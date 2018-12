Plekanec: Telenovelu přebíjím hokejem. Džegr mě chtěl vystrašit

U fanoušků zlidovělo označení srdcař. Kdykoliv národní tým potřeboval pomoct, on tu byl pro něj. 36letý centr odehrál jedenáct světových šampionátů. Podobně to mohou vnímat příznivci Kladna. Když zvažoval, co podnikne po konci zámořské mise v Montrealu, i v tomhle ohledu vyslyšel hlas srdce. Rytířům chce pomoct do play off , baráže a… Ano, do extraligy.

„To je můj hlavní cíl,“ připouští hokejový útočník, jenž nelibě nese, že se bulvárem ve velkém přetřásá jeho osobní život. Dlouho mlčel, potom i on vypálil do společenských rubrik pár ostrých nábojů. Interview pro Sport Magazín se citlivého tématu pouze dotkne. To hlavní je hokej. Tedy disciplína, v níž kraluje.

V NHL odehrál 1001 zápasů, v reprezentaci jich napočítal 104. Na mistrovství světa získal stříbro a dvakrát bronz. Vedle mateřského Kladna, v němž nastoupí po boku Jaromíra Jágra, na střídavé starty naskakuje za Kometu. A také v dresu mistra posledních dvou sezon ukazuje extratřídu. „Věřím, že zpátky dostanu i drajv dávat góly,“ hlásí útočník, který se na úvod trefil za oba kluby.

Těší vás, že hokej dokáže přehlušit vaše osobní trable?

„Spoustu věcí, které se píšou, nemůžu ovlivnit. Takže se to snažím příliš neřešit. Kromě toho mám za sebou v poslední době opravdu krásné hokejové zážitky. Tisící zápas v NHL, přivítání fanoušků v Kladně, zápasy za Kometu. I její příznivci jsou parádní. Tohle přebije to, co píše bulvár. Snažím se to nevnímat.“

Nikdy jste nebyl hráč, který by se vyžíval v pozornosti. A najednou jste hitem všech společenských rubrik. Jak to snášíte?

„Moc to nečtu, i když pochopitelně se ke mně něco dostane. Ale není to tak, že bych měl každý den otevřené noviny a četl, co tam je. Snažím se fungovat normálně. Musím říct, že si obrovsky vážím podpory běžných lidí. Je příjemné slyšet, když vědí, o co jde. To mě nabíjí pozitivní energií. Byl bych pochopitelně radši, kdyby se řešily jenom hokejové věci, ale bohužel… Tu telenovelu, jak tomu říkám, bohužel neovlivním.“

Dlouho jste se k tomu ve společenských rubrikách nevyjadřoval, ale potom jste si i vy řekl svoje. Už jste to nemohl vydržet?

„Snažil jsem se to řešit tak, jak jsem věřil, že se to řešit má. Mezi námi. V soukromí. Ale bohužel to tak nebylo. V jednu chvíli už jsem musel říct, jak se věci mají. Nešlo donekonečna sedět na zadku a číst si o sobě lži. Spousta lidí mi říkala, jak jsem to mohl tak dlouho vydržet. Na druhou stranu vím, že jsem díky tomu více pronikl do světa showbyznysu. Vím, jak články fungují. Když tam člověk nemá kontakty, potom vypadá za blbce.“

Jste bojovník. Je těžké přijmout, že se tahle mediální válka s manželkou, která se v showbyznysu pohybuje od dětství, dá těžko vyhrát?

„Já jsem si rozhodně nepředstavoval, že se tohle strhne. Ale… (přemýšlí) Víte, nechci o tom už víc mluvit. Prosím, pojďme k hokeji. Ano?“

Poslední věc, která napadne každého. I já jsem otec a nedovedu si představit, že bych svoje děti nemohl vidět tak, jak bych si představoval. Jak se vám stýská po dvou synech, kteří zůstali v Kanadě?

„To je ten důvod, proč jsem se i já musel ozvat. Protože to je to nejsmutnější z celé telenovely. Že jsou do toho zapojené děti. To jsem nechtěl. V životě bych o tom nemluvil. Jediným slovem… Jenže nějak se to stalo, což mě hrozně mrzí. Děti mi chybí. Hrozně moc. Už od srpna jsem je nevídal tak, jak bych si představoval. Doufám, že se s klukama uvidím na Vánoce. A že se to pak vyřeší tak, jak by mělo.“

Když tedy přejdeme k hokeji, po návratu z Montrealu se o vás přetahovala spousta klubů. Jak to pohladilo vaše ego?

„Každý hráč rád slyší, když je o něj zájem. Bylo to moc příjemné.“

Co vás potěšilo nejvíc?

„Hlavně lidi, kteří se ozvali. Martin Straka, Petr Bříza, Libor Zábranský, Miloš Hořava s Pavlem Paterou. To jsou osobnosti, které moc respektuju. Jsem rád, že projevili zájem, aby mě měli v týmu. Pochopitelně nesmím zapomenout i na Džegra.“

Jaromír Jágr nakonec vyhrál.

(usměje se) „Kladno je prostě můj klub, kde jsem vyrostl. Jsem tam doma. Od začátku to byla pro mě priorita. Pomoct Kladnu do play off , potom do baráže. Porvat se o šanci vrátit zpátky extraligu. Od začátku jsem tenhle scénář měl v hlavě. Nabízelo se to.“

Střídavé starty sbíráte za Kometu, jste rád, že její šéf Libor Zábranský vaše rozhodnutí pochopil?

„Určitě ano. Libor je jedním z těch, kteří si něčím podobným v minulosti prošli. Také se vrátil do Komety, aby jí pomohl. Nechci říct, že přicházím Kladno spasit, to určitě ne. Ale chci mu pomoct.