem jasno hned,“ potvrdil reportérce iSport TV Simoně Kubišové v novém díle pořadu SE SIMONOU. Co dalšího prozradil?