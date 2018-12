Litvínov měl s Dynamem namále. 40 minut jsme nehráli dobře, řekl Válek | iSport.cz

Všechno začalo pro Litvínov jak z pohádky. Kolem pardubické branky bylo hodně volno, plus za zbytečný zákrok šel ven Josef Hrabal. Sumář? Dva góly při hře pět na pět, jeden v přesilovce. Další facka pro porážkami zmordovaného soupeře. „V první třetině a půlce druhé jsme nehráli vůbec špatně. Ale pak mi přišlo, že jsme se o výsledek strachovali,“ poznamenal litvínovský asistent Radim Skuhrovec.

Gólovou tečku udělal za první třetinou Lukáš Válek, Verva šla do kabin s pohodlným náskokem 3:0. „Ani ve snu by mě nenapadlo, že můj gól bude vítězný. Zkomplikovali jsme si to a díky Bohu za tři body,“ ulevil si Válek.

Litvínov najednou přepnul na neutrál. „Měli jsme dobrou první třetinu, ale pak jsme to podcenili, úplně přestali hrát. Hlavně nám scházel pohyb, přestali jsme napadat, špatně si najížděli střední pásmo, koledovali jsme si celé dvě třetiny. Podle toho, jak jsme hráli, bylo jenom otázkou času, kdy nám tam něco spadne. Jaro Janus vychytal spoustu šancí, kdybychom dostali dva góly ve druhé třetině, asi by se nikdo nemohl divit a pro nás by to bylo o dost těžší. Ale díky Jarovi jsme vydrželi,“ děkoval brankáři Lukáš Válek.

Za Pardubice snížil v čase 40:32 Rhett Holland, další trefu přidal Petr Sýkora. Ale posledních 13 minut už Litvínov ubránil, i když se role najednou úplně otočily. Dynamo i po 12 porážkách v řadě najednou kousalo. Tlačilo se za třetím gólem.

„Hned z prvního střídání třetí třetiny jsme inkasovali. Pak jsme si sami stěžovali hru, přestali hrát jednoduchý hokej, Pardubice nás dostávaly pod tlak. Se štěstím se nám podařilo uhrát tenhle strašně důležitý výsledek. S hrou tak úplně spokojeni nejsme, ale s výsledkem? Nadmíru,“ komentoval utkání Skuhrovec.

SESTŘIH: Pardubice - Litvínov 2:3. Třináctou porážku Dynama v řadě vystřelil Válek 720p 360p REKLAMA

Pardubice - Litvínov: Rhett Holland dorazil puk do brány a snížil na 1:3 720p 360p REKLAMA

Pardubice - Litvínov: Petr Sýkora přesilovkovou střelou snížil na rozdíl jediné branky, 2:3 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 40:32. Holland, 47:26. P. Sýkora Hosté: 06:45. Gerhát, 11:22. F. Lukeš, 15:40. Válek Sestavy Domácí: Kacetl (Hamerlík) – Holland, Mikuš, Trončinský, Děrvuk, Cardwell, Hrabal, Budík – Hovorka, Marosz, Rolinek – L. Horký, Bubela, Kusý – P. Sýkora, Dušek, Skokan – Mandát, Poulíček, Perret. Hosté: Janus (Petrásek) – Porseland, Ščotka, Piché, Baránek, L. Doudera, Suchánek, Romančík – Petružálek, J. Mikúš, Kašpar – Válek, V. Hübl, F. Lukeš – J. Černý, Gerhát, Trávníček – D. Tůma, M. Hanzl, Jurčík. Rozhodčí Hejduk, Kika – Tošenovjan, Špringl Stadion ČSOB Pojišťovna ARENA Návštěva 7898 diváků