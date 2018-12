Kovář zůstává v Plzni! Reprezentační útočník podepsal do konce sezony | iSport.cz

"Jsme moc rádi, že se Honza rozhodl zůstat do konce sezony. Už první zápasy ukázaly, jakým obrovským přínosem pro mužstvo je. Jako hráč dovede pozvednout celý útok i tým," uvedl v tiskové zprávě sportovní manažer Plzně Tomáš Vlasák.

Kovář stihl po návratu ve třech duelech za Plzeň čtyři body za dvě branky a stejný počet asistencí. Indiáni všechny tři duely vyhráli a Kovář v tom prvním v Litvínově rozhodl o výsledku 2:1 po samostatných nájezdech vítězným gólem.

Nastoupil i v odvetě čtvrtfinále Ligy mistrů proti švédskému celku Skelleftea AIK a na postupové výhře 2:1 po nájezdech se podílel asistencí i rozhodující trefou.

"Nějaké nabídky jsou, asi i budou a budu se rozhodovat. Zatím chci být ale tady, do Vánoc minimálně. A potom se rozhodnu, co dál. Ale trošku jsem teď v hlavě nastavený tak, že bych chtěl, aby to bylo do konce sezony," řekl Kovář už po prvním tréninku s Plzní před dvěma týdny.

Kovář po pěti letech strávených v Magnitogorsku, kam zamířil v roce 2013 po zisku titulu s Plzní, uzavřel v červenci jako nedraftovaný volný hráč roční jednocestnou smlouvu na dva miliony dolarů s New York Islanders. Ale v přípravě místo v kádru nezískal a klub s ním zrušil kontrakt.

Potom Kovář bojoval o smlouvu na zkoušce na farmě Bostonu v Providence v AHL, kde ve 12 duelech nasbíral deset bodů za čtyři branky a šest asistencí. Účastník pěti mistrovství světa a únorových olympijských her v Pchjongčchangu trénoval i s prvním týmem Bruins, ale smlouvu nakonec nezískal.