Olomoucký Jergl: Čtvrté místo je zasloužené. Ale chceme výš! | iSport.cz

Chomutov - Olomouc: Aleš Jergl krásný slalom přes celé hřiště zakončil střelou mezi betony Peterse a vyrovnal na 3:3

Ve fantasy extralize na iSport.cz teď patříte mezi nejdražší hráče, zařadil jste se mezi hvězdy typu Kováře, Plekance či Kvapila. I to je důkaz toho, že se vám daří. Čím to je?

„Fakt? (směje se) Nevím, možná změnou mého osobního tréninku, zařadil jsem nějaké jiné cviky a trošku lepší střelbu. Jde o to, abych se víc udržel na kotouči. Zatím se to daří, takže super. A hlavně jsem si začal víc věřit. Dřív jsem to bral jinak než teď, doufám, že tak budu pokračovat.“

Taky se o vás dřív říkalo, že máte šikovné ruce, ale i kvůli fyzickým limitům to na „velký“ hokej moc nebude. Nikdy na vás nepadla skepse, že je pro vás extraliga v Olomouci trochu zakletá?

(přemýšlí) „Asi jsem to takhle v hlavě neměl. Možná to fakt bylo, jak říkáte, ale zase si myslím, že tím si musí projít skoro každý mladý hráč. Jednou hrajete, podruhé ne, tak jdete tam, pak zase tam... Někdy to hledání místa v nejvyšší soutěži chvíli trvá, o to víc si toho teď vážím a chci si ho udržet.“

Pomohl v tomto ohledu i příchod Zbyňka Irgla? Neokoukal jste něco?

„Jasně, Zbyňa je naše modla. Všichni si od něj bereme spoustu věcí, ať už jde o přípravu, trénink, přidávání si... Máme v něm velký vzor, snažíme se ho napodobit.“

A evidentně se vám to daří, když jste čtvrtí...

„Veliká spokojenost! Na druhou stranu si myslím, že jsme tam zaslouženě. Musíme v tom dál pokračovat, abychom stoupali tou tabulkou ještě výš a výš.“ (usmívá se)

Sympatická a sebevědomá odpověď. Na druhou stranu, proč se podceňovat, že?

„Přesně tak, sebevědomí je v hokeji důležité. Pokud si hráč nebo tým nevěří, moc toho nedokáže. Nějaká pokora tam samozřejmě musí být, ale sebedůvěra je na místě taky.“

Dvakrát jste si zkusili čtvrtfinále, takže v této sezoně další meta?

„Nějakou vidinu máme, ale je to ještě daleko. Důležité je uhrát play off, pak už konkrétní cíl nemáme. Chceme předvádět dobrý hokej, vyhrávat a uvidíme, jak se to na konci vyvrbí.“

Před sezonou se hodně řešilo, jak si povedete bez kouče Zdeňka Venery. Tak jak změnu po polovině soutěže vnímáte?

„Pánové Tomajko a Moták jsou výborní trenéři, dokázali si nás přesně uspořádat a určit jasný systém. Ze začátku se nám to jaksi nedařilo, ale teď už jsme si konečně všichni sedli. Víme, co máme hrát, a plníme to. Jde to vidět na výkonech, nikdo si na nic nehrajeme, všichni bojujeme.“

Jakou roli v tom všem hraje tedy právě fungující parta, která je složena ze samých Čechů a tří Slováků? Třeba v Pardubicích jdou jinou cestou, a evidentně to neklape...

„Velkou, všichni si rozumíme, nemusíme používat angličtinu nebo ruštinu. Podle mě je to dobře, přece jenom hrajeme českou extraligu, kde není zase za každou cenu třeba cpát Američany nebo Kanaďany. Vedeme si dobře i bez nich, takže o penězích to mnohdy není.“