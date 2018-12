SESTŘIH: Chomutov - Kometa 6:4. Piráti se odlepili od dna, Plekanec bodoval | iSport.cz

Hokejisté Chomutova porazili v předehrávce 27. kola Kometu Brno 6:4 a posunuli se z posledního místa o dva body před Pardubice. Třemi body za gól a dvě asistence k tomu přispěl Jan Stránský a dva góly v dresu vítězů vstřelil Radek Duda. Piráti bodovali proti úřadujícímu mistrovi na třetí pokus poprvé v sezoně.

Piráti začali proti úřadujícímu mistrovi bez ostychu. Nejprve neuspěl v úniku Vladimír Růžička mladší, ale Duda se už 42 sekund po úvodním vhazování ránou z levé strany nezmýlil. Odpovědět mohl Mueller, jenomže úprk nezakončil ideálně.

V polovině úvodního dějství bylo v Chomutově ještě veseleji, protože se prosadil poprvé v extralize Kevin Klima. Jednadvacetiletý syn vítěze Stanleyova poháru z roku 1990 Petra Klímy se dočkal ve třetím utkání v české nejvyšší soutěži.

V 16. minutě se k vypadnutému kotouči za Petersem nedostal Dočekal, který neunesl situaci, strčil do rozhodčího a odešel do šaten s trestem do konce utkání. V závěru nevyužil únik ani Zaťovič.

Na začátku prostřední části ani jeden tým nevyužil přesilovku, při pokračujícím tlaku Komety nastřelil Mallet horní tyčku. I když Piráti nepotrestali další faul, o třígólové vedení se postaral druhým zásahem Duda. To byla poslední kapka pro Kašíka, který přenechal místo v brance Vejmelkovi.

I přes vedení se Chomutov tlačil do útoku, z čehož vytěžil branku ve 46. minutě Svoboda. O pár okamžiků později se poprali Klima s Malletem a ze situace vzešla přesilovka pro Kometu. Čtyři sekundy před jejím vypršením se od tyčky odrazil puk k Muellerovi, jenž se nezmýlil. Zanedlouho na něj navázal Gulaši a snížil na 2:4.

Za domácí se pak trefil v 54. minutě Sklenář, ale Mueller s Hruškou, který využil přesilovku, opět zadělali na drama. V následné power play uzavřel skóre vypjatého utkání 89 sekund před koncem Stránský.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:42. Duda, 08:46. Klima, 38:06. Duda, 45:45. T. Svoboda, 53:51. Sklenář, 58:31. J. Stránský Hosté: 48:45. Mueller, 51:14. Gulaši, 54:50. Mueller, 57:22. Hruška Sestavy Domácí: Peters (Š. Lukeš) – Jank, Flemming, Dietz, Knot, Štich, Valach, Trefný – Koblasa, V. Růžička, T. Svoboda – Sklenář, Klima, J. Stránský – Tomica, Vantuch, Duda – Marjamäki, Klhůfek, J. Havel. Hosté: Kašík (39. Vejmelka) – O. Němec, Štencel, Schaus, Gulaši, Bartejs, Malec, Kučeřík – Mueller, P. Holík, Zaťovič – M. Erat, Plekanec, R. Zohorna – Mallet, Hruška, L. Horký – Köhler, L. Čermák, Dočekal. Rozhodčí Vladimír Pešina, Tomáš Horák – Tomáš Gerát, Daniel Hynek Stadion ROCKNET ARÉNA Návštěva 3843 diváků

